Политика
ВедомостиИзраильтянка Иссахар попросила Путина о помиловании
Израильтянка Наама Иссахар, приговоренная в России к 7,5 года тюрьмы за контрабанду наркотиков, обратилась к Путину с ходатайством о помиловании. Об этом говорится в заявлении защиты Иссахар, партнеров Pen & Paper Вадима Клювганта и Алексея Добрынина.
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Религия
Умер протоиерей Всеволод Чаплин
Общество
Иранский провидец 11 лет провел в медитациях
Загадочный старец Салман Салехигударза из Ирана рассказал НТВ, как развивал свой дар ясновидения.
Политика
AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины
Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.
Происшествия
После ДТП с автобусом в Пермском крае госпитализированы 15 человек
По данным Минздрава, восемь человек находятся в тяжелом состоянии. Авария произошла на 414 км автодороги М-7 «Волга».
Спорт
Лыжница Непряева выиграла спринт на этапе Кубка мира
Российская лыжница Наталья Непряева выиграла спринт классическим стилем на восьмом этапе Кубка мира в немецком Оберстдорфе.
Биатлон
Российские биатлонисты установили антирекорд по гонкам без медалей
Российские биатлонисты установили собственный антирекорд по гонкам без наград.
Здоровье
В Китае рассказали о росте способности коронавируса к распространению
Скорость, с которой распространяется новый тип коронавируса из КНР, увеличилась.
Кино
Сэм Мендес получил главный приз Гильдии режиссеров за фильм «1917»
Сэм Мендес получил главный приз Гильдии режиссеров за фильм "1917" Интересно, что, согласно статистике, 62 из 71 лауреата Гильдии в дальнейшем получали "Оскар".
Общество
Более 5 млн человек покинули Ухань на фоне эпидемии коронавируса
Свыше 5 млн человек уехали из китайского города Ухань на фоне вспышки заболеваемости новым типом коронавируса и новогодних праздников, заявил мэр города Чжоу Сяньван.
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации, как избежать заражения коронавирусом
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, как не допустить в России заболеваний, вызванных новым типом коронавируса.
Фигурное катание
Пьедестал на чемпионате Европы по фигурному катанию заняли россиянки
Косторная по сумме двух программ получила 240,81 балла. Она выиграла Гран-при 2019 и стала серебряным призёром чемпионата России-2019.
Общество
В Великобритании показали посвященную Brexit монету
В Великобритании представили монету, которую выпустят в честь выхода страны из Евросоюза.
Происшествия
Сожженную под Петербургом блогершу задушили во время секса
Найденная мертвой под Санкт-Петербургом 20-летняя блогерша Мишель Михаэлис была задушена во время секса, сообщает «Фонтанка».
Политика
Песков заявил о карт-бланше у Мишустина на формирование правительства
Поскольку стать председателем правительства предложили Мишустину, у него, как считает Песков, «был и существует определенный карт-бланш на формирование своей команды».
Политика
Соловьев оценил слова Качиньского о компенсации Польше
Ранее лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Россия, как и Германия, обязана заплатить Польше компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.
Происшествия
ФСБ займется поиском пропавшего студента медицинского вуза
В Петербурге возбуждено уголовное дело об убийстве после пропажи студента медицинского вуза Сергея Павлова.
Происшествия
Загоревшийся в полете самолет сел в Иране
Хоккей
Гретцки хочет, чтобы Овечкин побил его рекорд
Энергетика
Белоруссия обсудит с Россией возможность поставок нефти из Казахстана
Белоруссия самостоятельно обсудит с РФ вопрос возможных поставок нефти из Казахстана через российскую территорию, сообщили РИА Новости в министерстве энергетики Казахстана.
Политика
ЦРУ опубликовало архивные данные об «агенте Гитлера» Бандере
"30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина", — сообщается в документе.
Гаджеты
Новые видеокарты Intel обрадуют геймеров
Общество
Хуснуллин предложил начать реновацию жилья во всех городах России
Вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1» предложил провести всероссийскую программу реновации жилья.
Авто
В Сети выставили на продажу растянутый «Гелендваген» за 34 млн рублей
На сегодняшний день растянутый Mercedes-AMG G63 реализуется в Германии за 499 тысяч 800 евро, что при переводе на рубли означает сумму в 34 млн 205 тысяч рублей.
Общество
Врачи рассказали о состоянии госпитализированных в Москве граждан КНР
Семь граждан Китая, которых накануне госпитализировали в Москве с подозрением на пневмонию, проходят лечение от ОРВИ.
Происшествия
В Екатеринбурге оцепили поезд из Китая из-за подозрений на коронавирус
На вокзале в Екатеринбурге остановили и оцепили прибывший из Китая пассажирский поезд из-за подозрений на присутствие в нем зараженного коронавирусом.