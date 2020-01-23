Политика

Lenta.ruLenta.ruИзраильское СМИ признало провал Зеленского в Давосе

Израильский телеканал Arutz 7 назвал провалом появление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
Читать в источнике
Комментировать274

Подробнее о событии

Израильский телеканал сравнил с фиаско выступление Зеленского в Давосе

Известия12:04

СМИ Израиля рассказали о провале Зеленского в Давосе

Российская газета11:56

В Израиле участие Зеленского в форуме в Давосе назвали провалом

РЕН ТВ09:52

СМИ Израиля рассказали о провальном выступлении Зеленского в Давосе

Газета.Ru12:49

Израильское СМИ сообщило о «фиаско Зеленского» на форуме в Давосе

РБК11:47

Израильское СМИ признало провал Зеленского в Давосе

Lenta.ru11:50

Израильское СМИ признало фиаско Зеленского в Давосе

РИА Новости09:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 14:09, Ашберн
Политика

Осужденная израильтянка Иссахар не стала просить Путина о помиловании

Осужденная за контрабанду гашиша израильтянка Наама Иссахар не стала просить президента России Владимира Путина о помиловании, сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс».
РБК 08:05
Политика

Песков объяснил отсутствие встречи Путина с Зеленским в Израиле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему не состоялась встреча Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Иерусалиме.
Вести.Ru 13:43
Экономика

Орешкин заявил о «недопустимо высоком уровне неравенства» в России

Орешкин заявил, что глобальная ситуация с неравенством между странами за последнее время улучшилась за счет активного роста таких развивающихся экономик, как Китай и Индия.
РБК вчера в 10:20
Хоккей

СКА и «Барыс» назвали составы на матч КХЛ в Питере

Sport24.ru 11:10
Биатлон

Биатлонист Клод расплакался на подиуме из-за исчезновения отца

Газета.Ru 11:44
Шоу-бизнес

Российский актер Данила Перов ушел из жизни

Причина смерти артиста не называется. Данила Юрьевич Перов родился 9 ноября 1968 года. В 1992 году он окончил Школу-студию МХАТ.
МИР 24 вчера в 13:24
Происшествия

На главу Белокалитвинского района завели уголовное дело

Глава администрации Белокалитвинского района Ольга Мельникова стала фигурантом уголовного дела.
Блокнот Ростов-на-Дону 07:34
Наука

В Китае нашли предполагаемый источник нового коронавируса

Источником распространения нового коронавируса 2019-nCoV могли стать змеи. К такому мнению пришли ученые из Пекина, Наньнина, Нинбо и Уханя.
ТВ Центр 06:59
Политика

ЕС временно приостановил ввоз мяса птицы с Украины

Евросоюз приостановил ввоз с Украины мясной продукции из птицы, сообщила 23 января пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба).
REGNUM 08:01
Шоу-бизнес

Сын Никаса Сафронова показал Волочковой, как нужно садиться на шпагат

Тучный молодой человек разместил пост в своем Инстаграме, где показал, как нужно садиться на шпагат.
Вести Подмосковья 11:27
Общество

ВОЗ не стал объявлять ЧС из-за вспышки коронавируса в Китае

Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям не стал объявлять ЧС из-за вспышки коронавируса в КНР.
Пятый канал 13:49
Авто

Mercedes-Benz показал обновленный E-Class

Легкий рестайлинг внешности дополнят технологическими улучшениями. Нынешний Mercedes-Benz E-Class появился у дилеров в 2016 году.
SpeedMe вчера в 00:59
Футбол

«Интер» арендовал Мозеса у «Челси»

Sports.ru 10:39
Политика

Рабочая группа обсудит возможность изменения преамбулы Конституции

По итогам заседания рабочей группы по подготовке предложений по поправкам в Конституцию стало известно, что несколько участников совещания выступили с инициативой изменить преамбулу Конституции.
ТК Звезда 10:02
Экономика

ВТБ сообщил о продаже доли в «Ленте»

ВТБ вышел из капитала торговой сети «Лента» в результате оферты компании «Севергрупп» Алексея Мордашова, сообщил первый заместитель президента — председателя правления банка Юрий Соловьев в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.
Коммерсантъ 12:40
Общество

На часах Судного дня оставили сто секунд до «ядерной полуночи»

РИА Новости 11:05
Экономика

Сигареты в России могут подорожать на четверть

Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов.
Российская газета 00:28
Футбол

Слуцкий объяснил переход в «Рубин» и слова, что после ЦСКА не видит себе места в России

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, почему он принял решение возглавить казанский клуб.
Чемпионат 12:56
Финансы

Неизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 миллиардов рублей

Неизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 миллиардов рублей. Это крупнейшая заявка в истории подобных аукционов.
РИА Новости 13:10
Общество

Комик Долгополов покинул Россию

Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
BFM.ru 03:19
Происшествия

В Дагестане задержаны члены экстремистской организации

В Дагестане задержаны шестеро членов религиозно-экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра" (запрещена в РФ).
Вести.Ru 13:55
Шоу-бизнес

Изменившаяся Ляйсан Утяшева поразила внешним видом

Ляйсан Утяшева заставила всерьез поволноваться своих поклонников после того, как достоянием общественности стал странный снимок звезды.
Комсомольская правда вчера в 16:45
Здоровье

В Минздраве назвали коронавирус из Китая угрозой для россиян

Коронавирус, который распространяется в Китае, — биологическая угроза для россиян, заявил замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой.
Парламентская газета 21 января в 08:34
Гаджеты

Бюджетный iPhone от Apple начнут выпускать в феврале

Сборка новой бюджетной модели iPhone начнется в феврале текущего года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.
Сусанин 07:39
Общество

В США запретили «родильный туризм»

Администрация президента США приняла постановление, запрещающее «родильный туризм» — путешествие с целью дать американское гражданство ребенку, который родится на территории страны.
Известия 12:25
Происшествия

В школе в Уфе девочка ранила ножом двоюродную сестру

Ученица одной из школ Ленинского района Уфы ранила ножом свою двоюродную сестру, инцидент произошел в учебном учреждении.
ТАСС 09:53
Армия и оружие

Боевики атаковали войска Сирии в Идлибе

Около 450 боевиков атаковали правительственные войска в сирийской провинции Идлиб.
BFM.ru 04:10
Политика

Инициаторов «марша на Крым» предостерегли от провокаций

«Полный провал и крах политики «Меджлиса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Украине понуждают его сбежавших функционеров прибегать к радикализации своей деятельности», — сказал РИА Новости Умеров, усомнившись в том, что политические деятели с Украины будут в первых рядах марша.
REGNUM 01:15
Игры

Компания Valve сообщила о готовности Half-Life: Alyx

Долгожданная компьютерная игра Half-Life: Alyx практически готова, заявила компания Valve 23 января через аккаунт на сайте Reddit.
Красная весна 06:04
Политика

Зеленский рассказал о переговорах с Россией по обмену всех заключённых

Украина ведёт переговоры с Россией об освобождении всех заключённых украинцев на российской территории, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.
RT на русском 05:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Давос
Город в Швейцарии
Город в восточной Швейцарии, в кантоне Граубюнден, на реке Ландвассер.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное