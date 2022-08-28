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«Известия»: АКИТ предлагает продлить действие параллельного импорта в России на 2023 год

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) хочет предложить Минпромторгу продлить действие параллельного импорта в России на 2023 год.
Lenta.ru
Потребители могут получить фактически любую продукцию, несмотря на санкции.
Реальное время
Продлить режим действия свободного, параллельного импорта в России можно по решению правительства, напомнили «Известиям» в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
Известия
Причем по высокой цене: правила ввоза оригинальных товаров исчезнут.
Известия

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Минпроторг прокомментировал продление параллельного импорта на 2023 год
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