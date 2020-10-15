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Банк России запустит экспериментальный проект для ограниченного круга лиц по использованию цифровой национальной валюты после общественных консультаций. Кроме того, ЦБ рассматривает возможность начисления россиянам зарплат и пособий в цифровом рубле.

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