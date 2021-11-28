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«Известия»: 46% неквалифицированных инвесторов назвали криптовалюту защитным активом

Почти половина неквалифицированных российских инвесторов назвали криптовалюту защитным активом.
Lenta.ru
Вложения в криптовалюты, недвижимость, произведения искусства и антиквариат превысили половину портфеля неквалифицированных инвесторов в России.
Lenta.ru
37 процентов инвестирующих считают выгодным покупку недвижимости.
Московский Комсомолец
В тройку лидеров вошли Bitcoin, Tether и Litecoin.
Lenta.ru

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Россияне увеличили инвестиции в криптовалюту в шесть раз
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Половина неквалифицированных инвесторов в России видят в «крипте» защитный актив
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