Минэнерго совместно с Минсельхозом и Минпромторгом к 25 мая разработают меры по стабилизации цен на полимеры, из которых производят тару. В Минпромторге отметили, что за год пластиковая упаковка подорожала на 70-80% из-за роста цен на полиэтилен, доля которого в себестоимости достигает 40%.

С чего всё началось Полимеры поддержки: власти ищут пути снижения цен на пластиковую упаковку Власти обсуждают меры по снижению цен на пластиковую упаковку. Минэнерго, Минсельхоз, Минпромторг к концу мая предложат варианты по регулированию стоимости на сырье для ее изготовления — первичные полимеры. Известия 17:01