Политика

РБКРБКИзраильтянка Иссахар подала президенту России прошение о помиловании

Израильтянка Наама Иссахар решила обратиться к президенту России Владимиру Путину с ходатайством о помиловании, сообщили РБК представители защиты Иссахар, партнеры Pen & Paper Вадим Клювгант и Алексей Добрынин. В России ее приговорили к 7,5 годам за хранение и контрабанду гашиша.
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Екатерина Семенова
На сегодняшний день протокол подписан всеми членами комиссии единогласно. Завтра утром он поступит на подписание губернатору Московской области, и дальше в конечном итоге он поступит в управление по помилованию уже в администрацию президента.
— Екатерина Семенова, певицаРИАМО 10:43

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