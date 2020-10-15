«Известия»: ЦБ запустит пилотный проект по использованию цифрового рубля
Банк России запустит экспериментальный проект для ограниченного круга лиц по использованию цифровой национальной валюты после общественных консультаций. Кроме того, ЦБ рассматривает возможность начисления россиянам зарплат и пособий в цифровом рубле.В источнике
С чего всё началось
В России проведут эксперимент по использованию цифрового рубля
В России проведут эксперимент по использованию цифрового рубля для ограниченного круга лиц после общественных консультаций, заявили «Известиям» в Центробанке.
Известиявчера в 13:00
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