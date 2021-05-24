Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Минэнерго разработает меры по стабилизации цен на пластиковую упаковку

Минэнерго совместно с Минсельхозом и Минпромторгом к 25 мая разработают меры по стабилизации цен на полимеры, из которых производят тару. В Минпромторге отметили, что за год пластиковая упаковка подорожала на 70-80% из-за роста цен на полиэтилен, доля которого в себестоимости достигает 40%.В источнике
VSE42.RU
The Moscow Post
Mockva.ru
Профиль
Астрахань FM
Piter.tv
Sfera.fm
Московский Комсомолец
Телеканал 360°
Коммерческие Вести
Deita.ru
Известия
Народные новости
Рамблер
Политика Сегодня
РИАМО
News.ru
RuNews24.ru
Пенза-Пресс
АгроБизнес
ПРАЙМ
ФедералПресс
ZAB.RU
Экономика сегодня
БК55
ФАН
Комсомольская правда
Новый День
Общественная служба новостей
Псковское агентство информации

С чего всё началось

Полимеры поддержки: власти ищут пути снижения цен на пластиковую упаковку

Власти обсуждают меры по снижению цен на пластиковую упаковку. Минэнерго, Минсельхоз, Минпромторг к концу мая предложат варианты по регулированию стоимости на сырье для ее изготовления — первичные полимеры.
Известия17:01

Подробнее о событии

Российские власти ищут пути снижения цен на пластиковую упаковку

ПРАЙМ03:55

Власти обсуждают меры по снижению цен на пластиковую упаковку

Известия18:58

Власти России задумались о снижении цены на пластиковую упаковку

Московский Комсомолец22:19

В правительстве разрабатывают меры по регулированию цен на пластиковую упаковку

Коммерсантъ21:56

Производители предупредили о скачке цен на продукты и напитки. Правительство ищет решение

URA.Ru19:15

Государство займется регулированием цен на пищевую упаковку

Телеканал 360°18:55

«Известия»: Минэнерго разработает меры по снижению цен на пластиковую упаковку

ТАСС22:42
Интересное

Число полностью привитых от коронавируса в России превысило 10 млн

В России сделано свыше 25 млн прививок от коронавирусной инфекции, при этом более 10 млн человек получили обе дозы вакцины от COVID-19, сообщил директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.
RT на русском05:47

Лавров призвал не оценивать ситуацию с посадкой самолета Ryanair сгоряча

Глава МИД России Сергей Лавров призывал не торопиться с оценками ситуации с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair, на борту которого находился один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.
ТАСС07:32

Латвийская авиакомпания AirBaltic отказалась от полетов над Белоруссией

Латвийский национальный авиаперевозчик AirBaltic решил не летать над Белоруссией после инцидента с экстренной посадкой борта Ryanair в аэропорту Минска и задержания белорусского оппозиционера Романа Протасевича.
РИА Новости03:14

Задержанный создатель NEXTA уговаривал пилотов Ryanair отказаться от посадки

Одна из пассажирок самолета компании Ryanair рассказала, что задержанный в Минске создатель и главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич уговаривал пилотов отказаться от посадки после сообщения о бомбе на борту.
Lenta.ru02:47