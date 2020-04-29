Общество

РИА НовостиРИА Новости«Известия»: МВД попросило у ЦБ доступ к банковской тайне

МВД предложило Центральному банку открыть для сотрудников ведомства доступ к банковской тайне. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на письмо министра внутренних дел Владимира Колокольцева главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
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с чего всё началось

Секретный файлообмен: зачем МВД доступ к банковской тайне

МВД предложило Центробанку открыть сотрудникам ведомства доступ к банковской тайне, а также заключить соглашение об информационном взаимодействии.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Силовикам отказали в доступе к данным о счетах россиян

Lenta.ru05:38

МВД просит открыть полиции доступ к банковской тайне

URA.Ruвчера в 20:12

В ЦБ выступили против идеи МВД расширить доступ полиции к банковской тайне

Интерфакс04:20

Колокольцев попросил Набиуллину открыть МВД доступ к банковской тайне

РЕН ТВ03:29

«Известия»: Колокольцев предложил ЦБ облегчить доступ сотрудников МВД к банковской тайне

ТАССвчера в 22:12

ЦБ выступил против доступа МВД к банковской тайне

News.ru05:02

МВД попросило ЦБ дать сотрудникам ведомства доступ к банковской тайне

Известиявчера в 18:30
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Общество

В Тюменской области режим самоизоляции продлен до 11 мая

Режим самоизоляции для всех жителей Тюменской области продлен до 11 мая включительно.
Коммерсантъ Екатеринбург 05:04
Общество

В Москве продлят пропуска для передвижения по городу

Власти Москвы автоматически продлят пропуска для горожан для передвижений по городу на весь период нерабочих дней в России, сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на оперативный штаб по коронавирусу.
Вести Подмосковья 05:03
7
Общество

В Москве cтуденты-медики получат выплаты за работу с COVID-19

Студенты-медики будут получать более 100 тысяч рублей за работу в коронавирусных больницах Москвы, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
РИА Новости 06:10
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Политика

В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах

Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС 06:01
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Политика

Песков сообщил о работе регионов в авральном режиме из-за коронавируса

«Ведется напряженная работа в каждом из регионов, все работают собственно в авральном режиме, который соответствует, наверное, беспрецедентности вот этой ситуации с пандемией», — отметил Песков.
Известия 06:27
2
Политика

Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»

Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США.
Lenta.ru 04:52
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Экономика

ММК отложил решения по дивидендам до осени из-за пандемии

«В текущей ситуации считаем обоснованным отложить принятие решения о выплате промежуточных дивидендов за 2020 год до осени текущего года (в зависимости от фактических последствий пандемии COVID-19) в целях усиления баланса и ликвидности компании», — заявил он.
РБК 06:24
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Происшествия

Участников ОПГ «Квартала» задержали в Казани

TatCenter 05:48
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Общество

Путин подписал указ о новых нерабочих днях

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 6 по 8 мая. Соответствующий документ опубликован пресс-службой Кремля.
RT на русском вчера в 12:15
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Происшествия

Калининградский уголовник метнул нож в полицейского

Днем 27 апреля в городе Светлый местный 37-летний житель улицы Горького решил маленько поучить зарвавшуюся, по мнению главы семейства, супругу.
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В Барнауле назначен новый начальник полиции

ПолитСиб.Ру 02:59
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Политика

Путин подвёл итоги борьбы с пандемией

Президент Владимир Путин выступил с обращением в ходе онлайн-совещания с главами регионов.
Право.ру вчера в 11:43
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Происшествия

Полиция задержала продавцов неисправных аппаратов ИВЛ в Подмосковье

В Московской области полиция задержала продавцов неисправных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Известия 05:30
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Политика

Песков заявил о невозможности предсказать дату окончания эпидемии

Кремль руководствуется четким пониманием того, что назвать дату окончания эпидемии коронавируса в России невозможно, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:47
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Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по поведению в майские праздники

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поведению в период майских праздников.
RT на русском 04:29
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Здоровье

Назван неожиданный положительный эффект пандемии коронавируса

Учёные из британского Университета Центрального Ланкашира пришли к выводу о том, что пандемия COVID-19 смогла заметно ослабить сезонную эпидемию гриппа.
Rusvesna.su 05:27
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Общество

У строительных магазинов в Калининграде образовались очереди

У магазинов «Бауцентр» в первый день открытия образовались очереди.
РБК Калининград 06:27
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ЖКХ

В Москве запретили отключать коммунальные услуги за долги

В Москве до конца года запретили отключать коммунальные услуги должникам, сообщил журналистам заместитель мэра города Петр Бирюков.
Коммерсантъ 05:31
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Общество

«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков

«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии, которое является ресурсной базой для поставок по газопроводу «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 10:20
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Общество

Главред «Эха Москвы» ответил на обвинения в домогательствах

Lenta.ru 06:37
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Политика

Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней

В ходе совещания президентом объявлены следующие решения: 6, 7, 8 мая объявлены нерабочими с сохранением заработной платы.
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Футбол

Чемпионат Франции по футболу завершен досрочно

Розыгрыш чемпионата Франции сезона 2019\20 досрочно завершен из-за распространения коронавирусной инфекции.
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Общество

Умер личный пилот Ельцина и Путина Григорий Белодед

Москва, 29 апреля 2020, 13:19 — REGNUM Личный пилот президентов России Григорий Белодед умер на 74-году жизни.
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Мужчины вдвое чаще умирают от коронавируса, чем женщины

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В Амурской области выявлено четыре новых случая коронавируса

По состоянию на 27 апреля в Амурской области выявлено 40 случаев коронавирусной инфекции.
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Тульская область введет цифровые пропуска для въезда в регион

В Тульской области с 30 апреля введут цифровые пропуска, сообщили в областном правительстве.
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Российский государственный деятель, юрист. Министр внутренних дел Российской Федерации с 21 мая 2012. Начальник главного управления внутренних дел Москвы с 7 сентября 2009 по 24 марта 2011.
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