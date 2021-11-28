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«Известия»: 46% неквалифицированных инвесторов назвали криптовалюту защитным активом

Вложения в криптовалюты, недвижимость, произведения искусства и антиквариат превысили половину портфеля неквалифицированных инвесторов в России.
Lenta.ru
47% ответивших назвали самым надежным инструментом золото, особенно во время пандемии и кризиса.
ФАН
Российские пользователи — одни из наиболее активных участников рынка цифровых валют, подчеркнули в ЦБ.
ФАН
В тройку лидеров вошли Bitcoin, Tether и Litecoin.
Lenta.ru

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«Известия»: 46% неквалифицированных инвесторов назвали криптовалюту защитным активом
Lenta.ru22:48
Половина неквалифицированных инвесторов в России видят в «крипте» защитный актив
ФАН16:19
Монетный взор: 46% неквалов в России видят в «крипте» защитный актив
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