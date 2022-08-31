Также в законопроекте прописано снижение с семи до пяти лет максимального наказания за сокрытие в особо крупном размере денег и имущества организации или ИП, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов.
Поставки газа по "Северному потоку" упали до нуля кубометров в час, работа магистрали приостановлена на три дня из-за планового ремонта на компрессорной станции (КС) "Портовая", свидетельствуют данные операторов газотранспортных сетей.
Введение Евросоюзом полного запрета на выдачу шенгенских виз россиянам покажет, как Европа относится к гражданам России, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, добавив, что лидеры ЕС "достали своим русофобским кудахтаньем".
Как уточняет издание, Минстрой предлагает списывать задолженность и предоставлять льготы на оплату услуг гражданам при наличии уважительных причин для неплатежей: стационарное лечение, смерть близких родственников, невыплата зарплаты и другие причины.
Первый президент СССР Михаил Горбачев нашел в себе смелость признать необходимость реформ в Советском Союзе и добился успеха в прекращении гонки вооружений и демократических преобразованиях в стране, заявил президент США Джо Байден в связи со смертью Горбачева, сообщается на сайте Белого дома.