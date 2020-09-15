Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ТАСС
ТАСС

«Известия»: МСП планируют подключить к системе быстрых платежей

Правительство РФ отказалось от снижения эквайринговой комиссии для малого и среднего бизнеса в рамках нацпроекта, вместо этого предложив подключить представителей МСП к системе быстрых платежей ЦБ РФ (СБП) для оплаты товаров, работ и услуг с помощью QR-кода.В источнике
С чего всё началось
Известия

Система малых платежей: бизнесу отказали в низких комиссиях за приём карт

В пользу популяризации СБП у малого бизнеса неоднократно высказывался Банк России. Как ранее заявляли «Известиям» в пресс-службе регулятора, именно развитие системы быстрых платежей должно стать одним из ключевых направлений поддержки МСП в рамках профильного нацпроекта.
Известия17:01
Подробнее о событии
REGNUM

Малому бизнесу в России предложили подключиться к СБП

REGNUM03:06
Татар-информ

Малый бизнес в России подключат к системе быстрых платежей

Татар-информ01:48
Известия

Малый бизнес подключат к Системе быстрых платежей в рамках нацпроекта

Известия18:43
ТАСС

«Известия»: МСП планируют подключить к системе быстрых платежей

ТАСС21:05
Телеканал 360°

В России бизнесу предложат подключиться к СБП

Телеканал 360°19:39
URA.Ru

Россияне смогут расплачиваться по QR-коду в небольших магазинах

URA.Ru19:06
Народные новости

Малый бизнес получит возможность принимать оплаты по QR-кодам

Народные новости22:03

«Динамо» попросило РФС проверить судью Лапочкина на полиграфе

Московское "Динамо" опубликовало заявление, в котором попросило экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (РФС) проверить арбитра Сергея Лапочкина на полиграфе по итогам матча 7-го тура РПЛ с "Рубином".
Газета.Ru05:31

Правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам

Правительство России продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Коммерсантъвчера в 09:20
300

В ночь на вторник произошел взрыв на газопроводе под Киевом

Разгерметизация газопровода «Уренгой — Помары — Ужгород», транспортирующего газ из России в Европу, произошла на территории Украины близ поселка Чабаны под Киевом, 15 сентября публикует сайт dtp.kiev.ua.
ИА Красная Весна03:23
67

В Китае вакцинация от коронавируса может начаться в ноябре

Эксперт по биобезопасности Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая У Гуйчжэнь заявила, что первая из вакцин от коронавируса может стать доступна представителям широкой общественности в Китае в ноябре или декабре 2020 года.
Московский Комсомолец02:49
1