«Известия»: Минэнерго разработает меры по снижению цен на пластиковую упаковку
Минэнерго совместно с Минсельхозом и Минпромторгом к 25 мая разработают предложения по регулированию цен на сырье, из которого изготавливают полимерную упаковку.
Крупнейшие производители продуктов питания массово обращались в Минсельхоз с проблемой роста стоимости упаковки, который в течение года рост составил 70-80%.
Минэнерго сообщило газете, что по поручению правительства создало рабочую группу для рассмотрения вопросов ценообразования на нефтехимическую продукцию.
В Минпромторге газете отметили, что ориентировочная стоимость упаковки в себестоимости продуктов питания составляет около 5%. Поэтому ведомство не ждет, что ситуация на рынке полимерной упаковки существенно скажется на стоимости товаров.
С чего всё началось
Полимеры поддержки: власти ищут пути снижения цен на пластиковую упаковку
Власти обсуждают меры по снижению цен на пластиковую упаковку. Минэнерго, Минсельхоз, Минпромторг к концу мая предложат варианты по регулированию стоимости на сырье для ее изготовления — первичные полимеры.
Известия17:01