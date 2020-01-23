Политика

РИА НовостиРИА НовостиИзраильское СМИ рассказало о фиаско Зеленского в Давосе

Израильский телеканал Arutz 7 назвал участие президента Украины Владимира Зеленского во Всемирном форуме в Давосе провалом, а его заявления — абсурдными.
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В Израиле назвали провалом выступление Зеленского в Давосе

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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 11:11, Ашберн
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У США и России были сложности при недопущении инцидентов на земле в Сирии, американцы не пропустили российского генерал-майора в Манбидж, заявили в Госдепе.
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В Конституцию предложена поправка Калягина-Пиотровского-Мацуева

Члены рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, пианист Денис Мацуев и художественный руководитель театра ET CETERA Александр Калягин предложили дополнить статью Основного закона о национальных символах пунктом о культуре, передает РАПСИ.
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В Австралии разбился американский военно-транспортный самолет C-130 при тушении лесных пожаров, погибли все три человека, которые находились в нем. Об этом пишет Daily Mail.
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Forbes представил рейтинг «королей недвижимости» в России

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В конце прошлого года был принят указ президента России, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК), сообщил глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу «Россия 24».
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