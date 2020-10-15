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ТАСС
ТАСС

«Известия»: ЦБ запустит пилотный проект по использованию цифрового рубля

Банк России запустит экспериментальный проект для ограниченного круга лиц по использованию цифровой национальной валюты после общественных консультаций. Кроме того, ЦБ рассматривает возможность начисления россиянам зарплат и пособий в цифровом рубле.В источнике
С чего всё началось
Известия

В России проведут эксперимент по использованию цифрового рубля

В России проведут эксперимент по использованию цифрового рубля для ограниченного круга лиц после общественных консультаций, заявили «Известиям» в Центробанке.
Известиявчера в 13:00
Подробнее о событии
ТАСС

«Известия»: ЦБ запустит пилотный проект по использованию цифрового рубля

ТАСС19:53
Телеканал 360°

Банки заинтересованы в пилотировании цифрового рубля

Телеканал 360°19:10
Говорит Москва

Центробанк намерен провести эксперимент по использованию цифрового рубля

Говорит Москвавчера в 14:00
Известия

Кибербумажник: банки заинтересованы в пилотировании цифрового рубля

Известия17:01
URA.Ru

В России задумали эксперимент с выплатами зарплат и пособий

URA.Ruвчера в 15:51
Аргументы и Факты

В России будет проведён эксперимент по использованию цифрового рубля

Аргументы и Фактывчера в 16:18
Газета.Ru

В России испытают цифровой рубль на практике

Газета.Ruвчера в 13:27

Журналист ФАН призвал СМИ поддержать «Газпром» в деле «Северного потока — 2»

Комментируя намерение "Газпрома" обжаловать решение польского антимонопольного регулятора оштрафовать компанию на 7,6 миллиарда долларов, Тихоньков сказал, что СМИ и обществу необходимо поддерживать "Газпром".
Народные новости14 октября в 10:44

Создатели «Ходячих мертвецов» анонсировали еще три спин-оффа

Стоит напомнить, что грядущим кроссовером дело не ограничится, и впереди зрителя ждут спин-офф про Дэрила и Кэрол - с премьерой на 2023-й, и сериал-антология "Истории ходячих мертвецов", в котором мы встретимся как со старыми, так и с абсолютно новыми героями.
Российская газета13 октября в 05:14

Пожар в психоневрологическом диспансере в Красноярском крае локализовали

Пожар в наркологическом отделении Красноярского краевого психоневрологического диспансера № 1 в Лесосибирске локализовали на площади 744 кв. м. Об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
ТАСС21:35

Глава Ростелекома заявил о невозможности подключения к 5G европейской части России

Для развития 5G в России планируется полностью выделить под эти цели диапазон частот 4,7-4,9 ГГц, заявил министр цифрового развития Максут Шадаев в ходе Форума по цифровой трансформации.
Ведомости14 октября в 08:51

Лазерная технология позволила впервые измерить биомассу самых больших деревьев в мире

Профессор Мэт Дисней (UCL Geography), ведущий автор исследования, считает, что большие деревья непропорционально важны с точки зрения их надземной биомассы (AGB) и накопления углерода, а также их более широкого воздействия на структуру экосистемы.
ГЛАС.RUвчера в 06:36

Матч Аргентины с Боливией завершился потасовкой с участием Месси

Встреча состоялась в Ла-Пасе на стадионе «Эрнандо Силес» и завершилась победой аргентинцев со счетом 2:1. После финального свистка между игроками команд возникла потасовка, в которой принял участие звездный форвард аргентинцев Лионель Месси.
Нева Спорт14 октября в 10:48

МИД Нидерландов вызвал посла России после отказа от консультаций по MH17

Российского посла Александра Шульгина вызвали в МИД Нидерландов в связи с решением Москвы прекратить участие в консультациях с Нидерландами и Австралией по авиакатастрофе малайзийского Boeing в Донбассе.
Коммерсантъ17:51

Эрдоган стал «раздражителем» для США, Алиев рискует пожать бурю — мнение

Как сообщало EADaily, в этом месяце президенты и министры иностранных дел трёх стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ — России, Франции и США — отдельными заявлениями призвали стороны вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе к немедленному и безоговорочному прекращению огня, а также возобновлению переговоров без каких-либо предусловий.
Евразия Daily13 октября в 03:26