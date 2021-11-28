В сентябре Сийярто сообщил в интервью РИА Новости, что российский препарат показал себя очень хорошо, отметив, что Венгрия не смогла бы провести наиболее успешную в Евросоюзе кампанию по вакцинации от коронавируса, если бы не поставки этой вакцины.
Антипрививочники не хотят знать правду, диалог с ними не получился, а их визит в "красную зону" пришлось прервать досрочно, сообщил главный врач "Городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова" Валерий Вечорко в эфире Владимира Соловьева "Соловьев Live".