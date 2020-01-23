Политика
Lenta.ruИзраильское СМИ признало провал Зеленского в Давосе
Израильский телеканал Arutz 7 назвал провалом появление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
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Авто
Kia объявит цены на кроссовер Seltos весной
Происшествия
В школе в Уфе девочка ранила ножом двоюродную сестру
Ученица одной из школ Ленинского района Уфы ранила ножом свою двоюродную сестру, инцидент произошел в учебном учреждении.
Политика
Путин прибыл в Палестину для встречи с Махмудом Аббасом
Президент России Владимир Путин прибыл в Палестину, где у него пройдут переговоры с местным коллегой Махмудом Аббасом, пишут СМИ.
Политика
В Совфеде назвали провокацией планы меджлиса устроить «марш на Крым»
Армия и оружие
На видео сняли полет российских вертолетов Ми-28Н над блок-постом США в Сирии
На кадрах видно, как "Ночной охотник" летит над населенным пунктом Хасака, находящимся в 20 километрах от базирования американских военных. pic.twitter.com / 1mwnoGLXkO — Rojava Network (@ RojavaNetwork) January 22, 2020 Немного позже в сеть попали снимки, на которых демонстрируется момент пролета воздушной техники всего в нескольких километрах от военнослужащих США.
Политика
Путин предложил встретиться пяти лидерам стран СБ ООН
Президент России Владимир Путин предложил провести встречу главам государств, которые являются постоянными членами Совета Безопасности ООН - и. Об этом сообщает РИА "Новости".
Происшествия
В Подмосковье младенец впал в кому после отравления спайсом
В Клину восьмимесячный ребенок впал в кому после того, как съел запрещенную курительную смесь — спайс.
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров и София Ротару спели на юбилее Этери Карапетян
Позже на сцену вышла София Ротару. Звезда отказалась выступать на новогодних корпоративах в России, но не смогла пропустить праздник Этери.
Политика
Королева Елизавета II подписала закон о выходе из Евросоюза
Королева Елизавета II подписала утвержденное парламентом соглашение о выходе Великобритании из ЕС.
Общество
Комик Долгополов покинул Россию
Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
Футбол
Содержание «Ростов Арены» стоит 300 миллионов рублей в год
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко арестовали на 7 суток за дебош
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко оказался арестован за нарушение общественного порядка на семь суток.
Происшествия
Двое девятиклассников готовили теракт в российской школе
В городе Снежинске Челябинской области двух 14-летних подростков заподозрили в подготовке теракта в школе.
Финансы
ЦБ установил курс валют на 24 января
Российский Центробанк обнародовал официальный курс валют на 24 января, передает «Свободная пресса» со ссылкой на сайт регулятора.
Экономика
Костин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК
Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК.
Спорт
Александра Горячкина сравняла счёт в серии за мировую шахматную корону
Политика
Топилин назначен главой Пенсионного фонда
Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР).
Кино
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Политика
Дуду раскритиковали за отказ посетить Всемирный форум памяти Холокоста
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Польши Анджей Дуда не поедет в Израиль на пятый Всемирный форум памяти Холокоста, который организует израильский институт Яд Вашем.
Общество
Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020—2022 гг.
Кино
Продолжение «Голодных игр»: объявлен главный герой предыстории
Армия и оружие
В Донецке убит замкомандира полка МВД ДНР Алексей Кривуля
В Донецке 20 января текущего года убит замкомандира полка спецназначения МВД ДНР Алексей Кривуля.
Армия и оружие
В Госдепе рассказали о причинах приостановки военных операций в Ираке
Операции Коалиции по борьбе с ИГ* в Ираке по-прежнему приостановлены, заявил журналистам на брифинге спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
ЖКХ
Авария на канализационном коллекторе в Ленинском районе устранена
Около суток специалисты искали и ликвидировали прорыв на канализационном коллекторе, все это время без воды оставались почти 300 тысяч жителей Автозаводского района.
Космос
Вода на Марсе оказалась пригодной для жизни
Футбол
Черчесов назвал аренду Кокорина в «Сочи» разумным решением
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал аренду форварда «Зенита» Александра Кокорина в ФК «Сочи».
Экономика
Греф пригрозил уходом в случае смены стратегии Сбербанка
Президент—председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет свой пост, если «придется менять стратегию банка после смены основного акционера».
Футбол
Борис Ротенберг: Кокорин заранее знал об аренде в «Сочи»
Во вторник "Сочи" на своем официальном сайте объявил о договоренности с "Зенитом" по аренде Кокорина до конца нынешнего сезона, однако позднее форвард вышел в стартовом составе петербургской команды в контрольном матче против катарского "Аль-Увайнаха" на тренировочном сборе в Дохе.