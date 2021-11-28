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«Известия»: 46% неквалифицированных инвесторов назвали криптовалюту защитным активом

Почти половина неквалифицированных российских инвесторов назвали криптовалюту защитным активом.
Lenta.ru
Также 37% инвестирующих в альтернативные активы считают эффективным вложением покупку недвижимости.
Известия
В частности, за последний год инвестиции в криптовалюту выросли в 6 раз — до 300–500 миллиардов долларов.
FBM.ru
«Известия» опросили крупнейших брокеров, как изменились вложения розничных инвесторов в этом году по сравнению с предыдущим.
Известия

Подробнее о событии

Инвестиции россиян в криптовалюту выросли за год в шесть раз
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