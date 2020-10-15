Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ТАСС
ТАСС

«Известия»: ЦБ запустит пилотный проект по использованию цифрового рубля

Банк России запустит экспериментальный проект для ограниченного круга лиц по использованию цифровой национальной валюты после общественных консультаций. Кроме того, ЦБ рассматривает возможность начисления россиянам зарплат и пособий в цифровом рубле.В источнике
С чего всё началось
Известия

В России проведут эксперимент по использованию цифрового рубля

В России проведут эксперимент по использованию цифрового рубля для ограниченного круга лиц после общественных консультаций, заявили «Известиям» в Центробанке.
Известиявчера в 13:00
Подробнее о событии
ТАСС

«Известия»: ЦБ запустит пилотный проект по использованию цифрового рубля

ТАСС19:53
Газета.Ru

В России испытают цифровой рубль на практике

Газета.Ruвчера в 13:27
Аргументы и Факты

В России будет проведён эксперимент по использованию цифрового рубля

Аргументы и Фактывчера в 16:18
Известия

Кибербумажник: банки заинтересованы в пилотировании цифрового рубля

Известия17:01
URA.Ru

В России задумали эксперимент с выплатами зарплат и пособий

URA.Ruвчера в 15:51
Говорит Москва

Центробанк намерен провести эксперимент по использованию цифрового рубля

Говорит Москвавчера в 14:00
Телеканал 360°

Банки заинтересованы в пилотировании цифрового рубля

Телеканал 360°19:10

Азербайджан заявил о возвращении контроля над шестью селами в зоне конфликта

14 октября руководство Азербайджана сообщило о взятии еще восьми сел, и общее число населенных пунктов, перешедших под контроль азербайджанской армии с начала боевых действий 27 сентября достигло 44.
Азербайджан заявил о возвращении контроля над шестью селами в зоне конфликта
Кавказский узелвчера в 13:22

В СНБО Украины пригрозили России «потоком гробов»

Военное противостояние между Москвой и Киевом будет чревато для российской стороны "огромными потерями" и "потоком гробов", заявил заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Кривонос в интервью интернет-изданию "Обозреватель".
РИА Новостивчера в 13:56

Тихановская поставила Лукашенко ультиматум, на выполнение есть 13 дней

Тихановская отметила, если до 25 октября требования не будут выполнены, то вся Белоруссия «мирно выйдет на улицы с Народным Ультиматумом», а 26 октября начнётся «национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах».
Аргументы недели13 октября в 07:53

Куйвашев попросит у Минтранса РФ деньги на борьбу с пробками на трассе Екатеринбург-Курган

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратится к министерству транспорта РФ с просьбой выделить средства на строительство путепровода на трассе Екатеринбург - Курган.
Znak.comвчера в 09:27

Правительство выделило 8,8 млрд рублей на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет

На заседания кабмина восьмого октября Мишустин заявил о том, что правительство также выделит регионам РФ более 1 миллиарда рублей на ежемесячные выплаты родителям, у которых появился третий ребенок или последующие дети.
Evo-rus.com14 октября в 04:50

Арестован основной фигурант дела о мошенничестве при закупке масок в Иркутской области

Предпринимателя из Ангарска, который, по информации СУ СКР Иркутской области, является основным фигурантом «дела о многомиллионной закупке фальсифицированных медицинских изделий» сегодня арестовал Октябрьский районный суд Иркутска.
Наш Севервчера в 11:07

Правительство ухудшило прогноз по убыли населения России

Население РФ может сократиться на 352,5 тыс. человек к концу этого года и на 1,2 млн человек до 2024 года, такой прогноз кабинета министров содержится в обновленной версии единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2030 года, сообщает в пятницу газета "Известия".
Интерфакс23:03