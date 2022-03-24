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«Известия»: ФАС рассматривает возможность наказать всех участников рынка РФ за спекуляцию

Сейчас запреты на необоснованное повышение цен действуют только в отношении доминирующих продавцов и производителей, сказали «Известиям» в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
Известия
Запрет на ажиотажное завышение цен и создание искусственного дефицита товаров в отношении крупных компаний предусмотрены ст. 10 ФЗ-135.
Известия
Аналогичную инициативу в адрес председателя высшего совета «Единой России» Бориса Грызлова и секретаря генсовета партии Андрея Турчака направил первый зампред комитета ГД по экономической политике Денис Кравченко.
Известия
В четверг ФАС сообщала о возбуждении антимонопольного дела против торговых сетей "Пятерочка" и "Магнит" из-за недостаточных поступлений сахара в магазины в Воронежской области.
ТАСС

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ФАС предложила привлекать к ответственности участников рынка за спекуляцию
News.ru18:14
Цена — вопросы: ФАС хочет наказывать за спекуляцию всех участников рынка
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