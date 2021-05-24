Худруком Камчатского театра кукол станет москвич Алексей Казаков

Свой творческий путь начал в Государственном академическом центральном театре кукол им. С. В. Образцова, затем служил в русском Драматическом театре Литвы, театре музыки и драмы под руководством Стаса Намина, был худруком ЦК «Сцена» и главным режиссером театра «Откровение», сыграл более 20 ролей в художественных фильмах.