Коронавирус

ТАССТАСС«Известия»: 27% работодателей планируют снизить сотрудникам зарплаты

Более четверти опрошенных работодателей (27%) заявили о планах снизить своим работникам зарплаты в ближайшие полгода, еще 37% планируют сократить число сотрудников.
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с чего всё началось

Трудовые осложнения: четверть компаний планируют снижать зарплаты

В ближайшие полгода 27% российских компаний планируют снизить зарплаты своим сотрудникам, 37% думают о сокращении персонала. Такие данные получили аналитики сервиса hh.ru в ходе ежеквартального исследования «Настроения работодателей», с результатами которого ознакомились «Известия».
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Россияне перечислили характеристики идеального работодателя

ТАСС00:05

Четверти россиян грозит увольнение или сокращение зарплаты

URA.Ruвчера в 19:59

В России четверть компаний планирует снизить зарплаты, треть думает о сокращении персонала

Znak.comвчера в 21:37

Четверть российских компаний могут снизить зарплаты сотрудникам

Телеканал 360°вчера в 21:08

Российские работодатели задумались о снижении зарплат

Lenta.ruвчера в 21:46

В России четверть компаний планируют снизить зарплаты сотрудникам

РЕН ТВвчера в 17:20

Трудовые осложнения: четверть компаний планируют снижать зарплаты

Известиявчера в 17:01
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Здоровье

В Удмуртии выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

Ижевск, 13 апреля 2020, 10:35 — REGNUM В Удмуртии подтвердили шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекции.
REGNUM вчера в 03:35
15
Общество

Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России

Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости 12 апреля в 23:51
1,1K
Общество

Названы места с высоким риском заражения коронавирусом

Повышенный риск заразиться вирусом в аптеке врач объяснил небольшой площадью помещения, в котором сложно выдерживать дистанцию, а также частым посещением аптек заболевшими людьми.
BFM.ru 00:01
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Общество

Пожар в Чернобыльской зоне достиг хранилищ с радиоактивными отходами

Ореанда-Новости вчера в 11:43
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Футбол

Малафеев: Петржела искал возможности убрать меня из ворот «Зенита»

Бывший голкипер петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев заявил, что экс-тренер команды Властимил Петржела не доверял ему место первого номера.
RT на русском вчера в 16:54
Политика

Минздрав сообщил о разработанном в России препарате от коронавируса

Российская компания разработала препарат для лечения коронавируса.
РБК вчера в 12:18
1,2K
Политика

Байдена обвинили в сексуальных домогательствах

Вашингтон, 11 апреля 2020, 20:05 — REGNUM Обвинения в сексуальных домогательствах предъявили претенденту на президентский пост от демократов США Джо Байдену, сообщает 11 апреля Business Insider.
REGNUM 11 апреля в 13:05
30
Экономика

Альфа-банк с 14 апреля отменит минимальный платеж по кредитным картам

Альфа-банк с 14 апреля отменит минимальный платеж по всем кредитным картам в рамках программы помощи заемщикам на фоне пандемии.
ТАСС вчера в 13:02
10
Происшествия

Экс-министр лесного комплекса Сергей Шеверда предстанет перед судом

Следственный комитет РФ по Иркутской области завершил расследование уголовного дела в отношении экс-министра лесного комплекса Сергея Шеверды, его бывшего заместителя и других фигурантов уголовного дела о масштабной вырубке леса в государственном природном заказнике «Туколонь».
Твой Иркутск вчера в 21:25
2
Экономика

Новокузнецк получит 85 автобусов, 15 троллейбусов и 15 трамваев

Новокузнецк получит 85 автобусов, 15 троллейбусов и 15 трамваев по федеральному проекту «Чистый воздух» Порядка 2 млрд рублей направят на обновление общественного транспорта Новокузнецка в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».
10 канал вчера в 23:52
Политика

Кадыров извинился, что перепутал «Новую газету» с «Эхом Москвы»

Грозный, 13 апреля 2020, 21:06 — REGNUM Обвинение в продажности Западу, с которым обрушился в своем Telegram-канале 13 апреля на «Новую газету» глава Чечни Рамзан Кадыров, касаются другого СМИ — «Эха Москвы».
REGNUM вчера в 14:06
1,1K
Киберспорт

Valve: Fallout 76 можно предварительно заказать и загрузить в Steam

Компания Valve объявила о старте предварительного заказа Fallout 76 в Steam. Стоимость такой покупки составит 1999 рублей.
Чемпионат 12 апреля в 12:00
1
Политика

Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, заявил президент Владимир Путин на проходящем в формате видеоконференции совещании по борьбе с инфекцией.
RT на русском вчера в 08:42
3,9K
Кино

В Marvel раскрыли одну из пасхалок фильма «Мстители: Финал»

Студия Marvel опубликовала в Twitter кадр, который указывает на пасхалку из финальной части "Мстителей".
Piter.tv вчера в 01:55
11
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева потеряла ребенка от Игоря Макарова

Лера Кудрявцева не смогла выносить третьего ребенка сразу после рождения второго.
Passion.ru вчера в 16:25
2
Общество

Голикова рассказала о сроках появления эффекта от самоизоляции

По словам Голиковой, важно, чтобы прошло два периода по две недели. После этого можно будет оценить эффективность принятых мер.
Муксун.fm 12 апреля в 08:56
2,9K
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк впервые за долгое время опубликовала фото

13 апреля Навке исполнилось 45 лет. В честь этого события в Инстаграме Заворотнюк впервые с 31 декабря 2019 появились новые фотографии.
Амур.инфо вчера в 22:25
4
Шоу-бизнес

Звезда «Уральских пельменей» рассказала, что стало с проектом

Актриса сериала «Корни» и участница проекта «Уральские пельмени» на СТС Ксения Корнева рассказала в интервью 7Дням.ru о своем дебюте в сериалах, о том, чем отличается работа актрисы в кино и комедийном шоу.
7Дней.ру вчера в 09:00
Кино

Главврач больницы в Коммунарке и Соник в Okko успокоят россиян на карантине

Онлайн-кинотеатр Okko анонсировал программу на вторник, 14 апреля.
Газета.Ru 00:00
Шоу-бизнес

Певица Анастасия озвучила причину развода с Юлианом

Сегодня Анастасия озвучила главную конкретную причину, почему они с супругом так быстро расстались.
Bimru.ru вчера в 12:25
Киберспорт

Обновление Journey’s End для Terraria выйдет 16 мая

Terraria выпустили 16 мая 2011 года, так что дата релиза финального апдейта на выбрана неслучайно, в этот день игре исполнится девять лет.
Игромания.ру вчера в 15:59
Армия и оружие

Ленинградские С-400 поразили ракеты-мишени в небе под Астраханью

Астрахань, 12 апреля 2020, 23:35 — REGNUM Расчеты комплексов ПВО С-400 из состава Ленинградского объединения противовоздушной обороны отразили массированный ракетный удар условного противника на полигоне в Астраханской области, сообщает 12 апреля пресс-служба Западного военного округа.
REGNUM 12 апреля в 16:35
1
Общество

Кремль признал рост преступности во время пандемии коронавируса

Правоохранительные органы столкнулись с повышенной нагрузкой и ростом преступности во время распространения коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости вчера в 07:17
2K
Общество

В Нидерландах уничтожили 140 миллионов тюльпанов из-за коронавируса

Цветочные компании в Нидерландах были вынуждены уничтожить 400 миллионов цветов, в том числе 140 миллионов знаменитых голландских тюльпанов, из-за снижения спроса на цветы в условиях пандемии коронавируса, сообщает газета New York Times со ссылкой на менеджера по продажам голландского конгломерата флористов Royal Flora Holland Фреда ван Тола.
РИА Новости вчера в 08:17
11
Шоу-бизнес

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без денег

Оказывается, 15 лет назад Рыбин вложил деньги в детский спортивный комплекс. Правда оказалось, что он никому не нужен.
Uznayvse.ru вчера в 05:53
63
Хоккей

Капризов отказался продлевать контракт с ЦСКА и отправится в НХЛ

Российская газета 11 апреля в 11:29
2
Игры

Ремейк Resident Evil 4 станет самым масштабным

Буквально вчера появилась информация о стартовавшей разработке ремейка Resident Evil 4, как в сети сразу начали появляться утечки от разных источников.
The GEEK вчера в 10:50
13
Происшествия

В Краснодарском крае задержали криминального авторитета

Криминальный авторитет, обвиняющийся в занятии высшего положения в преступной иерархии, задержан и арестован в Краснодарском крае, сообщает СУ СК России по региону.
РИА Новости вчера в 08:25
30
Фигурное катание

Сегодня Татьяне Навке исполнилось 45 лет

Российской фигуристке Татьяне Навке сегодня исполнилось 45 лет.
News.ru вчера в 10:26
Общество

Вирусологи назвали сроки появления вакцины от коронавируса

Задержать появление вакцины от нового типа коронавируса могут проверки влияния на беременность и выявление возможной токсичности.
Известия вчера в 21:31
10
Как работают Яндекс.Новости?
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