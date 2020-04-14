В ближайшие полгода 27% российских компаний планируют снизить зарплаты своим сотрудникам, 37% думают о сокращении персонала. Такие данные получили аналитики сервиса hh.ru в ходе ежеквартального исследования «Настроения работодателей», с результатами которого ознакомились «Известия».

с чего всё началось

Более четверти опрошенных работодателей (27%) заявили о планах снизить своим работникам зарплаты в ближайшие полгода, еще 37% планируют сократить число сотрудников.

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