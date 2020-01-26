Политика

РБКРБКИзраильтянка Иссахар подала президенту России прошение о помиловании

Израильтянка Наама Иссахар решила обратиться к президенту России Владимиру Путину с ходатайством о помиловании, сообщили РБК представители защиты Иссахар, партнеры Pen & Paper Вадим Клювгант и Алексей Добрынин. В России ее приговорили к 7,5 годам за хранение и контрабанду гашиша.
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Комиссия по помилованию назвала сроки рассмотрения прошения Иссахар

РБК10:29

Израильтянка Иссахар попросила Путина о помиловании

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Комиссия по помилованию Наамы Иссахар соберется 27 января

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Осужденная в России израильтянка Иссасхар попросила Путина о помиловании

Коммерсантъ07:50

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Lenta.ru07:48
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Сотрудники полиции установили личность мужчины, оставившего детей в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
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В Иране экстренно приземлился загоревшийся в полете самолет

Самолет в Иране загорелся во время полета и экстренно сел, обошлось без пострадавших, передает агентство Mehr.
РИА Новости 10:10
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Минздрав сообщил о ситуации с коронавирусом на границе с Россией

В районах Китая, граничащих с Российской Федерацией, к настоящему времени зарегистрированы семь случаев инфицирования новым коронавирусом.
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Загадочный старец Салман Салехигударза из Ирана рассказал НТВ, как развивал свой дар ясновидения.
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Назван вероятный источник коронавируса в Китае

Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
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Блейдс нокаутом победил Дос Сантоса на UFC Fight Night 166

В Роли (Северная Каролина, США) прошел турнир UFC Fight Night 166.
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В гибели двух котов «Аэрофлот» обвинил Шереметьево

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Фигуристы Синицина и Кацалапов обыграли судей Сенсацией завершились соревнования танцоров на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском городе Граце.
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Песков заявил об эффективном контакте между Путиным и Зеленским

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что между Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским установился «эффективный» контакт.
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Сообщений о пострадавших не поступало. Это не первое попадание снарядов в «зеленую зону». На днях у посольства США упали две ракеты.
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Россия может ответить на высылку дипломатов из Болгарии

МИД Болгарии объявил российского дипломата и сотрудника Торгового представительства РФ персонами нон грата.
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