Эстония представила Еврокомиссии предложения для восьмого пакета антироссийских санкций, они касаются энергетики, торговли, дальнейших ограничений на систему Swift, а также включения большего числа людей и организаций в "стоп-лист", рассказал в интервью немецкому изданию Welt эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.