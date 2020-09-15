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ТАСС
ТАСС

«Известия»: МСП планируют подключить к системе быстрых платежей

Правительство РФ отказалось от снижения эквайринговой комиссии для малого и среднего бизнеса в рамках нацпроекта, вместо этого предложив подключить представителей МСП к системе быстрых платежей ЦБ РФ (СБП) для оплаты товаров, работ и услуг с помощью QR-кода.В источнике
С чего всё началось
Известия

Система малых платежей: бизнесу отказали в низких комиссиях за приём карт

В пользу популяризации СБП у малого бизнеса неоднократно высказывался Банк России. Как ранее заявляли «Известиям» в пресс-службе регулятора, именно развитие системы быстрых платежей должно стать одним из ключевых направлений поддержки МСП в рамках профильного нацпроекта.
Известия17:01
Подробнее о событии
Телеканал 360°

В России бизнесу предложат подключиться к СБП

Телеканал 360°19:39
Экономика сегодня

Небольшие магазины смогут осуществлять транзакции по QR-коду в 2021 году

Экономика сегодня21:54
ТАСС

«Известия»: МСП планируют подключить к системе быстрых платежей

ТАСС21:05
Народные новости

Малый бизнес получит возможность принимать оплаты по QR-кодам

Народные новости22:03
URA.Ru

Россияне смогут расплачиваться по QR-коду в небольших магазинах

URA.Ru19:06
Известия

Малый бизнес подключат к Системе быстрых платежей в рамках нацпроекта

Известия18:43

Россия и Индия создадут способную уничтожить самолёты AWACS ракету

В интервью РИА Новости содиректор российско-индийского совместного предприятия «БРАМОС» Александр Максичев сообщил о ведущихся работах по созданию крылатой ракеты «Брамос» для уничтожения воздушных целей типа самолетов радиообнаружения и наведения AWACS.
Военное деловчера в 22:56
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В Кремле рассказали о регламенте переговоров Путина и Лукашенко в Сочи

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко не ограничены по продолжительности, рассказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новостивчера в 06:08

Пашаев ожидает отмены приговора Ефремову

Адвокат Эльман Пашаев выразил уверенность, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на «год-полтора», а последующие инстанции и вовсе его отменят из-за недостаточного исследования автомобиля артиста, передает ТАСС.
Ведомостивчера в 12:42
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Карпин: Хашимото не сыграл с «Локомотивом» из-за проблем с коленом

Полузащитник "Ростова" Кенто Хашимото не вышел на поле в матче седьмого тура Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) с московским "Локомотивом" из-за проблем с коленом, заявил главный тренер ростовской команды Валерий Карпин.
РИА Новости17:57

Генпрокуратура РФ направила в Германию новый запрос по делу Навального

Как сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов, 14 сентября ведомство на основании Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам передала в компетентные органы юстиции Германии очередной запрос о правовой помощи, касающийся материалов проверки следственных органов МВД РФ по делу Навального.
RuNews24.ruвчера в 11:37
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Следователи начали проверку возврата самолета в аэропорт Кольцово

«Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту вынужденной посадки в аэропорту Кольцово города Екатеринбурга пассажирского самолета проводится процессуальная проверка», — говорится в сообщении.
Известия13 сентября в 11:14
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В Швейцарии задумали создать банк-монстр

Источник издания в компании Mckinsey называет будущий проект монстром, который «перекроет все существующее в европейском финансовом центре» и будет в состоянии конкурировать с американскими банками и англо-азиатским HSBC.
Lenta.ruвчера в 13:49
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