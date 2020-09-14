Одним из целевых показателей нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса, а именно федпроекта по вовлечению в предпринимательство, станет рост доли МСП, которые используют Систему быстрых платежей Банка России.

С чего всё началось Система малых платежей: бизнесу отказали в низких комиссиях за приём карт В пользу популяризации СБП у малого бизнеса неоднократно высказывался Банк России. Как ранее заявляли «Известиям» в пресс-службе регулятора, именно развитие системы быстрых платежей должно стать одним из ключевых направлений поддержки МСП в рамках профильного нацпроекта. Известия 17:01