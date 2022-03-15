Комитет Госдумы по промышленности и торговле предложил ввести в России государственное регулирование цен на бензин и дизель и направил соответствующий документ в правительство, заявил глава комитета Владимир Гутенев.
"Согласно поправкам, в период действия западных санкций правительство будет вправе устанавливать предельные оптовые и розничные цены на бензин и дизельное топливо", - рассказал глава комитета Владимир Гутенев.
«Slack начал закрывать доступ для некоторых клиентов в России, поскольку он стремится соблюдать как международные санкции, так и политику материнской компании Salesforce»,— говорится в пресс-релизе компании (цитата по «РИА Новости»).
Как уточнил источник ТАСС в правоохранительных органах, речь идет об избиении 70-летнего ветерана ФСБ, который наклеил на машину букву Z, используемую российскими военными в ходе спецоперации на Украине.
Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов заявил, что в скором времени жители материковой части России смогут добираться на полуостров по железной дороге по более простому маршруту - через Украину.
«Минобороны России опубликовало кадры применения беспилотного летательного аппарата для корректировки огня артиллерии при уничтожении военной техники ВСУ и складов с боеприпасами в Черниговской области», — говорится в сообщении ведомства.