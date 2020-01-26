Политика
РБКИзраильтянка Иссахар подала президенту России прошение о помиловании
Израильтянка Наама Иссахар решила обратиться к президенту России Владимиру Путину с ходатайством о помиловании, сообщили РБК представители защиты Иссахар, партнеры Pen & Paper Вадим Клювгант и Алексей Добрынин. В России ее приговорили к 7,5 годам за хранение и контрабанду гашиша.
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Технологии
ФАС представила правила предустановки российского ПО на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ представила предварительный список программ, которые должны быть установлены на смартфонах, планшетах, компьютерах и телевизорах с поддержкой Smart TV, реализуемых на территории России.
Политика
Раскрыт порядок принятия поправок в Конституцию
Закон о внесении поправок вступит в силу только с одобрения на общероссийском голосовании, а подпись президента лишь запустит вторую часть, рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».
Происшествия
Приступ зараженного коронавирусом сняли на видео
Трясущегося в лихорадке зараженного коронавирусом сняли на видео в китайской больнице.
Религия
Ушел из жизни протоиерей Всеволод Чаплин
Скончался известный священник и общественный деятель, автор и ведущий программ на ТВ и радио протоиерей Всеволод Чаплин.
Хоккей
«Авангард» разгромил «Металлург» и вышел в плей-офф
«Авангард» разгромил «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ (6:1).
Происшествия
Подозреваемая в убийстве двух своих детей умерла в больнице под Пермью
Женщина, подозреваемая в убийстве двоих из четверых своих детей в городе Кудымкаре Пермского края, скончалась в больнице.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» забил шесть голов «Транмиру» в Кубке Англии
В матче 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» разгромил «Транмир Роверс» со счётом 6:0. Встреча состоялась в Биркенхеде на стадионе «Прентон Парк».
Происшествия
Установлена личность оставившего детей в Шереметьево мужчины
Сотрудники полиции установили личность мужчины, оставившего детей в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Происшествия
В Иране экстренно приземлился загоревшийся в полете самолет
Самолет в Иране загорелся во время полета и экстренно сел, обошлось без пострадавших, передает агентство Mehr.
Здоровье
Минздрав сообщил о ситуации с коронавирусом на границе с Россией
В районах Китая, граничащих с Российской Федерацией, к настоящему времени зарегистрированы семь случаев инфицирования новым коронавирусом.
Спорт
Российская лыжница Непряева выиграла спринт на этапе КМ в Оберстдорфе
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Волкова рассказала о своей неизлечимой болезни
Переработки на четвертом месяце беременности привели к тому, что актриса Екатерина Волкова потеряла ребенка.
Спорт
Мужская сборная России победила в эстафете на ЧЕ по шорт-треку
Мужская сборная России одержала победу в эстафете на 5000 м на чемпионат Европы по шорт-треку, который проходил в Дебрецене (Венгрия).
Общество
Иранский провидец 11 лет провел в медитациях
Загадочный старец Салман Салехигударза из Ирана рассказал НТВ, как развивал свой дар ясновидения.
Общество
Назван вероятный источник коронавируса в Китае
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
Единоборства
Блейдс нокаутом победил Дос Сантоса на UFC Fight Night 166
В Роли (Северная Каролина, США) прошел турнир UFC Fight Night 166.
Происшествия
В гибели двух котов «Аэрофлот» обвинил Шереметьево
Фигурное катание
Фигуристы Синицина и Кацалапов обыграли судей
Фигуристы Синицина и Кацалапов обыграли судей Сенсацией завершились соревнования танцоров на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском городе Граце.
Политика
Песков заявил об эффективном контакте между Путиным и Зеленским
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что между Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским установился «эффективный» контакт.
Футбол
Комличенко забил за «Динамо» в двустороннем матче
Армия и оружие
Американские военные в Европе отработают сценарий «войны 2028 года»
Штаты уже начали переброску военной техники на территорию стран Балтии, а также Польши и Грузии - именно там и пройдут учения, которые в сценарии называются как «война 2028 года».
Гаджеты
Huawei готовит акции со скидками в 15 тысяч рублей на свои смартфоны
Компания Huawei готовит покупателям сюрприз – большие скидки (более 10 000 рублей) сразу на три модели.
Общество
Рядом с посольством США в Багдаде упали несколько ракет
Сообщений о пострадавших не поступало. Это не первое попадание снарядов в «зеленую зону». На днях у посольства США упали две ракеты.
Происшествия
В Краснодаре госпитализировали прилетевшего из Китая пассажира
По данным ведомства, аэропорты Краснодара и Сочи (город-курорт связывает прямое авиасообщение с Китаем с конца минувшего года) усилили меры эпидемиологической безопасности и контроль за прибывающими пассажирами.
Кино
Джим Керри назвал условие для съёмок в сиквеле «Маски»
Джим Керри назвал условие, при котором он согласился бы сняться в продолжении фильма «Маска». Об этом 25 января сообщил портал Comicbook.
Общество
Россиянин завоевал еще три «Порно-Оскара»
Шоу-бизнес
Анна Курникова и Энрике Иглесиас станут родителями в третий раз
Поводом к новым слухам о счастливом замужестве Анны стал тот факт, что она сменила фамилию на Курникову-Иглесиас.
Политика
Россия может ответить на высылку дипломатов из Болгарии
МИД Болгарии объявил российского дипломата и сотрудника Торгового представительства РФ персонами нон грата.