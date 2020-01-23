Политика

Lenta.ruLenta.ruИзраильское СМИ признало провал Зеленского в Давосе

Израильский телеканал Arutz 7 назвал провалом появление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
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Израильский телеканал сравнил с фиаско выступление Зеленского в Давосе

Известия12:04

СМИ Израиля рассказали о провале Зеленского в Давосе

Российская газета11:56

Израильское СМИ сообщило о «фиаско Зеленского» на форуме в Давосе

РБК11:47

СМИ Израиля рассказали о провальном выступлении Зеленского в Давосе

Газета.Ru12:49

Израильское СМИ признало провал Зеленского в Давосе

Lenta.ru11:50

В Израиле участие Зеленского в форуме в Давосе назвали провалом

РЕН ТВ09:52

Израильское СМИ признало фиаско Зеленского в Давосе

РИА Новости09:10
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Шоу-бизнес

Внезапно умер сын Раисы Рязановой

StarHit.ru вчера в 10:30
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«Вертолёты России» разработали новый вертолёт для спецназа

Глава холдинга «Вертолёты России» Андрей Ногинский рассказал, что новая версия воздушной машины оснащена дополнительным оборудованием.
News.ru 19:49
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Microsoft придумала новый способ выдворить пользователей с Windows 7

С того момента, как Microsoft прекратила официальную поддержку Windows 7, пользователи ОС начали постоянно сталкиваться с полноэкранными оповещениями о том, что устаревшая версия операционной системы небезопасна.
Live24 02:12
Армия и оружие

Замкомандира полка МВД ДНР Алексей Кривуля был убит в Донецке

Заместитель командира полка специального назначения внутренних войск Донецкой Народной Республики Алексей Кривуля, известный под позывным Грин, был убит в Донецке в минувший понедельник, 20 января.
NewInform 21 января в 02:48
Политика

Песков объяснил отсутствие встречи Путина с Зеленским в Израиле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему не состоялась встреча Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Иерусалиме.
Вести.Ru 13:43
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Ученые нашли первоисточник китайского коронавируса

Источником коронавируса в Китае могли стать змеи, выяснили местные ученые - штамм вируса больше всего схож с тем, что поражает этих земноводных.
Газета.Ru 03:36
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В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа

Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался во вторник в Сенате (верхней палате Конгресса) США.
Интерфакс 21 января в 13:16
Театры

Актеры МХАТа записали обращение к главе Минкульта Любимовой

Газета.Ru вчера в 06:19
Авто

Great Wall покупает индийский завод General Motors

Концерн Great Wall Motor заключил договор о приобретении завода General Motors в штате Махараштра на западе Индии, запустив свой план по производству автомобилей на субконтиненте.
Автостат вчера в 05:09
Армия и оружие

Самолет ВВС США провел разведку вблизи Крыма

Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135U совершил 22 января длительный разведывательный полет у границ России вблизи Крыма.
BFM.ru вчера в 06:54
Армия и оружие

Трамп назвал ранения американских военных при атаке Ирана несерьезными

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные, которые пострадали при обстреле Ираном баз в Ираке, получили незначительные травмы, отнеся в эту категорию и сотрясение мозга.
РИА Новости вчера в 08:15
Авто

УАЗ создал семейное авто на базе УАЗ «Профи»

Универсальный семейный автомобиль на базе фургона УАЗ «Профи» создал Ульяновский автомобильный завод совместно с ульяновским ООО «Автодом».
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Шоу-бизнес

Лолита ошеломила подписчиков, показав себя в купальнике и без макияжа

В четверг, 23 января, Лолита опубликована откровенное видео, показав себя в черном купальнике с вырезом и без грамма макияжа на лице.
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Роспотребнадзор рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Китай

Роспотребнадзор рекомендует российским туристам до стабилизации эпидемиологический обстановки, связанной со случаями заболевания, вызванными новым коронавирусом в Китайской Народной Республике (КНР), воздержаться от посещения этой страны.
Интерфакс 19:21
Политика

Трамп назвал сроки оглашения плана по Ближнему Востоку

Президент США Дональд Трамп рассказал, когда огласит план по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:48
Армия и оружие

Столтенберг заявил о рекордном военном присутствии США в Европе

ФАН 21 января в 11:57
Шоу-бизнес

Сын Никаса Сафронова показал Волочковой, как нужно садиться на шпагат

Тучный молодой человек разместил пост в своем Инстаграме, где показал, как нужно садиться на шпагат.
Вести Подмосковья 11:27
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В Дагестане задержаны шесть членов экстремистской ячейки

Шесть членов ячейки были задержаны 23 января. Среди них, по данным источника, были ее лидеры и активные члены.
Коммерсантъ 07:55
Происшествия

Прокуратура Болгарии обвиняет троих россиян в покушении на убийство

«В связи с продолжающимся расследованием под надзором полиции города Софии в отношении попытки преднамеренного отравления лиц Эмилиана Христова Гебрева, Христо Эмильянова Гебрева и В.Т. трое граждан России были обвинены в покушении на убийство», — говорится в заявлении прокуратуры.
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Общество

В США ужесточили правила выдачи виз беременным

Ограничения на выдачу виз беременным женщинам в Соединённых Штатах начнут действовать 24 января, говорится в официальном уведомлении Госдепартамента.
REGNUM 16:17
Футбол

«Локомотив» проиграл «Осиеку» на сборе в Испании

Сегодня, 23 января, «Локомотив» провел второй контрольный матч на сборах в Испании.
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Здоровье

По каким симптомам понять, что у вас плохие сосуды

Как рассказала российский доктор, если вы испытываете укачивание, частые головокружения, потемнение в глазах при резких движениях, у вас непереносимость жары и ломота в суставах, слабость, учащенное сердцебиение, это может быть сосудистой дистонией.
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Экономика

Сигареты в России могут подорожать на четверть

Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов.
Российская газета 00:28
Политика

Жириновский назвал ключевую причину распада СССР

Существовавшая в СССР однопартийная система стала одной из ключевых причин его распада.
ФАН 18:28
Биатлон

Йоханнес Бё победил в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира

В Поклюке (Словения) завершилась 20-киллометровая индивидуальная гонка среди мужчин.
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Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины

Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.
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Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед

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Брэд Питт прокомментировал слухи о романе с Дженнифер Энистон

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В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
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Группа столичных муниципальных депутатов требует отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина

Группа столичных муниципальных депутатов обратилась в администрацию президента с требованием отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина.
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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