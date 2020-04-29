Общество

РИА НовостиРИА Новости«Известия»: МВД попросило у ЦБ доступ к банковской тайне

МВД предложило Центральному банку открыть для сотрудников ведомства доступ к банковской тайне. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на письмо министра внутренних дел Владимира Колокольцева главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
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с чего всё началось

Секретный файлообмен: зачем МВД доступ к банковской тайне

МВД предложило Центробанку открыть сотрудникам ведомства доступ к банковской тайне, а также заключить соглашение об информационном взаимодействии.
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МВД попросило доступ к банковской тайне. Станет ли биткоин популярнее

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В ЦБ выступили против идеи МВД расширить доступ полиции к банковской тайне

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Колокольцев попросил Набиуллину открыть МВД доступ к банковской тайне

РЕН ТВ03:29

«Известия»: Колокольцев предложил ЦБ облегчить доступ сотрудников МВД к банковской тайне

ТАССвчера в 22:12

ЦБ выступил против доступа МВД к банковской тайне

News.ru05:02
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Общество

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В Иркутской области местные жители заподозрили нескольких чиновников в поджоге леса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местной прокуратуры Ирина Щербакова.
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Происшествия

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Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
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Белоруссия закупила первую партию саудовской нефти

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Студенты российских вузов продолжат учиться в дистанционном формате до 11 мая.
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Новая французская АПЛ Suffren впервые вышла в море

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СК задержал замглавы Крымской железной дороги

Сотрудники управлений СК и ФСБ по Крыму задержали по подозрению в совершении должностного преступления заместителя генерального директора ФГУП "Крымская железная дорога" по делу о продаже вагонов с заниженной стоимостью, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
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Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август

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Фатальными ошибками человечества в борьбе с коронавирусом являются неготовность больниц и клиник принимать новых инфицированных и преждевременная отмена режима самоизоляции, заявила в интервью изданию Wired директор Стэнфордской инициативы в области коммуникации в сфере здравоохранения (США) доктор Сима Ясмин (Seema Yasmin).
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В России режим нерабочих дней продлится до 11 мая.
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Российский государственный деятель, юрист. Министр внутренних дел Российской Федерации с 21 мая 2012. Начальник главного управления внутренних дел Москвы с 7 сентября 2009 по 24 марта 2011.
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