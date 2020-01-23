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Армия и оружие На видео сняли полет российских вертолетов Ми-28Н над блок-постом США в Сирии На кадрах видно, как "Ночной охотник" летит над населенным пунктом Хасака, находящимся в 20 километрах от базирования американских военных. pic.twitter.com / 1mwnoGLXkO — Rojava Network (@ RojavaNetwork) January 22, 2020 Немного позже в сеть попали снимки, на которых демонстрируется момент пролета воздушной техники всего в нескольких километрах от военнослужащих США.

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