Израильский телеканал Arutz 7 назвал участие президента Украины Владимира Зеленского во Всемирном форуме в Давосе провалом, а его заявления — абсурдными.

Израильское СМИ рассказало о фиаско Зеленского в Давосе

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