Эрдоган стал «раздражителем» для США, Алиев рискует пожать бурю — мнение

Как сообщало EADaily, в этом месяце президенты и министры иностранных дел трёх стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ — России, Франции и США — отдельными заявлениями призвали стороны вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе к немедленному и безоговорочному прекращению огня, а также возобновлению переговоров без каких-либо предусловий.