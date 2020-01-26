Израильтянка Наама Иссахар, приговоренная в России к 7,5 года тюрьмы за контрабанду наркотиков, обратилась к Путину с ходатайством о помиловании. Об этом говорится в заявлении защиты Иссахар, партнеров Pen & Paper Вадима Клювганта и Алексея Добрынина.

Политика AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.

Общество Более 5 млн человек покинули Ухань на фоне эпидемии коронавируса Свыше 5 млн человек уехали из китайского города Ухань на фоне вспышки заболеваемости новым типом коронавируса и новогодних праздников, заявил мэр города Чжоу Сяньван.

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Энергетика Белоруссия обсудит с Россией возможность поставок нефти из Казахстана Белоруссия самостоятельно обсудит с РФ вопрос возможных поставок нефти из Казахстана через российскую территорию, сообщили РИА Новости в министерстве энергетики Казахстана.

Политика ЦРУ опубликовало архивные данные об «агенте Гитлера» Бандере "30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина", — сообщается в документе.