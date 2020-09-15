Плас 14

Правительство РФ отказалось от снижения эквайринговой комиссии для малого и среднего бизнеса в рамках нацпроекта, вместо этого предложив подключить представителей МСП к системе быстрых платежей ЦБ РФ (СБП) для оплаты товаров, работ и услуг с помощью QR-кода.