Оперативный доступ Для более эффективного противодействия преступлениям в кредитных организациях нужно изменить подход к получению сотрудниками МВД информации, составляющей банковскую тайну, предлагает в письме Владимир Колокольцев.

с чего всё началось

МВД предложило Центральному банку открыть для сотрудников ведомства доступ к банковской тайне. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на письмо министра внутренних дел Владимира Колокольцева главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.

«Известия»: МВД попросило у ЦБ доступ к банковской тайне

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