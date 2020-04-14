Коронавирус
ТАСС«Известия»: 27% работодателей планируют снизить сотрудникам зарплаты
Более четверти опрошенных работодателей (27%) заявили о планах снизить своим работникам зарплаты в ближайшие полгода, еще 37% планируют сократить число сотрудников.
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с чего всё началось
В ближайшие полгода 27% российских компаний планируют снизить зарплаты своим сотрудникам, 37% думают о сокращении персонала. Такие данные получили аналитики сервиса hh.ru в ходе ежеквартального исследования «Настроения работодателей», с результатами которого ознакомились «Известия».Известиявчера в 17:01
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Происшествия
К создателю паблика «Омбудсмен полиции» пришли с обыском
К основателю и администратору правозащитного паблика «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову пришли с обыском.
Ведомости 01:50
Музыка
Онлайн-концерт группы Little Big посмотрели более трех млн человек
Онлайн-концерт группы Little Big посмотрели более трех миллионов человек. Выступление транслировалось 11 апреля в «Яндекс.Эфире».
Культуромания 12 апреля в 09:26
Экономика
Белгородский малый бизнес стал самым активным в России в нерабочий период
Для сравнения в Тамбовской Ленинградской, Иркутской областях, республиках Алтай и Калмыкия показатель увеличился с 10,2 до 11,9 п. п. В Москве с 6 по 12 апреля работали 26,9 % предприятий малого бизнеса против 24,1 % неделей ранее.
Бел.Ру 01:54
Политика
Помпео пообещал найти виновных в пандемии коронавируса
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что необходимо найти виновного в распространении коронавируса, а также обвинил Китай в несвоевременном предоставлении данных о болезни.
Известия вчера в 21:45
Общество
Лукашенко: В Белоруссии никто от коронавируса не умер и не умрёт
СМИ узнали об обращении Белоруссии к России из-за коронавируса Лукашенко в связи с этим заявил, что в Белоруссии ни один человек не умер от коронавируса.
Национальная служба новостей вчера в 08:18
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости 12 апреля в 17:44
Политика
Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 08:08
Общество
Названы опасные для заражения коронавирусом места
Москва, 14 апреля 2020, 09:02 — REGNUM Наиболее опасными местами в период пандемии коронавируса являются аптеки и магазины, сообщил кандидат медицинских наук, врач Владимир Зайцев.
REGNUM 02:02
Экономика
Алексей Кудрин предупредил банки о скором кризисе
Алексей Кудрин предупредил банки о скором кризисе. Об этом глава Счетной палаты рассказал в интервью журналистам "РБК".
Piter.tv вчера в 08:04
Армия и оружие
Южная Корея сообщила о запуске КНДР ракет в сторону Японского моря
КНДР выпустила несколько крылатых ракет малой дальности в сторону Японского моря, передаёт «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейских военных.
RT на русском 01:14
Здоровье
Пять сотрудников красноярского центра ФМБА заразились коронавирусом
Interfax-Russia.ru - - COVID-19 подтвержден у нескольких сотрудников Красноярского научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА), сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе учреждения во вторник.
Интерфакс - Россия 00:59
Здоровье
Попова назвала процент бессимптомных пациентов с коронавирусом
Среди новых пациентов с коронавирусом более чем у 40% заболевание протекает бессимптомно, сообщила 13 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия вчера в 16:29
Общество
Роскачество проверило консервированную кукурузу
Эксперты Роскачества проверили консервированную кукурузу 33 торговых марок по 47 показателям качества и безопасности.
ТАСС 01:11
Происшествия
В Хабаровском крае завели уголовное дело на нарушителя карантина
Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении жительницы Советско-Гаванского района Хабаровского края, которая подозревается в нарушении карантина по коронавирусу и заражении людей, сообщил журналистам зампредседателя правительства края по социальным вопросам Юрий Минаев.
РИА Новости 01:25
Политика
Кадыров обвинил «Газпром» в финансировании «диверсионной газеты»
Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил «Газпром» в финансировании «диверсионной» «Новой газеты». По его мнению, это «общеизвестный факт».
Ведомости вчера в 13:12
Армия и оружие
Американцы разработали дрон-вертолет для запуска из гранатомета
Проект дрона-вертолета относится к семейству миниатюрных беспилотников GLUAS (grenade launched unmanned aerial system, беспилотный летательный аппарат гранатометного запуска).
N+1 вчера в 05:37
Происшествия
Саратовским школьникам включили порно во время дистанционного урока
Ранее ИА "Версия-Саратов" со ссылкой на родительницу одного из учащихся девятого класса средней школы № 95 сообщило, что на прошлой неделе во время уроков русского языка, литературы и математики через сервис видео-конференц-связи Zoom кто-то запускал трансляцию с порно и срывал уроки, и в понедельник ситуация повторилась вновь, когда "во время урока кто-то опять включил сцены жесткого секса".
РИА Новости вчера в 15:07
Армия и оружие
Испытания «Циркона» с атомной подлодки запланированы на 2024–2025 годы
Первые испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" морского базирования с борта атомной подводной лодки (АПЛ) запланированы на 2024–2025 годы, сообщил «РИА Новости» источник в российском оборонно-промышленном комплексе.
Коммерсантъ вчера в 20:47
Энергетика
Сделку по нефти сочли провалом России
По словам топ-менеджера, без сделки к лету мировые хранилища оказались бы переполнены, и России все равно пришлось бы остановить скважины и продавать нефть за 15-20 долларов за баррель.
Lenta.ru вчера в 07:18
Армия и оружие
В России создают новое защитное снаряжение для лётчиков
Москва, 13 апреля 2020, 02:10 — REGNUM Новое защитное снаряжение для лётчиков разрабатывают в Научно-исследовательском испытательном центре авиационно-космической медицины и военной эргономики Минобороны РФ.
REGNUM 12 апреля в 19:10
Здоровье
Глава ВОЗ дал рекомендации по снятию ограничений из-за коронавируса
10 апреля руководитель ВОЗ отмечал, что некоторые страны планируют снять введённые ограничения и предупредил, что, если это произойдёт слишком быстро, это может «привести к восстановлению смертельной угрозы».
Говорит Москва 00:56
Кино
Вышел трейлер мультфильма Mortal Kombat с Соней Блейд
Inc-news.ru 12 апреля в 15:52
Экономика
Российский бизнес не получит компенсации за простой в период пандемии
Российскому бизнесу не стоит ожидать страховых компенсаций за простой в период пандемии нового типа коронавируса, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 03:55
Гаджеты
Китайский процессор KaiXian сравнили с моделями от Intel и AMD
CyberSport.ru 12 апреля в 11:28
Здоровье
Назван главный критерий выписки пациентов с COVID-19
Как уточнили в ведомстве, главным критерием является не отрицательный анализ на COVID-19, а фактическое состояние человека по результатам оценки врачами температуры, дыхания и других физиологических показателей.
Вечерняя Москва вчера в 18:57
Общество
Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве
В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости вчера в 17:14
Общество
Голикова рассказала о темпах выхода России из режима самоизоляции
Профиль 12 апреля в 08:32
Наука
Названы реальные масштабы пандемии коронавируса
Группа американских ученых провела статистическое исследование, в результате которого ученые выяснили, что действительное число людей инфицированных коронавирусом значительно больше официальных данных.
Территория новостей 01:13
Экономика
Мишустин пообещал новые меры по поддержке бизнеса
Глава правительства России Михаил Мишустин заявил, что на этой неделе правительство представит дополнительные меры поддержки бизнеса, сообщает ТАСС.
РБК вчера в 03:19