Политика

Lenta.ruLenta.ruИзраильское СМИ признало провал Зеленского в Давосе

Израильский телеканал Arutz 7 назвал провалом появление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
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Израильский телеканал сравнил с фиаско выступление Зеленского в Давосе

Известиявчера в 12:04

СМИ Израиля рассказали о провале Зеленского в Давосе

Российская газетавчера в 11:56

В Израиле участие Зеленского в форуме в Давосе назвали провалом

РЕН ТВвчера в 09:52

СМИ Израиля рассказали о провальном выступлении Зеленского в Давосе

Газета.Ruвчера в 12:49

Израильское СМИ сообщило о «фиаско Зеленского» на форуме в Давосе

РБКвчера в 11:47

Израильское СМИ признало провал Зеленского в Давосе

Lenta.ruвчера в 11:50

Израильское СМИ признало фиаско Зеленского в Давосе

РИА Новостивчера в 09:10
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Экономика

Сигареты в России могут подорожать на четверть

Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов.
Российская газета вчера в 00:28
Политика

ЦРУ рассекретило документы о Степане Бандере

Документы были рассекречены в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников».
REGNUM вчера в 19:07
Общество

Российские студенты смогут поменять специальность после второго курса

Предполагается, что возможность смены специальности позволяет резко снизить количество отчислений на первых курсах вузов из-за разочарования в выбранном при поступлении направлении.
РИА ОмскИнформ вчера в 21:58
Общество

Минкомсвязь составила первый список бесплатных интернет-сервисов

На минувшей неделе Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил подготовить и реализовать проект "Доступный интернет", подразумевающий обеспечение по всей стране бесплатного доступа к социально значимым отечественным интернет-сервисам.
РИА Новости вчера в 20:18
Экономика

Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен

Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
REGNUM вчера в 23:48
Общество

Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед

Известия вчера в 12:57
Общество

Первый человек погиб от коронавируса в провинции Китая у границы РФ

Первый случай смерти пациента в результате заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксирован в китайской провинции Хэйлунцзян в 430 километрах от границы с Россией, передает телеканал CCTV.
REGNUM вчера в 21:25
Политика

Владимир Путин привез в Иерусалим новую глобальную инициативу

Как в Израиле оценивают роль СССР во Второй мировой На проходящем в Израиле пятом международном форуме "Сохраняем память о холокосте, боремся с антисемитизмом" весь день подчеркивали — Советский Союз и Красная армия сыграли ключевую роль в победе над нацизмом, и именно поэтому Владимир Путин первым из лидеров стран — победительниц во Второй мировой войне обратился к участникам форума.
РБК вчера в 11:36
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы

Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.
Shraibikus News вчера в 11:17
Общество

В России придумали парашют для спасения из небоскребов

АБН вчера в 09:20
Общество

Глава Гидрометцентра спрогнозировал морозную погоду в феврале

Вильфанд спрогнозировал, что февраль будет неоднородным, так как на протяжении месяца температура воздуха будет опускаться до минус 5–10 градусов.
РБК вчера в 22:26
Политика

Путин не стал пожимать руку Пенсу

Взгляд.ру вчера в 08:05
Гаджеты

Стартовали продажи сверхпрочного российского планшета MIG T10

Стартовали продажи нового отечественного планшета MIG T10, который отличается особой прочностью и работает на базе российской ОС Astra Linux.
ФАН вчера в 17:52
Экономика

Греф заявил о возможном уходе из Сбербанка в случае смены стратегии

Глава Сбербанка Герман Греф выразил надежду, что стратегия развития кредитного учреждения не изменится в случае смены главного акционера.
RT на русском вчера в 04:43
Общество

В Китае закрыли десять городов из-за коронавируса

В Китае в десяти городах провинции Хубэй приостановили работу общественного транспорта из-за угрозы распространения нового коронавируса, передает газета The Guardian со ссылкой на местные власти.
РБК 00:09
Армия и оружие

В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Газета.Ru вчера в 13:07
Общество

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Lenta.ru вчера в 04:58
Происшествия

Прокуратура начала проверку из-за найденных в заброшенном доме детей в Чите

Известия вчера в 23:42
Баскетбол

НБА назвала стартовые пятерки на Матч всех звезд-2020

Sport24.ru вчера в 19:34
Происшествия

Самолет разбился при тушении пожаров в Австралии

В Австралии разбился американский военно-транспортный самолет C-130 при тушении лесных пожаров, погибли все три человека, которые находились в нем. Об этом пишет Daily Mail.
Lenta.ru вчера в 01:50
Происшествия

Житель Башкирии покончил с собой после изнасилования 4-летней дочери

Газета.Ru вчера в 17:05
Шоу-бизнес

Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки

ТВ Центр 21 января в 06:30
Политика

Ярославец стал заместителем руководителя аппарата Правительства России

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил депутата Государственной Думы от Ярославской области Александра Грибова заместителем руководителя аппарата Правительства РФ.
ЯрNews вчера в 12:10
Общество

Самым популярным в России фруктом стал банан

REGNUM 00:38
Общество

Комик Долгополов уехал из России после проверки полиции

Российский юморист Александр Долгополов покинул территорию страны из-за проверки со стороны сотрудников правоохранительных органов после его выступления, в котором комик, предположительно, оскорбил чувства верующих.
News.ru вчера в 02:25
Происшествия

В Екатеринбурге BMW сбил трех пешеходов на переходе

Znak.com вчера в 23:31
Наука

Змеи могут являться первоисточником китайского коронавируса

Что происходит вчера в 05:40
Биатлон

Бё победил в индивидуальной гонке на этапе КМ в Поклюке

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в индивидуальной гонке на 20 км, которая проходила в рамках этапа Кубка мира в словенской Поклюке.
RT на русском вчера в 10:08
Общество

Купание слона в снегу на прогулке в Екатеринбурге сняли на видео

Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах слон заваливается в снег и некоторое время барахтается в нем.
Известия вчера в 08:09
Происшествия

В Каменске-Уральском произошел взрыв газа в жилом доме

Российская газета вчера в 22:48
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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