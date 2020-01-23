Политика

Lenta.ruLenta.ruИзраильское СМИ признало провал Зеленского в Давосе

Израильский телеканал Arutz 7 назвал провалом появление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
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