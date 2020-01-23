Политика
Lenta.ruИзраильское СМИ признало провал Зеленского в Давосе
Израильский телеканал Arutz 7 назвал провалом появление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
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Происшествия
В Крыму задержан оборудовавший по заданию Киева схроны со взрывчаткой
Федеральная служба безопасности России задержала жителя Крыма, оборудовавшего по заданию спецслужб Украины схроны со взрывчаткой, сообщает пресс-служба ведомства.
Происшествия
В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей
Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Авто
Озвучены комплектации и цены нового Suzuki XL7
Компания Suzuki выводит на рынок новый бюджетный кроссовер Suzuki XL7.
Экономика
Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен
Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Происшествия
Россиянина с четырьмя детьми обнаружили в заброшенном доме
В одном из заброшенных домов Читы была обнаружена семья погорельцев — отца с четырьмя детьми.
Политика
В МИД России оценили архивный документ ЦРУ о Бандере
Заметим, что 17 января 2017 года ЦРУ выложило в открытый доступ свыше 12 млн страниц архивных документов, которые были рассекречены в период с 2004 по 2006 год в соответствии с американским законом «о разоблачении нацистских военных преступников».
Происшествия
Россиянин госпитализирован с подозрением на коронавирус в Пулково
В аэропорту Санкт-Петербурга госпитализировали россиянина с подозрением на коронавирус, вспышка которого началась в Китае.
Гаджеты
Стартовали продажи прочного российского планшета MIG T10
Известная компания Astra Linux сообщила о начале продаж прочного российского планшета под названием MIG T10.
Политика
Украинский моряк рассказал о «похищенных» унитазах с кораблей ВМС
Общество
Греция экстрадировала россиянина Винника во Францию
Россиянина Александра Винника, арестованного в Греции в 2017 году по запросу США, экстрадировали во Францию, сообщила его греческий адвокат Зои Константопулу.
Экономика
Костин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК
Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК.
Технологии
Google назвала дату анонса Android 11 и Pixel 4A
В сети уже появлялись слухи о новом Pixel 4A, так что и такой анонс не исключён.
Происшествия
В Томской области нашли тело 12-го погибшего при пожаре
В Томской области в ходе расследования уголовного дела о гибели одиннадцати человек при пожаре в поселке Причулымский Асиновского района следователи обнаружили в руинах сгоревшего барака останки еще одного погибшего.
Происшествия
Выброс пара с угольной пылью на Новочеркасской ГРЭС приняли за взрыв
Выброс пара с угольной пылью на Новочеркасской ГРЭС жители Ростовской области приняли за пожар или взрыв.
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Политика
Главы Евросовета и Еврокомиссии подписали соглашение о Brexit
Парламент Великобритании 23 января одобрил подготовленный правительством премьер-министра Бориса Джонсона законопроект о выходе страны из Евросоюза, после чего соглашение о Brexit подписала и королева Елизавета II.
Авто
Обновленный Mercedes-Benz E-Class. Анонс
В Сети появились первые снимки Mercedes-Benz E-Class, а также новая информация о модифицированном седане.
Общество
Рязанка стала самой красивой бабушкой Европы
Экономика
Промышленный рост в России по итогам 2019 года замедлился
Рост производства сырой нефти и газового конденсата по итогам года составил 1%. По итогам 2019 г. также отмечен рост на 3,4% добычи металлических руд.
Происшествия
В Москве водитель перекрыл улицу фурой
Очевидец происшествия Иван сообщил РБК, что водитель фуры перекрыл дорогу и требовал выплатить ему зарплату.
Общество
«Северный поток-2» получил помощь от Запада вопреки санкциям
Строящийся российский газопровод «Северный поток-2» получил помощь от Запада вопреки введенным в конце 2019 года санкциям США, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные сервиса MarineTraffic.
Происшествия
Банкира Деда Хасана задержали в Москве
В Москве задержали двоих действующих лиц группировки вора в законе Аслана Усояна, известного как Деда Хасана.
Общество
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Общество
Роскачество рассказало, зачем сомелье носят с собой советские копейки
Диоксид серы является необходимой для вина защитой от окисления и воздействия бактерий, его неправильное использование может испортить напиток, частично спасти ситуацию может медная советская копейка, говорится в материалах Роскачества.
Авто
Новый Cadillac Escalade показали на тизере
Информация о Cadillac Escalade 2021 года просачивалась к нам через самого производителя и через шпионские фотографии.
Гаджеты
Apple выпустит бюджетный iPhone
Bloomberg, со ссылкой на источник в компании Apple, сообщил, что в феврале начнётся сборка нового бюджетного iPhone.
Происшествия
В Пензе девятиклассник умер во время урока
Девятиклассник умер во время урока в одной из школ Пензы, следователи начали доследственную проверку по данному факту.