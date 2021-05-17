Червиченко: о вреде гегемонии «Зенита» говорят московские команды, которые привыкли быть чемпионами, а теперь им обидно

В «Сочи» много опытных игроков, срабатывал в сезоне иногда и административный ресурс, на мой взгляд, их шансы меньше, чем у «Рубина», у которого игроки лучше, прогресс лучше и всё более логично и более структурно.