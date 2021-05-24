Минэнерго разработает меры по стабилизации цен на пластиковую упаковку
Минэнерго совместно с Минсельхозом и Минпромторгом к 25 мая разработают меры по стабилизации цен на полимеры, из которых производят тару. В Минпромторге отметили, что за год пластиковая упаковка подорожала на 70-80% из-за роста цен на полиэтилен, доля которого в себестоимости достигает 40%.В источнике
С чего всё началось
Полимеры поддержки: власти ищут пути снижения цен на пластиковую упаковку
Власти обсуждают меры по снижению цен на пластиковую упаковку. Минэнерго, Минсельхоз, Минпромторг к концу мая предложат варианты по регулированию стоимости на сырье для ее изготовления — первичные полимеры.
Известия17:01