Коронавирус
ТАСС«Известия»: 27% работодателей планируют снизить сотрудникам зарплаты
Более четверти опрошенных работодателей (27%) заявили о планах снизить своим работникам зарплаты в ближайшие полгода, еще 37% планируют сократить число сотрудников.
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с чего всё началось
В ближайшие полгода 27% российских компаний планируют снизить зарплаты своим сотрудникам, 37% думают о сокращении персонала. Такие данные получили аналитики сервиса hh.ru в ходе ежеквартального исследования «Настроения работодателей», с результатами которого ознакомились «Известия».Известиявчера в 17:01
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Здоровье
В Удмуртии выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом
Ижевск, 13 апреля 2020, 10:35 — REGNUM В Удмуртии подтвердили шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекции.
REGNUM вчера в 03:35
Общество
Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России
Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости 12 апреля в 23:51
Общество
Названы места с высоким риском заражения коронавирусом
Повышенный риск заразиться вирусом в аптеке врач объяснил небольшой площадью помещения, в котором сложно выдерживать дистанцию, а также частым посещением аптек заболевшими людьми.
BFM.ru 00:01
Общество
Пожар в Чернобыльской зоне достиг хранилищ с радиоактивными отходами
Ореанда-Новости вчера в 11:43
Футбол
Малафеев: Петржела искал возможности убрать меня из ворот «Зенита»
Бывший голкипер петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев заявил, что экс-тренер команды Властимил Петржела не доверял ему место первого номера.
RT на русском вчера в 16:54
Политика
Минздрав сообщил о разработанном в России препарате от коронавируса
Российская компания разработала препарат для лечения коронавируса.
РБК вчера в 12:18
Политика
Байдена обвинили в сексуальных домогательствах
Вашингтон, 11 апреля 2020, 20:05 — REGNUM Обвинения в сексуальных домогательствах предъявили претенденту на президентский пост от демократов США Джо Байдену, сообщает 11 апреля Business Insider.
REGNUM 11 апреля в 13:05
Экономика
Альфа-банк с 14 апреля отменит минимальный платеж по кредитным картам
Альфа-банк с 14 апреля отменит минимальный платеж по всем кредитным картам в рамках программы помощи заемщикам на фоне пандемии.
ТАСС вчера в 13:02
Происшествия
Экс-министр лесного комплекса Сергей Шеверда предстанет перед судом
Следственный комитет РФ по Иркутской области завершил расследование уголовного дела в отношении экс-министра лесного комплекса Сергея Шеверды, его бывшего заместителя и других фигурантов уголовного дела о масштабной вырубке леса в государственном природном заказнике «Туколонь».
Твой Иркутск вчера в 21:25
Экономика
Новокузнецк получит 85 автобусов, 15 троллейбусов и 15 трамваев
Новокузнецк получит 85 автобусов, 15 троллейбусов и 15 трамваев по федеральному проекту «Чистый воздух» Порядка 2 млрд рублей направят на обновление общественного транспорта Новокузнецка в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».
10 канал вчера в 23:52
Политика
Кадыров извинился, что перепутал «Новую газету» с «Эхом Москвы»
Грозный, 13 апреля 2020, 21:06 — REGNUM Обвинение в продажности Западу, с которым обрушился в своем Telegram-канале 13 апреля на «Новую газету» глава Чечни Рамзан Кадыров, касаются другого СМИ — «Эха Москвы».
REGNUM вчера в 14:06
Киберспорт
Valve: Fallout 76 можно предварительно заказать и загрузить в Steam
Компания Valve объявила о старте предварительного заказа Fallout 76 в Steam. Стоимость такой покупки составит 1999 рублей.
Чемпионат 12 апреля в 12:00
Политика
Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, заявил президент Владимир Путин на проходящем в формате видеоконференции совещании по борьбе с инфекцией.
RT на русском вчера в 08:42
Кино
В Marvel раскрыли одну из пасхалок фильма «Мстители: Финал»
Студия Marvel опубликовала в Twitter кадр, который указывает на пасхалку из финальной части "Мстителей".
Piter.tv вчера в 01:55
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева потеряла ребенка от Игоря Макарова
Лера Кудрявцева не смогла выносить третьего ребенка сразу после рождения второго.
Passion.ru вчера в 16:25
Общество
Голикова рассказала о сроках появления эффекта от самоизоляции
По словам Голиковой, важно, чтобы прошло два периода по две недели. После этого можно будет оценить эффективность принятых мер.
Муксун.fm 12 апреля в 08:56
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впервые за долгое время опубликовала фото
13 апреля Навке исполнилось 45 лет. В честь этого события в Инстаграме Заворотнюк впервые с 31 декабря 2019 появились новые фотографии.
Амур.инфо вчера в 22:25
Шоу-бизнес
Звезда «Уральских пельменей» рассказала, что стало с проектом
Актриса сериала «Корни» и участница проекта «Уральские пельмени» на СТС Ксения Корнева рассказала в интервью 7Дням.ru о своем дебюте в сериалах, о том, чем отличается работа актрисы в кино и комедийном шоу.
7Дней.ру вчера в 09:00
Кино
Главврач больницы в Коммунарке и Соник в Okko успокоят россиян на карантине
Онлайн-кинотеатр Okko анонсировал программу на вторник, 14 апреля.
Газета.Ru 00:00
Шоу-бизнес
Певица Анастасия озвучила причину развода с Юлианом
Сегодня Анастасия озвучила главную конкретную причину, почему они с супругом так быстро расстались.
Bimru.ru вчера в 12:25
Киберспорт
Обновление Journey’s End для Terraria выйдет 16 мая
Terraria выпустили 16 мая 2011 года, так что дата релиза финального апдейта на выбрана неслучайно, в этот день игре исполнится девять лет.
Игромания.ру вчера в 15:59
Армия и оружие
Ленинградские С-400 поразили ракеты-мишени в небе под Астраханью
Астрахань, 12 апреля 2020, 23:35 — REGNUM Расчеты комплексов ПВО С-400 из состава Ленинградского объединения противовоздушной обороны отразили массированный ракетный удар условного противника на полигоне в Астраханской области, сообщает 12 апреля пресс-служба Западного военного округа.
REGNUM 12 апреля в 16:35
Общество
Кремль признал рост преступности во время пандемии коронавируса
Правоохранительные органы столкнулись с повышенной нагрузкой и ростом преступности во время распространения коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости вчера в 07:17
Общество
В Нидерландах уничтожили 140 миллионов тюльпанов из-за коронавируса
Цветочные компании в Нидерландах были вынуждены уничтожить 400 миллионов цветов, в том числе 140 миллионов знаменитых голландских тюльпанов, из-за снижения спроса на цветы в условиях пандемии коронавируса, сообщает газета New York Times со ссылкой на менеджера по продажам голландского конгломерата флористов Royal Flora Holland Фреда ван Тола.
РИА Новости вчера в 08:17
Шоу-бизнес
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без денег
Оказывается, 15 лет назад Рыбин вложил деньги в детский спортивный комплекс. Правда оказалось, что он никому не нужен.
Uznayvse.ru вчера в 05:53
Хоккей
Капризов отказался продлевать контракт с ЦСКА и отправится в НХЛ
Российская газета 11 апреля в 11:29
Игры
Ремейк Resident Evil 4 станет самым масштабным
Буквально вчера появилась информация о стартовавшей разработке ремейка Resident Evil 4, как в сети сразу начали появляться утечки от разных источников.
The GEEK вчера в 10:50
Происшествия
В Краснодарском крае задержали криминального авторитета
Криминальный авторитет, обвиняющийся в занятии высшего положения в преступной иерархии, задержан и арестован в Краснодарском крае, сообщает СУ СК России по региону.
РИА Новости вчера в 08:25
Фигурное катание
Сегодня Татьяне Навке исполнилось 45 лет
Российской фигуристке Татьяне Навке сегодня исполнилось 45 лет.
News.ru вчера в 10:26
Общество
Вирусологи назвали сроки появления вакцины от коронавируса
Задержать появление вакцины от нового типа коронавируса могут проверки влияния на беременность и выявление возможной токсичности.
Известия вчера в 21:31