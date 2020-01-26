Политика
РБКИзраильтянка Иссахар подала президенту России прошение о помиловании
Израильтянка Наама Иссахар решила обратиться к президенту России Владимиру Путину с ходатайством о помиловании, сообщили РБК представители защиты Иссахар, партнеры Pen & Paper Вадим Клювгант и Алексей Добрынин. В России ее приговорили к 7,5 годам за хранение и контрабанду гашиша.
Читать в источнике
Оценить578
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 12:21, Ашберн
Общество
Назван вероятный источник коронавируса в Китае
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
Происшествия
В Курске две девочки провалились под лед и утонули
Спасатели извлекли тела двух школьниц из реки Сейм в Курске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Культура
Первый канал раскрыл имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»
Политика
Путин напомнил об отсутствии срока давности для преступлений нацистов
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны не имеют срока давности и будущие поколения должны хранить и защищать правду о тех событиях.
Религия
Ушел из жизни протоиерей Всеволод Чаплин
Скончался известный священник и общественный деятель, автор и ведущий программ на ТВ и радио протоиерей Всеволод Чаплин.
Футбол
Комличенко забил за «Динамо» в двустороннем матче
Политика
Раскрыт порядок принятия поправок в Конституцию
Закон о внесении поправок вступит в силу только с одобрения на общероссийском голосовании, а подпись президента лишь запустит вторую часть, рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».
Политика
Песков заявил о карт-бланше у Мишустина на формирование правительства
Поскольку стать председателем правительства предложили Мишустину, у него, как считает Песков, «был и существует определенный карт-бланш на формирование своей команды».
Происшествия
Загоревшийся в полете самолет сел в Иране
Киберспорт
Действующий чемпион мира JerAx завершил карьеру в Dota 2
27-летний спортсмен начинал карьеру в MOBA-игре Heroes of Newerth, а в 2013-м перебрался в дисциплину Dota 2. В 2016 году Вайникка вместе с Team Liquid дважды становился финалистом мэйджоров, а после перехода в OG выиграл два чемпионата мира подряд — The International 2018 и 2019.
Происшествия
За коллаж на Кадырова задержали 25 человек
Биатлон
Сборная России обновила антирекорд, проведя 26 гонок без медалей
Сборная России по биатлону обновила свой антирекорд в рамках Кубка мира, не сумев завоевать медали в 26-й гонке подряд.
Происшествия
Мужчина оставил своих детей в аэропорту Шереметьево
Неизвестный мужчина оставил своих детей в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Общество
Жена главы Чувашии прокомментировала скандальное видео с супругом
Жена главы Чувашии Михаила Игнатьева назвала поведение мужа "шуткой". По словам Ларисы Игнатьевой, видео "переделано, форматировано".
Культура
Сергей Шнуров планирует заняться продюсированием других артистов
Музыкант Сергей Шнуров рассказал, что не исключает, что займется продюсированием других артистов, однако не стал раскрывать имена тех, с кем хотел бы поработать.
Общество
Иранский провидец 11 лет провел в медитациях
Загадочный старец Салман Салехигударза из Ирана рассказал НТВ, как развивал свой дар ясновидения.
Происшествия
На вокзале в Екатеринбурге оцепили поезд из Китая
Сегодня на вокзале в Екатеринбурге был оцеплен поезд из Китая. Пассажиров не пускают по первому пути, а рядом дежурит бригада скорой помощи.
Биатлон
Васильев: как можно было так натренировать биатлонистов, что они ноги еле волочат?
Общество
ПФР рассказал, кому из работающих пенсионеров проиндексируют пенсии
Одобренные Госдумой в первом чтении поправки к Конституции предполагают индексацию пенсий, в том числе работающим пенсионерам.
Авто
Озвучена точная дата начала продаж кроссовера Kia Seltos
Наука
Создали рецепт идеального кофе по математической формуле
Как сообщает ToDay News Ufa, научный труд прорвался на кухню и к бариста. Ученые оптимизировали процесс приготовления чашки эспрессо.
Политика
Кипр заблокировал новые антироссийские санкции Евросоюза
Reuters со ссылкой на дипломатические источники сообщает, что Кипр заблокировал новые антироссийские санкции ЕС, чтобы добиться от них более жестких действий в отношении Турции, которая разрабатывает нефтегазовые месторождения у берегов острова.
Происшествия
На Кутузовском проспекте в Москве найден труп студентки
Труп 19-летней девушки обнаружен сегодня утром на западе Москвы. Предположительно речь идет о суициде.
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» женился на Марии Луговой
Пока звезда сериала "Рыжая" была на сцене, Лавыгин ждал ее в гримерке.
Происшествия
Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 38
Число погибших в результате землетрясения в турецкой провинции Элязыг увеличилось до 38.
Гаджеты
Компания PNY выпустила профессиональные видеокарты Nvidia
Еще летом 2018 года компанией были презентованы профессиональные ускорители Nvidia Quadro RTX 8000 и RTX 6000.
Происшествия
Россиянка постирала новорожденного ребенка в стиральной машине
Жительница города Талица Свердловской области постирала новорожденного ребенка в стиральной машине.