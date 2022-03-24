Аналогичную инициативу в адрес председателя высшего совета «Единой России» Бориса Грызлова и секретаря генсовета партии Андрея Турчака направил первый зампред комитета ГД по экономической политике Денис Кравченко.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости рассказал, что западные страны своими «дурацкими санкциями» пытаются настроить россиян против власти и разобщить народ, но вместо этого происходит совсем обратное — у людей происходит консолидация.
Глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала считает, что в беднейших странах мира возможны голодные бунты из-за роста цен на продукты на фоне конфликта на Украине и санкций против России.