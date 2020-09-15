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ТАСС
ТАСС

«Известия»: МСП планируют подключить к системе быстрых платежей

Правительство РФ отказалось от снижения эквайринговой комиссии для малого и среднего бизнеса в рамках нацпроекта, вместо этого предложив подключить представителей МСП к системе быстрых платежей ЦБ РФ (СБП) для оплаты товаров, работ и услуг с помощью QR-кода.В источнике
С чего всё началось
Известия

Система малых платежей: бизнесу отказали в низких комиссиях за приём карт

В пользу популяризации СБП у малого бизнеса неоднократно высказывался Банк России. Как ранее заявляли «Известиям» в пресс-службе регулятора, именно развитие системы быстрых платежей должно стать одним из ключевых направлений поддержки МСП в рамках профильного нацпроекта.
Известия17:01
Подробнее о событии
REGNUM

Малому бизнесу в России предложили подключиться к СБП

REGNUM03:06
Известия

Малый бизнес подключат к Системе быстрых платежей в рамках нацпроекта

Известия18:43
Народные новости

Малый бизнес получит возможность принимать оплаты по QR-кодам

Народные новости22:03
ТАСС

«Известия»: МСП планируют подключить к системе быстрых платежей

ТАСС21:05
Телеканал 360°

В России бизнесу предложат подключиться к СБП

Телеканал 360°19:39
URA.Ru

Россияне смогут расплачиваться по QR-коду в небольших магазинах

URA.Ru19:06
Татар-информ

Малый бизнес в России подключат к системе быстрых платежей

Татар-информ01:48

В ряде регионов уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 50%

"Максимальные уровни коллективного иммунитета установлены у детей дошкольного (1-6 лет) и раннего школьного (7-13 лет) возраста; показатели для этих возрастных групп в 1,3-2,1 раза превышают средний уровень популяционного иммунитета в регионах", - отмечает Роспотребнадзор.
В ряде регионов уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 50%
Российская газета03:13
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Макрон сообщил Путину выводы Франции по отравлению Навального

«Франция разделяет на основе собственных исследований выводы ряда европейских партнеров в том, что касается фактов отравления с применением вещества «Новичок» в нарушение международных норм использования химического оружия», — сказал Макрон 14 сентября во время телефонного разговора с Путиным.
Макрон сообщил Путину выводы Франции по отравлению Навального
Общественная служба новостейвчера в 09:15
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Российский радиолюбитель поймал сигнал с секретного объекта на орбите

Российский радиолюбитель Дмитрий Пашков выявил передачу данных с секретного объекта, который был оставлен на околоземной орбите китайским многоразовым космическим кораблем, испытательный полет которого проводился в начале этого месяца, пишет РИА Новости.
Live24вчера в 04:41
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Сильный пожар вспыхнул в центре Бейрута

На минувшей неделе в полуразрушенном порту Бейрута вспыхнул масштабный пожар на складе масла и покрышек, который заставил горожан вспомнить о трагедии пятинедельной давности: тогда мощнейший взрыв на складе с аммиачной селитрой унес жизни 190 человек, еще 20 до сих пор числятся пропавшими без вести.
Вести.Ru03:20
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Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа разместил на рекламных плакатах, призывающих поддержать американские войска, изображения истребителей МиГ-29 и оружия российского производства, пишет 14 сентября Politico.
Известия00:22
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Александр Лукашенко вылетел в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным

Сегодня утром президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые с начала протестов покинул страну и вылетел из Минска в Сочи, где встретится с президентом России Владимиром Путиным.
Петербургский дневниквчера в 02:58
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