Политика

РБКРБКИзраильтянка Иссахар подала президенту России прошение о помиловании

Израильтянка Наама Иссахар решила обратиться к президенту России Владимиру Путину с ходатайством о помиловании, сообщили РБК представители защиты Иссахар, партнеры Pen & Paper Вадим Клювгант и Алексей Добрынин. В России ее приговорили к 7,5 годам за хранение и контрабанду гашиша.
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Дмитрий Песков
Мы знаем, что это личное прошение на имя главы государства написано. В настоящее время выполняются необходимые юридические процедуры с тем, чтобы уже в ближайшее время президент смог принять свое решение по этому вопросу.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельВзгляд.ру 05:06

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