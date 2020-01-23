Политика
Lenta.ruИзраильское СМИ признало провал Зеленского в Давосе
Израильский телеканал Arutz 7 назвал провалом появление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
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Шоу-бизнес
Внезапно умер сын Раисы Рязановой
Армия и оружие
«Вертолёты России» разработали новый вертолёт для спецназа
Глава холдинга «Вертолёты России» Андрей Ногинский рассказал, что новая версия воздушной машины оснащена дополнительным оборудованием.
Гаджеты
Microsoft придумала новый способ выдворить пользователей с Windows 7
С того момента, как Microsoft прекратила официальную поддержку Windows 7, пользователи ОС начали постоянно сталкиваться с полноэкранными оповещениями о том, что устаревшая версия операционной системы небезопасна.
Армия и оружие
Замкомандира полка МВД ДНР Алексей Кривуля был убит в Донецке
Заместитель командира полка специального назначения внутренних войск Донецкой Народной Республики Алексей Кривуля, известный под позывным Грин, был убит в Донецке в минувший понедельник, 20 января.
Политика
Песков объяснил отсутствие встречи Путина с Зеленским в Израиле
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему не состоялась встреча Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Иерусалиме.
Наука
Ученые нашли первоисточник китайского коронавируса
Источником коронавируса в Китае могли стать змеи, выяснили местные ученые - штамм вируса больше всего схож с тем, что поражает этих земноводных.
Политика
В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа
Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался во вторник в Сенате (верхней палате Конгресса) США.
Театры
Актеры МХАТа записали обращение к главе Минкульта Любимовой
Авто
Great Wall покупает индийский завод General Motors
Концерн Great Wall Motor заключил договор о приобретении завода General Motors в штате Махараштра на западе Индии, запустив свой план по производству автомобилей на субконтиненте.
Армия и оружие
Самолет ВВС США провел разведку вблизи Крыма
Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135U совершил 22 января длительный разведывательный полет у границ России вблизи Крыма.
Армия и оружие
Трамп назвал ранения американских военных при атаке Ирана несерьезными
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные, которые пострадали при обстреле Ираном баз в Ираке, получили незначительные травмы, отнеся в эту категорию и сотрясение мозга.
Авто
УАЗ создал семейное авто на базе УАЗ «Профи»
Универсальный семейный автомобиль на базе фургона УАЗ «Профи» создал Ульяновский автомобильный завод совместно с ульяновским ООО «Автодом».
Шоу-бизнес
Лолита ошеломила подписчиков, показав себя в купальнике и без макияжа
В четверг, 23 января, Лолита опубликована откровенное видео, показав себя в черном купальнике с вырезом и без грамма макияжа на лице.
Здоровье
Роспотребнадзор рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Китай
Роспотребнадзор рекомендует российским туристам до стабилизации эпидемиологический обстановки, связанной со случаями заболевания, вызванными новым коронавирусом в Китайской Народной Республике (КНР), воздержаться от посещения этой страны.
Политика
Трамп назвал сроки оглашения плана по Ближнему Востоку
Президент США Дональд Трамп рассказал, когда огласит план по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА "Новости".
Армия и оружие
Столтенберг заявил о рекордном военном присутствии США в Европе
Шоу-бизнес
Сын Никаса Сафронова показал Волочковой, как нужно садиться на шпагат
Тучный молодой человек разместил пост в своем Инстаграме, где показал, как нужно садиться на шпагат.
Происшествия
В Дагестане задержаны шесть членов экстремистской ячейки
Шесть членов ячейки были задержаны 23 января. Среди них, по данным источника, были ее лидеры и активные члены.
Происшествия
Прокуратура Болгарии обвиняет троих россиян в покушении на убийство
«В связи с продолжающимся расследованием под надзором полиции города Софии в отношении попытки преднамеренного отравления лиц Эмилиана Христова Гебрева, Христо Эмильянова Гебрева и В.Т. трое граждан России были обвинены в покушении на убийство», — говорится в заявлении прокуратуры.
Общество
В США ужесточили правила выдачи виз беременным
Ограничения на выдачу виз беременным женщинам в Соединённых Штатах начнут действовать 24 января, говорится в официальном уведомлении Госдепартамента.
Футбол
«Локомотив» проиграл «Осиеку» на сборе в Испании
Сегодня, 23 января, «Локомотив» провел второй контрольный матч на сборах в Испании.
Здоровье
По каким симптомам понять, что у вас плохие сосуды
Как рассказала российский доктор, если вы испытываете укачивание, частые головокружения, потемнение в глазах при резких движениях, у вас непереносимость жары и ломота в суставах, слабость, учащенное сердцебиение, это может быть сосудистой дистонией.
Экономика
Сигареты в России могут подорожать на четверть
Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов.
Политика
Жириновский назвал ключевую причину распада СССР
Существовавшая в СССР однопартийная система стала одной из ключевых причин его распада.
Биатлон
Йоханнес Бё победил в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира
В Поклюке (Словения) завершилась 20-киллометровая индивидуальная гонка среди мужчин.
Политика
Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины
Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.
Общество
Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед
Шоу-бизнес
Брэд Питт прокомментировал слухи о романе с Дженнифер Энистон
После развода Брэд Питт (56) серьезно взялся за свою жизнь, бросил пить и наладил отношения с бывшей женой – Дженнифер Энистон (50).
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Политика
Группа столичных муниципальных депутатов требует отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина
Группа столичных муниципальных депутатов обратилась в администрацию президента с требованием отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина.