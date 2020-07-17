Коронавирус
Evo-rus.comИзраильский врач призвал привиться осенью от гриппа из-за коронавируса
Врач подчеркнул, что симптомы пациентов с коронавирусной инфекцией и респираторными заболеваниями похожи, в связи с чем людей будет весьма затруднительно разделять в медицинском учреждении.
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с чего всё началось
Прививки от сезонного гриппа осенью этого года стоит сделать обязательными, чтобы снизить нагрузку на медицинскую систему, так как сезонная вспышка ОРВИ и гриппа могут наложиться на пандемию коронавируса, считает заведующий отделением коронавируса в тель-авивской больнице Ихилов доктор Гай Хошен.РИА Новостивчера в 21:06
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 08:32, Ашберн
Армия и оружие
Российские военные заблокировали американских солдат в Сирии
Российские военные перехватили американских солдат на трассе в Сирии.
Газета.Ru 06:39
Общество
Мишустин распорядился учредить День работника транспорта
Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился закрепить в календаре профессиональный праздник работников транспорта.
ТАСС 02:09
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Новой возлюбленной Харламова после разрыва с Асмус назвали Яну Кошкину
Новые слухи о разводе шоумена и комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус вызвали ажиотаж у пользователей Сети.
iReactor 15 июля в 09:44
Происшествия
В отеле в Москве нашли тело известной девушки-экстрасенса
В пятизвездочном отеле «Петр I» на Неглинной улице в Москвы начальник службы безопасности нашел тело девушки, он сообщил в полицию.
Известия 05:52
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 11:44
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
В Москве умерла фигуристка Екатерина Александровская, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 08:02
Шоу-бизнес
Арзамасова эмоционально ответила критикам ее романа с Авербухом
NewInform вчера в 13:27
Общество
Пригожин рассказал о попытках вернуть изъятую за долги квартиру
Как пишет издание, бывшая жена продюсера Елена Пригожина вложила занятые средства в развитие своего бизнеса, но в итоге не смогла вернуть долг, и квартиру изъяли.
Lenta.ru вчера в 22:20
Происшествия
Прошли прения по делу о гибели президента компании Total
Коммерсантъ вчера в 10:31
Общество
Пираты похитили 13 россиян и украинцев с судна в Гвинейском заливе
Пираты похитили 13 из 19 членов российско-украинского экипажа танкера MV Curacao Trader в Гвинейском заливе.
Газета.Ru 08:02
Политика
«Плюнуть и растереть»: Симоньян дерзко напомнила Армении про непризнанный Крым
Армянские власти выгнали из страны российских бизнесменов-армян и продолжают поливать Россию «помоями».
Московский Комсомолец 08:26
Общество
Редкие фотографии отца показала Ксения Шойгу
Фотографии с отцом Сергеем Шойгу показала глава проекта «Лига Героев» Ксения Шойгу. Снимки были сделаны во время путешествия в Туву.
Соловей.Инфо 05:43
Футбол
Бывший нападающий «Зенита» Халк может вернуться в команду
Петербургский "Зенит" заинтересован в подписании контракта с нападающим Халком, сообщает бразильское издание UOL Esporte.
DP.RU 06:13
Общество
В Хабаровске завершилась акция в поддержку Фургала
Интерфакс 03:10
Футбол
СМИ: Футболист «Ростова» Байрамян принял решение выступать за сборную Армении
Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян принял решение выступать за сборную Армении по футболу.
RT на русском 08:28
Футбол
Гол Головина помог «Монако» победить в товарищеском матче
«Монако» выиграл у бельгийского «Серкль Брюгге» 17 июля в товарищеском матче. Игра прошла в закрытом режиме на стадионе «Ян Брейдел».
ИА Красная Весна вчера в 19:24
Энергетика
Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа
Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
REGNUM вчера в 01:27
Общество
В Москве и Петербурге задержали пикетирующих против проекта Мизулиной
В Москве начались задержания участников одиночных пикетов против нового законопроекта об изменении Семейного кодекса, разработанного группой сенаторов во главе с Еленой Мизулиной.
РБК 08:13
Космос
Crew Dragon покинет МКС с двумя астронавтами NASA 1 августа
Новейший корабль Crew Dragon покинет Международную космическую станцию (МКС) с двумя астронавтами NASA на борту 1 августа.
Известия вчера в 23:10
Авто
«Автокод» назвал авто с пробегом, от покупки которых стоит отказаться
Новые автомобили вчера в 11:28
Политика
Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала
Газета.Ru вчера в 08:26
Общество
Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 января 2021 года граждане смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.
РБК 05:26
Армия и оружие
США одобрили поставку Украине боевых патрульных катеров
Власти США одобрили поставку Украине до 16 боевых патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования к ним.
Lenta.ru 07:41
Происшествия
СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала
Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК 16 июля в 11:22
Происшествия
Прокуратура начала расследование о поджоге в соборе в Нанте
Прокуратура начала расследование по подозрению в поджоге кафедрального собора Святых Петра и Павла на западе Франции в городе Нант.
RT на русском 07:59
Шоу-бизнес
44-летняя Елена Захарова «потеряла» грудь
Примечательно, что все происходящее снимают на камеру, даже тот момент, когда знаменитость «потеряла» грудь.
Bimru.ru вчера в 06:47
Гаджеты
МТС и Motorola представили в России смартфон Motorola Edge+ с 12 ОЗУ
ToDay News Ufa 02:17
Армия и оружие
Гиперзвуковая «супер-пупер» ракета США не смогла обойти «Авангард»
Гиперзвуковая ракета США не смогла обойти разработанный в РФ «Авангард».
Дни24 06:39
Футбол
Сетьен: «Заявления Месси? Подобное всегда трактуют не так, как надо»
Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен прокомментировал недавнее высказывание капитана Лионеля Месси о нестабильной игре команды.
Soccer.ru 07:24