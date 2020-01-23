Политика

Lenta.ruLenta.ruИзраильское СМИ признало провал Зеленского в Давосе

Израильский телеканал Arutz 7 назвал провалом появление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
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Израильский телеканал сравнил с фиаско выступление Зеленского в Давосе

Известиявчера в 12:04

СМИ Израиля рассказали о провале Зеленского в Давосе

Российская газетавчера в 11:56

В Израиле участие Зеленского в форуме в Давосе назвали провалом

РЕН ТВвчера в 09:52

СМИ Израиля рассказали о провальном выступлении Зеленского в Давосе

Газета.Ruвчера в 12:49

Израильское СМИ сообщило о «фиаско Зеленского» на форуме в Давосе

РБКвчера в 11:47

Израильское СМИ признало провал Зеленского в Давосе

Lenta.ruвчера в 11:50

Израильское СМИ признало фиаско Зеленского в Давосе

РИА Новостивчера в 09:10
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 03:58, Ашберн
Происшествия

В Крыму задержан оборудовавший по заданию Киева схроны со взрывчаткой

Федеральная служба безопасности России задержала жителя Крыма, оборудовавшего по заданию спецслужб Украины схроны со взрывчаткой, сообщает пресс-служба ведомства.
RT на русском 02:57
Происшествия

В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей

Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
ТАСС вчера в 03:43
Авто

Озвучены комплектации и цены нового Suzuki XL7

Компания Suzuki выводит на рынок новый бюджетный кроссовер Suzuki XL7.
Новые автомобили 22 января в 22:59
Экономика

Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен

Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
REGNUM вчера в 23:48
Происшествия

Россиянина с четырьмя детьми обнаружили в заброшенном доме

В одном из заброшенных домов Читы была обнаружена семья погорельцев — отца с четырьмя детьми.
Lenta.ru 00:32
Политика

В МИД России оценили архивный документ ЦРУ о Бандере

Заметим, что 17 января 2017 года ЦРУ выложило в открытый доступ свыше 12 млн страниц архивных документов, которые были рассекречены в период с 2004 по 2006 год в соответствии с американским законом «о разоблачении нацистских военных преступников».
RT на русском 03:34
Происшествия

Россиянин госпитализирован с подозрением на коронавирус в Пулково

В аэропорту Санкт-Петербурга госпитализировали россиянина с подозрением на коронавирус, вспышка которого началась в Китае.
Газета.Ru 22 января в 09:29
Гаджеты

Стартовали продажи прочного российского планшета MIG T10

Известная компания Astra Linux сообщила о начале продаж прочного российского планшета под названием MIG T10.
Rusargument 03:00
Политика

Украинский моряк рассказал о «похищенных» унитазах с кораблей ВМС

Газета.Ru вчера в 07:21
Общество

Греция экстрадировала россиянина Винника во Францию

Россиянина Александра Винника, арестованного в Греции в 2017 году по запросу США, экстрадировали во Францию, сообщила его греческий адвокат Зои Константопулу.
Коммерсантъ вчера в 16:21
Экономика

Костин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК

Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК.
BFM.ru вчера в 11:18
Технологии

Google назвала дату анонса Android 11 и Pixel 4A

В сети уже появлялись слухи о новом Pixel 4A, так что и такой анонс не исключён.
iXBT.com вчера в 21:22
Происшествия

Один человек погиб в ДТП с двумя автобусами в Ярославле

ТАСС 01:47
Происшествия

Летевший в Ереван самолет вернулся в Екатеринбург из-за неисправности

РБК 00:48
Происшествия

В Томской области нашли тело 12-го погибшего при пожаре

В Томской области в ходе расследования уголовного дела о гибели одиннадцати человек при пожаре в поселке Причулымский Асиновского района следователи обнаружили в руинах сгоревшего барака останки еще одного погибшего.
Российская газета 03:21
Происшествия

Выброс пара с угольной пылью на Новочеркасской ГРЭС приняли за взрыв

Выброс пара с угольной пылью на Новочеркасской ГРЭС жители Ростовской области приняли за пожар или взрыв.
REGNUM 03:31
Армия и оружие

В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Газета.Ru вчера в 13:07
Политика

Главы Евросовета и Еврокомиссии подписали соглашение о Brexit

Парламент Великобритании 23 января одобрил подготовленный правительством премьер-министра Бориса Джонсона законопроект о выходе страны из Евросоюза, после чего соглашение о Brexit подписала и королева Елизавета II.
РБК 03:44
Авто

Обновленный Mercedes-Benz E-Class. Анонс

В Сети появились первые снимки Mercedes-Benz E-Class, а также новая информация о модифицированном седане.
CarsGuru.net 01:37
Общество

Рязанка стала самой красивой бабушкой Европы

Рязанские ведомости вчера в 02:15
Экономика

Промышленный рост в России по итогам 2019 года замедлился

Рост производства сырой нефти и газового конденсата по итогам года составил 1%. По итогам 2019 г. также отмечен рост на 3,4% добычи металлических руд.
Ведомости вчера в 10:02
Происшествия

В Москве водитель перекрыл улицу фурой

Очевидец происшествия Иван сообщил РБК, что водитель фуры перекрыл дорогу и требовал выплатить ему зарплату.
РБК 03:27
Общество

«Северный поток-2» получил помощь от Запада вопреки санкциям

Строящийся российский газопровод «Северный поток-2» получил помощь от Запада вопреки введенным в конце 2019 года санкциям США, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные сервиса MarineTraffic.
Lenta.ru вчера в 01:53
Происшествия

Банкира Деда Хасана задержали в Москве

В Москве задержали двоих действующих лиц группировки вора в законе Аслана Усояна, известного как Деда Хасана.
Lenta.ru 02:58
Общество

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Lenta.ru вчера в 04:58
Общество

Роскачество рассказало, зачем сомелье носят с собой советские копейки

Диоксид серы является необходимой для вина защитой от окисления и воздействия бактерий, его неправильное использование может испортить напиток, частично спасти ситуацию может медная советская копейка, говорится в материалах Роскачества.
РИА Новости 01:15
Общество

Путин в Израиле рассказал о погибшем в блокадном Ленинграде брате

РБК вчера в 07:38
Авто

Новый Cadillac Escalade показали на тизере

Информация о Cadillac Escalade 2021 года просачивалась к нам через самого производителя и через шпионские фотографии.
SpeedMe вчера в 22:17
Гаджеты

Apple выпустит бюджетный iPhone

Bloomberg, со ссылкой на источник в компании Apple, сообщил, что в феврале начнётся сборка нового бюджетного iPhone.
SM News 22 января в 10:07
Происшествия

В Пензе девятиклассник умер во время урока

Девятиклассник умер во время урока в одной из школ Пензы, следователи начали доследственную проверку по данному факту.
ТАСС 03:45
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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