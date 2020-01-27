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РБКИзраильтянка Иссахар подала президенту России прошение о помиловании
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Мы знаем, что это личное прошение на имя главы государства написано. В настоящее время выполняются необходимые юридические процедуры с тем, чтобы уже в ближайшее время президент смог принять свое решение по этому вопросу.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельВзгляд.ру 05:06
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