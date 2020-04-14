Коронавирус
ТАСС«Известия»: 27% работодателей планируют снизить сотрудникам зарплаты
Более четверти опрошенных работодателей (27%) заявили о планах снизить своим работникам зарплаты в ближайшие полгода, еще 37% планируют сократить число сотрудников.
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с чего всё началось
В ближайшие полгода 27% российских компаний планируют снизить зарплаты своим сотрудникам, 37% думают о сокращении персонала. Такие данные получили аналитики сервиса hh.ru в ходе ежеквартального исследования «Настроения работодателей», с результатами которого ознакомились «Известия».Известия17:01
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Политика
Путин проводит совещание по ситуации с коронавирусом в стране
Владимир Путин собрал совещание по ситуации с коронавирусом в России.
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Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин признан лучшим игроком Национальной хоккейной лиги среди 34-летних хоккеистов по версии канадского телеканала Sportsnet.
Вести.Ru 11:03
Общество
Названы места с высоким риском заразиться коронавирусом
Составлен рейтинг мест, где велик шанс заразиться коронавирусом.
Lenta.ru 22:20
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Уткин ответил Соловьеву и назвал его непростой обезьяной
Медиаскандал между телеведущим Владимиром Соловьевым и спортивным комментатором Василием Уткиным набирает обороты.
Вечерняя Казань 00:38
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В ФАС оценили рост цен на лимоны и чеснок из-за коронавируса
Резкий рост стоимости имбиря, лимонов и чеснока был вызван ажиотажным спросом из-за новостей о коронавирусе, а также тем, что российский рынок этих товаров в значительной степени зависит от импортных поставок.
Lenta.ru 13:46
Политика
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Эксперты портала NJCAR.RU выяснили, какой автомобиль лучше всего подходит для российских условий эксплуатации.
Тарантас Ньюс вчера в 15:53
Происшествия
В Хакасии не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом
Абакан, 13 апреля 2020, 10:54 — REGNUM В Хакасии за минувшие сутки не зарегистрировано новых случаев коронавирусной инфекции, сообщили ИА REGNUM 13 апреля в республиканском правительстве.
REGNUM 03:54
Общество
Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве
В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости 17:14
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Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления.
РИА Новости 12:48
Транспорт
В московском метро временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях
Из-за низкой нагрузки в период всеобщей самоизоляции в столичном метрополитене временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях.
РБК 18:18
Здоровье
Режиму самоизоляции в Красноярском крае дали очередные послабления
Губернатор Красноярского края Александр Усс прокомментировал ситуацию с коронавирусной инфекцией в регионе - на сегодняшний день зафиксировано 110 заболевших.
Sibnovosti.ru 06:27
Политика
Кадыров ответил на критику «Новой газеты»
Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на критику «Новой газеты» в статье «Смерть от коронавируса – меньшее зло».
Lenta.ru 20:29
Общество
МВД перечислило самые криминальные российские регионы
Больше всего преступлений за январь – февраль текущего года было зафиксировано в столице – 23,9 тысячи. Об этом говорится в данных МВД.
ФедералПресс 01:36
Общество
Кабмин выделил 50 млрд рублей на выплаты медикам
Врачам, которые работают на передовой борьбы с коронавирусом, дополнительно будет выделено 50 миллиардов рублей.
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Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адхом Гебрейсус назвал условия, при которых страны могут снимать ограничительные меры, введенные ранее из-за коронавируса.
РБК 22:47
Энергетика
ОПЕК+ согласовала крупнейшее в истории сокращение добычи
Страны ОПЕК+ подписали соглашение о снижении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки, сообщило в Twitter Министерство нефти Ирана.
Коммерсантъ вчера в 14:46
Энергетика
Появилась петиция с требованием отставки Сечина
На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru 05:52
Экономика
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
Политика
Особое мнение: Андрей Колесников
Напомню, Андрей Колесников у нас выступает скорее на стороне тех, кто поддерживает более либеральные карантинные меры.
Эхо Москвы 12:53
Экономика
Кудрин предложил временно увеличить пособие по безработице и МРОТ
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Здоровье
Пушков рассказал, что делает коронавирус «столь опасным»
Сенатор заметил, что именно это и делает новую коронавирусную инфекцию «столь опасной».
Мойка78 21:53
Кино
Первый кадр экранизации «Дюны» от Вильнева появился в Сети
Экономика сегодня 12:59
Здоровье
В Приморье закупили лекарства для лечения больных коронавирусом
В Приморском крае закупили лекарственные средства для лечения заразившихся COVID-2019 на шесть миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.
Российская газета 22:20
Здоровье
Врач озвучил последние слова пациента, умирающего от коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, американский врач Деррик Смит оказался в последние минуты с больным, когда он подключал к нему аппарат искусственной вентиляции лёгких.
ToDay News Ufa 04:35
Кино
Дэйзи Ридли о критике 9 эпизода «Звёздных войн»: «Куда ушла вся любовь?»
В новом интервью подкасту DragCast Дэйзи Ридли высказалась о критике и восприятии аудиторией девятого эпизода «Звёздных войн».
Игромания.ру 14:01
Общество
У нескольких сотрудников Большого театра выявили коронавирус
В пресс-службе Большого театра рассказали, что в организации концерта было задействовано несколько сотен человек, все они сдавали тест на коронавирус.
Коммерсантъ 16:09
Происшествия
В Москве впервые оштрафовали группу людей за нарушение самоизоляции
Солнцевский суд Москвы оштрафовал компанию людей за нарушение режима самоизоляции. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
РБК 11:05
Общество
Больше двух миллионов человек в мире заразились коронавирусом
Согласно прогнозам правительства, пик пандемии в США придется на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета.
Российская газета 20:31
Футбол
В «Уфе» отреагировали на информацию об интересе к Фомину из Италии
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил о готовности клуба расстаться с 23-летним хавбеком Даниилом Фоминым.
Матч ТВ 13:13