Общество

РИА НовостиРИА Новости«Известия»: МВД попросило у ЦБ доступ к банковской тайне

МВД предложило Центральному банку открыть для сотрудников ведомства доступ к банковской тайне. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на письмо министра внутренних дел Владимира Колокольцева главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
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с чего всё началось

Секретный файлообмен: зачем МВД доступ к банковской тайне

Оперативный доступ Для более эффективного противодействия преступлениям в кредитных организациях нужно изменить подход к получению сотрудниками МВД информации, составляющей банковскую тайну, предлагает в письме Владимир Колокольцев.
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ЦБ ответил на идею передать сотрудникам МВД доступ к банковской тайне

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Силовикам отказали в доступе к данным о счетах россиян

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МВД попросило ЦБ дать сотрудникам ведомства доступ к банковской тайне

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В ЦБ выступили против идеи МВД расширить доступ полиции к банковской тайне

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Колокольцев попросил Набиуллину открыть МВД доступ к банковской тайне

РЕН ТВ03:29

«Известия»: Колокольцев предложил ЦБ облегчить доступ сотрудников МВД к банковской тайне

ТАССвчера в 22:12

ЦБ выступил против доступа МВД к банковской тайне

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В Минздраве заявили о снижении роста заражений коронавирусом

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Власти Москвы рассказали о продлении пропусков на май

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Опрос показал долю нашедших информацию о себе в интернете россиян

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В России расшифровали состав Тунгусского метеорита

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