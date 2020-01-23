Политика
РИА НовостиИзраильское СМИ рассказало о фиаско Зеленского в Давосе
Израильский телеканал Arutz 7 назвал участие президента Украины Владимира Зеленского во Всемирном форуме в Давосе провалом, а его заявления — абсурдными.
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Общество
Госдума приняла закон о праве ребенка на жилье после развода родителей
Госдума в третьем, окончательном, чтении приняла закон, который позволит привлекать к расходам на жилье ребенка того родителя, который живет отдельно после развода.
Политика
Путин предложил встретиться пяти лидерам стран СБ ООН
Президент России Владимир Путин предложил провести встречу главам государств, которые являются постоянными членами Совета Безопасности ООН - и. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
В Турции отреагировали на сведения об отказе России предоставлять технологии по С-400
Турция приобрела у России комплексы С-400 несмотря на сопротивление со стороны США и намерена ввести комплексы в строй в апреле или в мае.
Политика
Песков пояснил слова президента Израиля о еврейской бабушке в доме Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил РБК слова президента Израиля Реувена Ривлина о еврейской бабушке, рассказывая о посещении дома, в котором в детстве жил Владимир Путин.
Биатлон
Бё победил в индивидуальной гонке на этапе КМ в Поклюке
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в индивидуальной гонке на 20 км, которая проходила в рамках этапа Кубка мира в словенской Поклюке.
Политика
Елизавета II подписала закон о Brexit
Общество
Население Украины сократилось на 11,5 млн человек
Численность населения Украины уменьшилась на 11,45 млн человек с 2001 года.
Происшествия
Два первых случая заражения коронавирусом зафиксированы во Вьетнаме
Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.
Армия и оружие
Американцы не пропустили российского генерала в сирийский Манбидж
У США и России были сложности при недопущении инцидентов на земле в Сирии, американцы не пропустили российского генерал-майора в Манбидж, заявили в Госдепе.
Здоровье
5 сигналов организма, которые не следует игнорировать
Боль Особенность менталитета русского человека такова, что к врачу большинство приходится привозить на скорой, хотя организм задолго посылал сигналы в виде болезненных ощущений.
Общество
Система распознавания лиц в московском метро заработает к сентябрю
Система видеонаблюдения с функцией распознавания лиц в Московском метрополитене начнет работу в полном объеме до 1 сентября 2020 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе расширенного заседания коллегии ГУ МВД России по Москве.
Происшествия
Двое девятиклассников готовили теракт в российской школе
В городе Снежинске Челябинской области двух 14-летних подростков заподозрили в подготовке теракта в школе.
Политика
В России вернут индексацию пенсий работающим пенсионерам
В России возобновится индексация пенсий работающим пенсионерам, ее необходимость закрепят в Конституции РФ.
Политика
В Конституцию предложена поправка Калягина-Пиотровского-Мацуева
Члены рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, пианист Денис Мацуев и художественный руководитель театра ET CETERA Александр Калягин предложили дополнить статью Основного закона о национальных символах пунктом о культуре, передает РАПСИ.
Происшествия
Самолет разбился при тушении пожаров в Австралии
В Австралии разбился американский военно-транспортный самолет C-130 при тушении лесных пожаров, погибли все три человека, которые находились в нем. Об этом пишет Daily Mail.
Фигурное катание
Фигуристы Синицина и Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на ЧЕ
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали второй результат в ритм-танце на чемпионате Европы в Австрии.
Общество
Совет Европы отметил «атмосферу нетерпимости» в Польше
Совет Европы выпустил доклад, посвященный защите национальных меньшинств в Польше.
Политика
Зеленский отказался участвовать в форуме Холокоста в Израиле
Президент Украины Зеленский заявил, что по прилете украинской делегации Израиль на Всемирный форум памяти Холокоста они узнали, что из-за огромного интереса к событию и ограниченное количество мест трудно попасть многим из тех, кто пережил эту трагедию, в связи с чем приняли решение передать свои места этим людям.
Общество
Купание слона в снегу на прогулке в Екатеринбурге сняли на видео
Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах слон заваливается в снег и некоторое время барахтается в нем.
Происшествия
Суд отказался сократить срок ареста Емельяненко
Краснодарский краевой суд отказал бойцу MMA Александру Емельяненко, наказанному за мелкое хулиганство в Анапе, в удовлетворении апелляционной жалобы, и не сократил ему недельный срок ареста до трёх суток, сообщает пресс-служба инстанции.
Политика
Вероника Скворцова стала главой ФМБА
Экономика
Костин рассказал о закрытом указе Путина по списанию долгов предприятий ОПК
В конце прошлого года был принят указ президента России, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК), сообщил глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу «Россия 24».
Футбол
«Интер» арендовал Мозеса у «Челси»
Происшествия
В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей
Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Общество