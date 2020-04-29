Общество
РИА Новости«Известия»: МВД попросило у ЦБ доступ к банковской тайне
МВД предложило Центральному банку открыть для сотрудников ведомства доступ к банковской тайне. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на письмо министра внутренних дел Владимира Колокольцева главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
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с чего всё началось
Оперативный доступ Для более эффективного противодействия преступлениям в кредитных организациях нужно изменить подход к получению сотрудниками МВД информации, составляющей банковскую тайну, предлагает в письме Владимир Колокольцев.Известиявчера в 17:01
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Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
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Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон в интервью РБК прокомментировал вероятность продления контракта на транзит российского газа через Украину после истечения нового пятилетнего контракта.
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В России расшифровали состав Тунгусского метеорита
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