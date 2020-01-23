Политика
Lenta.ruИзраильское СМИ признало провал Зеленского в Давосе
Израильский телеканал Arutz 7 назвал провалом появление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
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Политика
Лондон ответил на предложение Путина о саммите пяти стран
Лондон ждет дополнительных деталей о предложении президента России Владимира Путина провести саммит с лидерами пяти стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН.
Армия и оружие
Коалиция США приостановила операции в Ираке
Антитеррористическая коалиция под руководством Соединенных Штатов «в основном» приостановила операции в Ираке, сосредоточившись на защите самой себя.
Общество
У сестры Мишустина нашли недвижимость на миллиард рублей
Стало известно, что сестра нового главы российского правительства Михаила Мишустина Наталия Стенина владеет элитной недвижимостью сразу в нескольких районах Москвы.
Экономика
Костин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК
Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК.
Общество
Коллекторам могут позволить собирать долги граждан по ЖКХ
В первом варианте законопроекта говорилось, что работать с долгами по ЖКХ смогут лишь управляющие организации и только после досудебных переговоров с должниками.
Гаджеты
Samsung в РФ начала продажу красного смартфона Samsung Galaxy A51
На прошлой неделе, Galaxy A51 начали предлагать в двух цветах — черном и белом, причем на рынок сразу вышли две модификации — 4/64 ГБ памяти за 19 990 рублей и 6/128 ГБ за 22 990 рублей.
Армия и оружие
National Interest заявил о смертоносности старых российских ракет
Российские ракеты «Оникс» представляют угрозу для кораблей противника, несмотря на то что они медленнее, чем новейшие гиперзвуковые модели.
Происшествия
ФСБ задержала ячейку экстремистов в Дагестане
Сотрудники управления ФСБ России по Дагестану совместно с сотрудниками МВД России 23 января задержали шесть участников международной религиозно-экстремистской организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (запрещена в России).
Здоровье
18 человек погибли в результате пневмонии в Китае и 644 заразились
Число заболевших китайским коронавирусом увеличилось до 644 человек, при этом уже погибли 18 заболевших.
Кино
II Международный фестиваль авторского кино пройдет в Москве
С 24 по 30 января в "Москино Космос" пройдет II Международный зрительский фестиваль авторского кино "Искусство кино х Москино".
Общество
Винника экстрадировали во Францию
Россиянин Александр Винник, который был арестован в июле 2017 года в Греции, экстрадирован во Францию и находится в парижской больнице Hotel Dieu.
Шоу-бизнес
Фрейя Зильбер, отдавшая сына Марии Шукшиной, хочет забрать его обратно
Мама Фрейи Зильбер рассказывает, что недавно дочь отдала своего сына от Макара Касаткина Марии Шукшиной.
Общество
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Шоу-бизнес
«Все, что касается Насти, это очень большая трагедия!»: Николай Цискаридзе высказался о Волочковой
Николай Цискаридзе уже давно знает Анастасию Волочкову и не скрывает, что их связывали приятельские отношения.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Волкова призналась, что смертельно больна
Смахивая слезы Екатерина Волкова признается ведущей Лере Кудрявцевой, что продолжительное время скрывала от родных и близких свой страшный диагноз.
Общество
Комик Долгополов покинул Россию
Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
Кино
Фильм «Холоп» собрал в мировом прокате более 1 миллиона долларов
Сумма, которую собрал в мировых кинотеатрах российский фильм «Холоп», превысила миллион долларов.
Авто
В России отзывают более 82 тысяч автомобилей Lexus и Toyota
Общество
Шведское судно-инспектор пришло к «Северному потоку — 2»
Шведская компания MMT SWEDEN направила инспекционное судно в район укладки газопровода «Северный поток — 2», против которого США ввели санкции месяцем ранее.
Здоровье
Названы 8 самых вредных продуктов для людей с диабетом
Общество
Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед
Армия и оружие
В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет
Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы
Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.