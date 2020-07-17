Прививки от сезонного гриппа осенью этого года стоит сделать обязательными, чтобы снизить нагрузку на медицинскую систему, так как сезонная вспышка ОРВИ и гриппа могут наложиться на пандемию коронавируса, считает заведующий отделением коронавируса в тель-авивской больнице Ихилов доктор Гай Хошен.

с чего всё началось

Врач подчеркнул, что симптомы пациентов с коронавирусной инфекцией и респираторными заболеваниями похожи, в связи с чем людей будет весьма затруднительно разделять в медицинском учреждении.

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