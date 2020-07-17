Коронавирус

Evo-rus.comEvo-rus.comИзраильский врач призвал привиться осенью от гриппа из-за коронавируса

Врач подчеркнул, что симптомы пациентов с коронавирусной инфекцией и респираторными заболеваниями похожи, в связи с чем людей будет весьма затруднительно разделять в медицинском учреждении.
Читать в источнике
Комментировать595
с чего всё началось

Врач призвал обязательно привиться осенью от гриппа из-за COVID-19

Прививки от сезонного гриппа осенью этого года стоит сделать обязательными, чтобы снизить нагрузку на медицинскую систему, так как сезонная вспышка ОРВИ и гриппа могут наложиться на пандемию коронавируса, считает заведующий отделением коронавируса в тель-авивской больнице Ихилов доктор Гай Хошен.
РИА Новостивчера в 21:06

Подробнее о событии

Врач призвал сделать прививки от гриппа обязательными из-за пандемии

Газета.Ru02:50

«Положение будет ещё более сложным»: Врач объяснил, что делать перед осенней вспышкой COVID

Царьград00:25

Врач рекомендовал привиться от сезонного гриппа осенью

RT на русскомвчера в 21:09

Врач призвал обязательно привиться осенью от гриппа из-за коронавируса

Известиявчера в 22:58

Врач призвал сделать прививки от гриппа обязательными из-за коронавируса

Lenta.ruвчера в 22:05

Израильский врач рекомендовал привиться от гриппа осенью

РБКвчера в 23:15

Врач призвал обязательно привиться осенью от гриппа из-за COVID-19

РИА Новостивчера в 21:06
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 08:32, Ашберн
Армия и оружие

Российские военные заблокировали американских солдат в Сирии

Российские военные перехватили американских солдат на трассе в Сирии.
Газета.Ru 06:39
118
Общество

Мишустин распорядился учредить День работника транспорта

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился закрепить в календаре профессиональный праздник работников транспорта.
ТАСС 02:09
39
Шоу-бизнес

Новой возлюбленной Харламова после разрыва с Асмус назвали Яну Кошкину

Новые слухи о разводе шоумена и комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус вызвали ажиотаж у пользователей Сети.
iReactor 15 июля в 09:44
51
Происшествия

В отеле в Москве нашли тело известной девушки-экстрасенса

В пятизвездочном отеле «Петр I» на Неглинной улице в Москвы начальник службы безопасности нашел тело девушки, он сообщил в полицию.
Известия 05:52
76
Армия и оружие

Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина

Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 11:44
2,3K
Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

В Москве умерла фигуристка Екатерина Александровская, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 08:02
91
Шоу-бизнес

Арзамасова эмоционально ответила критикам ее романа с Авербухом

NewInform вчера в 13:27
8
Общество

Пригожин рассказал о попытках вернуть изъятую за долги квартиру

Как пишет издание, бывшая жена продюсера Елена Пригожина вложила занятые средства в развитие своего бизнеса, но в итоге не смогла вернуть долг, и квартиру изъяли.
Lenta.ru вчера в 22:20
54
Происшествия

Прошли прения по делу о гибели президента компании Total

Коммерсантъ вчера в 10:31
15
Общество

Пираты похитили 13 россиян и украинцев с судна в Гвинейском заливе

Пираты похитили 13 из 19 членов российско-украинского экипажа танкера MV Curacao Trader в Гвинейском заливе.
Газета.Ru 08:02
19
Политика

«Плюнуть и растереть»: Симоньян дерзко напомнила Армении про непризнанный Крым

Армянские власти выгнали из страны российских бизнесменов-армян и продолжают поливать Россию «помоями».
Московский Комсомолец 08:26
Общество

Редкие фотографии отца показала Ксения Шойгу

Фотографии с отцом Сергеем Шойгу показала глава проекта «Лига Героев» Ксения Шойгу. Снимки были сделаны во время путешествия в Туву.
Соловей.Инфо 05:43
5
Футбол

Футболисты «Спартака» поздравили Газизова с днем рождения

Газета.Ru 06:47
Футбол

Бывший нападающий «Зенита» Халк может вернуться в команду

Петербургский "Зенит" заинтересован в подписании контракта с нападающим Халком, сообщает бразильское издание UOL Esporte.
DP.RU 06:13
3
Общество

В Хабаровске завершилась акция в поддержку Фургала

Интерфакс 03:10
2,9K
Футбол

СМИ: Футболист «Ростова» Байрамян принял решение выступать за сборную Армении

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян принял решение выступать за сборную Армении по футболу.
RT на русском 08:28
Футбол

Гол Головина помог «Монако» победить в товарищеском матче

«Монако» выиграл у бельгийского «Серкль Брюгге» 17 июля в товарищеском матче. Игра прошла в закрытом режиме на стадионе «Ян Брейдел».
ИА Красная Весна вчера в 19:24
Энергетика

Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа

Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
REGNUM вчера в 01:27
7,1K
Общество

В Москве и Петербурге задержали пикетирующих против проекта Мизулиной

В Москве начались задержания участников одиночных пикетов против нового законопроекта об изменении Семейного кодекса, разработанного группой сенаторов во главе с Еленой Мизулиной.
РБК 08:13
6
Космос

Crew Dragon покинет МКС с двумя астронавтами NASA 1 августа

Новейший корабль Crew Dragon покинет Международную космическую станцию (МКС) с двумя астронавтами NASA на борту 1 августа.
Известия вчера в 23:10
8
Авто

«Автокод» назвал авто с пробегом, от покупки которых стоит отказаться

Новые автомобили вчера в 11:28
13
Политика

Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала

Газета.Ru вчера в 08:26
738
Общество

Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 января 2021 года граждане смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.
РБК 05:26
196
Армия и оружие

США одобрили поставку Украине боевых патрульных катеров

Власти США одобрили поставку Украине до 16 боевых патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования к ним.
Lenta.ru 07:41
5
Происшествия

СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала

Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК 16 июля в 11:22
2,3K
Происшествия

Прокуратура начала расследование о поджоге в соборе в Нанте

Прокуратура начала расследование по подозрению в поджоге кафедрального собора Святых Петра и Павла на западе Франции в городе Нант.
RT на русском 07:59
608
Шоу-бизнес

44-летняя Елена Захарова «потеряла» грудь

Примечательно, что все происходящее снимают на камеру, даже тот момент, когда знаменитость «потеряла» грудь.
Bimru.ru вчера в 06:47
4
Гаджеты

МТС и Motorola представили в России смартфон Motorola Edge+ с 12 ОЗУ

ToDay News Ufa 02:17
39
Армия и оружие

Гиперзвуковая «супер-пупер» ракета США не смогла обойти «Авангард»

Гиперзвуковая ракета США не смогла обойти разработанный в РФ «Авангард».
Дни24 06:39
6
Футбол

Сетьен: «Заявления Месси? Подобное всегда трактуют не так, как надо»

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен прокомментировал недавнее высказывание капитана Лионеля Месси о нестабильной игре команды.
Soccer.ru 07:24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное