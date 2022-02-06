С 7 февраля работники и учащиеся при лёгком течение ОРВИ или коронавируса смогут дистанционно оформить больничный без посещения поликлиники и предъявлении ПЦР-теста, об этом сообщил на своей странице в Instagram глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.