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Известия
Известия

Малый бизнес подключат к Системе быстрых платежей в рамках нацпроекта

Одним из целевых показателей нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса, а именно федпроекта по вовлечению в предпринимательство, станет рост доли МСП, которые используют Систему быстрых платежей Банка России.В источнике
С чего всё началось
Известия

Система малых платежей: бизнесу отказали в низких комиссиях за приём карт

В пользу популяризации СБП у малого бизнеса неоднократно высказывался Банк России. Как ранее заявляли «Известиям» в пресс-службе регулятора, именно развитие системы быстрых платежей должно стать одним из ключевых направлений поддержки МСП в рамках профильного нацпроекта.
Известия17:01
Подробнее о событии
ТАСС

«Известия»: МСП планируют подключить к системе быстрых платежей

ТАСС21:05
Татар-информ

Малый бизнес в России подключат к системе быстрых платежей

Татар-информ01:48
Народные новости

Малый бизнес получит возможность принимать оплаты по QR-кодам

Народные новости22:03
REGNUM

Малому бизнесу в России предложили подключиться к СБП

REGNUM03:06
Телеканал 360°

В России бизнесу предложат подключиться к СБП

Телеканал 360°19:39
URA.Ru

Россияне смогут расплачиваться по QR-коду в небольших магазинах

URA.Ru19:06
Известия

Малый бизнес подключат к Системе быстрых платежей в рамках нацпроекта

Известия18:43

NYT сообщила о планах Навального вернуться в Россию

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, который находится на лечении в Германии, обсудил свое отравление с немецким прокурором и заявил, что планирует вернуться в Россию, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источник в органах безопасности Германии.
Ведомости00:41
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Чешское правительство заявило о второй волне коронавируса в стране

Чехию захлестывает вторая волна пандемии COVID-19, и доступных мощностей медицинских учреждений может не хватить для госпитализации всех зараженных с тяжелыми признаками заболевания.
Вечерняя Москвавчера в 18:56
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Microsoft назвала точные размеры и вес Xbox Series X и Xbox Series S

На страницах Microsoft, посвящённых консолям нового поколения: Xbox Series X и Xbox Series S, помимо прочего, указаны характеристики (которые уже были известны) и точные размеры, а также вес устройств: Xbox Series S — 6,5 x 15, x 27,5 см, вес около 2 кг; Xbox Series X — 15,1 x 15,1 х 30,1 см, вес около 4,5 кг.
Игромания.ру02:38
4

В России предложили ввести минимальную почасовую оплату труда

При подготовке Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы планируется обсудить введение понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда, пишут "Известия" со ссылкой на текст документа.
РИА Новости23:23
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Банк России перестанет рассматривать жалобы граждан на банки

По словам президента НФА Василия Заблоцкого, председатель Банка России Эльвира Набиуллина «пообещала рассмотреть вариант проведения пилотного проекта по реализации нового механизма работы с обращениями граждан».
Ведомости17:13
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Виртуальные операторы связи Danycom.Mobile и MCN Telecom объединяются

Виртуальные операторы связи Danycom.Mobile и MCN Telecom подписали соглашение о намерении объединить технологии и абонентскую базу по бизнес-модели разделения расходов и доходов, говорится в сообщении Danycom.Mobile.
ПРАЙМвчера в 05:46

Пашаев ожидает отмены приговора Ефремову

Адвокат Эльман Пашаев выразил уверенность, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на «год-полтора», а последующие инстанции и вовсе его отменят из-за недостаточного исследования автомобиля артиста, передает ТАСС.
Ведомостивчера в 12:42
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