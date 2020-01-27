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РБККомиссия по помилованию рекомендовала помиловать израильтянку Иссахар
26 января осужденная Наама Иссахар обратилась к президенту России Владимиру Путину с прошением о помиловании. Накануне израильтянка отказывалась обращаться к президенту, считая, что прошения ее матери и руководства Израиля достаточно.
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На сегодняшний день протокол подписан всеми членами комиссии единогласно. Завтра утром он поступит на подписание губернатору Московской области, и дальше в конечном итоге он поступит в управление по помилованию уже в администрацию президента.
— Екатерина Семенова, певицаРИАМО 10:43
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