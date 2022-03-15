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«Известия»: Госдума направила в кабмин РФ предложение о госрегулировании цен на бензин

Комитет Госдумы по промышленности и торговле предложил ввести в России государственное регулирование цен на бензин и дизель и направил соответствующий документ в правительство, заявил глава комитета Владимир Гутенев.
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Если в правительстве одобрят документ, обсуждаемые нормы внесут в законопроект «О внесении изменений в ст. 15 закона РФ «О торгово-промышленных палатах в РФ», который уже принят в первом чтении.
Известия
«Необходимость меры обусловлена тем, что цены на топливо прежде всего влияют на себестоимость социально значимых товаров и продуктов питания», — объяснил Гутенев.
Общественная служба новостей
"Согласно поправкам, в период действия западных санкций правительство будет вправе устанавливать предельные оптовые и розничные цены на бензин и дизельное топливо", - рассказал глава комитета Владимир Гутенев.
ИА Крыминформ

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«Известия»: в Госдуме предложили ввести госрегулирование цен на топливо
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