Политика

РБКРБКИзраильтянка Иссахар подала президенту России прошение о помиловании

Израильтянка Наама Иссахар решила обратиться к президенту России Владимиру Путину с ходатайством о помиловании, сообщили РБК представители защиты Иссахар, партнеры Pen & Paper Вадим Клювгант и Алексей Добрынин. В России ее приговорили к 7,5 годам за хранение и контрабанду гашиша.
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Израильтянка Иссахар попросила Путина о помиловании

РИА Новости11:11

Комиссия по помилованию Наамы Иссахар соберется 27 января

ТАСС11:50

Осужденная за гашиш израильтянка попросила Путина о помиловании

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RT на русском08:11

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Коммерсантъ07:50

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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 12:21, Ашберн
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Мужчина оставил своих детей в аэропорту Шереметьево

Неизвестный мужчина оставил своих детей в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
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Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
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Жена главы Чувашии прокомментировала скандальное видео с супругом

Жена главы Чувашии Михаила Игнатьева назвала поведение мужа "шуткой". По словам Ларисы Игнатьевой, видео "переделано, форматировано".
Газета.Ru 08:35
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Сергей Шнуров планирует заняться продюсированием других артистов

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Загадочный старец Салман Салехигударза из Ирана рассказал НТВ, как развивал свой дар ясновидения.
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Васильев: как можно было так натренировать биатлонистов, что они ноги еле волочат?

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Озвучена точная дата начала продаж кроссовера Kia Seltos

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