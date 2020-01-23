Политика
Lenta.ruИзраильское СМИ признало провал Зеленского в Давосе
Израильский телеканал Arutz 7 назвал провалом появление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
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Политика
Осужденная израильтянка Иссахар не стала просить Путина о помиловании
Осужденная за контрабанду гашиша израильтянка Наама Иссахар не стала просить президента России Владимира Путина о помиловании, сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс».
Политика
Песков объяснил отсутствие встречи Путина с Зеленским в Израиле
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему не состоялась встреча Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Иерусалиме.
Экономика
Орешкин заявил о «недопустимо высоком уровне неравенства» в России
Орешкин заявил, что глобальная ситуация с неравенством между странами за последнее время улучшилась за счет активного роста таких развивающихся экономик, как Китай и Индия.
Хоккей
СКА и «Барыс» назвали составы на матч КХЛ в Питере
Шоу-бизнес
Российский актер Данила Перов ушел из жизни
Причина смерти артиста не называется. Данила Юрьевич Перов родился 9 ноября 1968 года. В 1992 году он окончил Школу-студию МХАТ.
Происшествия
На главу Белокалитвинского района завели уголовное дело
Глава администрации Белокалитвинского района Ольга Мельникова стала фигурантом уголовного дела.
Наука
В Китае нашли предполагаемый источник нового коронавируса
Источником распространения нового коронавируса 2019-nCoV могли стать змеи. К такому мнению пришли ученые из Пекина, Наньнина, Нинбо и Уханя.
Политика
ЕС временно приостановил ввоз мяса птицы с Украины
Евросоюз приостановил ввоз с Украины мясной продукции из птицы, сообщила 23 января пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба).
Шоу-бизнес
Сын Никаса Сафронова показал Волочковой, как нужно садиться на шпагат
Тучный молодой человек разместил пост в своем Инстаграме, где показал, как нужно садиться на шпагат.
Общество
ВОЗ не стал объявлять ЧС из-за вспышки коронавируса в Китае
Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям не стал объявлять ЧС из-за вспышки коронавируса в КНР.
Авто
Mercedes-Benz показал обновленный E-Class
Легкий рестайлинг внешности дополнят технологическими улучшениями. Нынешний Mercedes-Benz E-Class появился у дилеров в 2016 году.
Футбол
«Интер» арендовал Мозеса у «Челси»
Политика
Рабочая группа обсудит возможность изменения преамбулы Конституции
По итогам заседания рабочей группы по подготовке предложений по поправкам в Конституцию стало известно, что несколько участников совещания выступили с инициативой изменить преамбулу Конституции.
Экономика
ВТБ сообщил о продаже доли в «Ленте»
ВТБ вышел из капитала торговой сети «Лента» в результате оферты компании «Севергрупп» Алексея Мордашова, сообщил первый заместитель президента — председателя правления банка Юрий Соловьев в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.
Экономика
Сигареты в России могут подорожать на четверть
Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов.
Футбол
Слуцкий объяснил переход в «Рубин» и слова, что после ЦСКА не видит себе места в России
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, почему он принял решение возглавить казанский клуб.
Финансы
Неизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 миллиардов рублей
Неизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 миллиардов рублей. Это крупнейшая заявка в истории подобных аукционов.
Общество
Комик Долгополов покинул Россию
Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
Происшествия
В Дагестане задержаны члены экстремистской организации
В Дагестане задержаны шестеро членов религиозно-экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра" (запрещена в РФ).
Шоу-бизнес
Изменившаяся Ляйсан Утяшева поразила внешним видом
Ляйсан Утяшева заставила всерьез поволноваться своих поклонников после того, как достоянием общественности стал странный снимок звезды.
Здоровье
В Минздраве назвали коронавирус из Китая угрозой для россиян
Коронавирус, который распространяется в Китае, — биологическая угроза для россиян, заявил замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой.
Гаджеты
Бюджетный iPhone от Apple начнут выпускать в феврале
Сборка новой бюджетной модели iPhone начнется в феврале текущего года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.
Общество
В США запретили «родильный туризм»
Администрация президента США приняла постановление, запрещающее «родильный туризм» — путешествие с целью дать американское гражданство ребенку, который родится на территории страны.
Происшествия
В школе в Уфе девочка ранила ножом двоюродную сестру
Ученица одной из школ Ленинского района Уфы ранила ножом свою двоюродную сестру, инцидент произошел в учебном учреждении.
Армия и оружие
Боевики атаковали войска Сирии в Идлибе
Около 450 боевиков атаковали правительственные войска в сирийской провинции Идлиб.
Политика
Инициаторов «марша на Крым» предостерегли от провокаций
«Полный провал и крах политики «Меджлиса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Украине понуждают его сбежавших функционеров прибегать к радикализации своей деятельности», — сказал РИА Новости Умеров, усомнившись в том, что политические деятели с Украины будут в первых рядах марша.
Игры
Компания Valve сообщила о готовности Half-Life: Alyx
Долгожданная компьютерная игра Half-Life: Alyx практически готова, заявила компания Valve 23 января через аккаунт на сайте Reddit.
Политика
Зеленский рассказал о переговорах с Россией по обмену всех заключённых
Украина ведёт переговоры с Россией об освобождении всех заключённых украинцев на российской территории, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.