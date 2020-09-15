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ТАСС
ТАСС

«Известия»: МСП планируют подключить к системе быстрых платежей

Правительство РФ отказалось от снижения эквайринговой комиссии для малого и среднего бизнеса в рамках нацпроекта, вместо этого предложив подключить представителей МСП к системе быстрых платежей ЦБ РФ (СБП) для оплаты товаров, работ и услуг с помощью QR-кода.В источнике
С чего всё началось
Известия

Система малых платежей: бизнесу отказали в низких комиссиях за приём карт

В пользу популяризации СБП у малого бизнеса неоднократно высказывался Банк России. Как ранее заявляли «Известиям» в пресс-службе регулятора, именно развитие системы быстрых платежей должно стать одним из ключевых направлений поддержки МСП в рамках профильного нацпроекта.
Известия17:01
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Политика Сегодня

Небольшие магазины начнут принимать оплату по QR-коду

Политика Сегодня23:52
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Малый бизнес получит возможность принимать оплаты по QR-кодам

Народные новости22:03
Известия

Малый бизнес подключат к Системе быстрых платежей в рамках нацпроекта

Известия18:43
ТАСС

«Известия»: МСП планируют подключить к системе быстрых платежей

ТАСС21:05
Телеканал 360°

В России бизнесу предложат подключиться к СБП

Телеканал 360°19:39
URA.Ru

Россияне смогут расплачиваться по QR-коду в небольших магазинах

URA.Ru19:06
Экономика сегодня

Небольшие магазины смогут осуществлять транзакции по QR-коду в 2021 году

Экономика сегодня21:54

Все болезни — от нервов? Что делать, когда немеют пальцы или болит поясница

Появление онемения и мурашек в конечностях может наблюдаться и при заболеваниях позвоночника (онемение в ногах — ищи проблему в пояснице, онемение в руках — в шейном отделе), а также при таких заболеваниях, как инсульт и рассеянный склероз (заболевание, возникающее в большинстве случаев у молодых).
НГС21:30

Российские поликлиники переходят на «бережливое производство»

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на представителя Минздрава РФ, теперь все детские поликлиники обяжут следовать новым правилам, а к концу года ими станут руководствоваться 70 процентов взрослых лечебных заведений.
RuNews24.ru21:45
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В России предложили ввести минимальный почасовой МРОТ

При подготовке Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы планируется обсудить предложения по введению понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда.
РИА Новости23:23
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Союз архитекторов отменил конкурс по использованию мавзолея Ленина

Союз архитекторов России отменил конкурс на лучшую концепцию использования мавзолея Ленина на случай, если тело Владимира Ленина будет захоронено, сообщил глава организации Николай Шумаков.
Коммерсантъвчера в 12:19
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Пашаев ожидает отмены приговора Ефремову

Адвокат Эльман Пашаев выразил уверенность, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на «год-полтора», а последующие инстанции и вовсе его отменят из-за недостаточного исследования автомобиля артиста, передает ТАСС.
Ведомостивчера в 12:42
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Умар Кремлев купил долю в промышленной группе на Урале

Умар Кремлев купил долю в промышленной группе на Урале Глава Федерации бокса России Умар Кремлев приобрел долю в компании, связанной с промышленной группой "Уралвтормет", аффилированной с бывшими топ-менеджерами УГМК.
Коммерсантъ18:19

Россияне стали есть меньше рыбы

Эксперты рыбного рынка рассказали, что россияне в целом стали потреблять меньше рыбы, при этом стали отдавать предпочтение более дешевой продукции, в частности, минтаю.
Lenta.ru23:11
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Су-27 и Су-30 перехватили три бомбардировщика США над Черным морем

В ведомстве отметили, что экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря.
РИА Новостивчера в 13:35
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