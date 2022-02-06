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«Известия»: Банк России повысит ключевую ставку в феврале до 9,5%

Банк России (ЦБ) повысит ключевую ставку в феврале до 9,5 процента.
Lenta.ru
По мнению экономистов, помимо инфляции, среди факторов, которые будут влиять на решение регулятора, — ужесточение риторики ФРС и геополитика.
БИЗНЕС Online
Для тех, кто хочет действительно зафиксировать ставку на уровне выше инфляции, существуют консервативные биржевые инструменты.
Известия
Соответственно, ключевая ставка в России может вырасти до 9,5%. Подобного мнения придерживаются и аналитики Сбербанка.
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