Политика

ВедомостиВедомостиИзраильтянка Иссахар попросила Путина о помиловании

Израильтянка Наама Иссахар, приговоренная в России к 7,5 года тюрьмы за контрабанду наркотиков, обратилась к Путину с ходатайством о помиловании. Об этом говорится в заявлении защиты Иссахар, партнеров Pen & Paper Вадима Клювганта и Алексея Добрынина.
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Комиссия по помилованию назвала сроки рассмотрения прошения Иссахар

РБК10:29

Осужденная в РФ израильтянка Наама Иссахар попросила Путина о помиловании

Дождь10:13

Осужденная в России израильтянка Иссасхар попросила Путина о помиловании

Коммерсантъ07:50

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Как проходит процедура помилования президентом России

ТАСС08:53

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Осужденная за гашиш израильтянка попросила Путина о помиловании

Lenta.ru07:48
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Умер протоиерей Всеволод Чаплин

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Скорость, с которой распространяется новый тип коронавируса из КНР, увеличилась.
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Более 5 млн человек покинули Ухань на фоне эпидемии коронавируса

Свыше 5 млн человек уехали из китайского города Ухань на фоне вспышки заболеваемости новым типом коронавируса и новогодних праздников, заявил мэр города Чжоу Сяньван.
Газета.Ru 10:24
Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации, как избежать заражения коронавирусом

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, как не допустить в России заболеваний, вызванных новым типом коронавируса.
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Газета.Ru 08:56
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Песков заявил о карт-бланше у Мишустина на формирование правительства

Поскольку стать председателем правительства предложили Мишустину, у него, как считает Песков, «был и существует определенный карт-бланш на формирование своей команды».
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Соловьев оценил слова Качиньского о компенсации Польше

Ранее лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Россия, как и Германия, обязана заплатить Польше компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.
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ФСБ займется поиском пропавшего студента медицинского вуза

В Петербурге возбуждено уголовное дело об убийстве после пропажи студента медицинского вуза Сергея Павлова.
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Происшествия

Каршеринг с трупом в багажнике нашли в Петербурге

Газета.Ru 10:19
Происшествия

Загоревшийся в полете самолет сел в Иране

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Белоруссия обсудит с Россией возможность поставок нефти из Казахстана

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ЦРУ опубликовало архивные данные об «агенте Гитлера» Бандере

"30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина", — сообщается в документе.
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Новые видеокарты Intel обрадуют геймеров

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На вокзале в Екатеринбурге остановили и оцепили прибывший из Китая пассажирский поезд из-за подозрений на присутствие в нем зараженного коронавирусом.
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В Томске задержана директор компании, где погибли трудовые мигранты

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