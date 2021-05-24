Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

«Известия»: Минэнерго разработает меры по снижению цен на пластиковую упаковку

Минэнерго совместно с Минсельхозом и Минпромторгом к 25 мая разработают предложения по регулированию цен на сырье, из которого изготавливают полимерную упаковку.
ТАСС
Крупнейшие производители продуктов питания массово обращались в Минсельхоз с проблемой роста стоимости упаковки, который в течение года рост составил 70-80%.
ТАСС
Минэнерго сообщило газете, что по поручению правительства создало рабочую группу для рассмотрения вопросов ценообразования на нефтехимическую продукцию.
Коммерсантъ
В Минпромторге газете отметили, что ориентировочная стоимость упаковки в себестоимости продуктов питания составляет около 5%. Поэтому ведомство не ждет, что ситуация на рынке полимерной упаковки существенно скажется на стоимости товаров.
ТАСС
VSE42.RU
Телеканал 360°
Известия
RuNews24.ru
News.ru
Mockva.ru
Московский Комсомолец
ПРАЙМ
ZAB.RU
ФедералПресс
БК55
Слово и Дело
URA.Ru
Общественная служба новостей
Газета.Ru

С чего всё началось

Полимеры поддержки: власти ищут пути снижения цен на пластиковую упаковку

Власти обсуждают меры по снижению цен на пластиковую упаковку. Минэнерго, Минсельхоз, Минпромторг к концу мая предложат варианты по регулированию стоимости на сырье для ее изготовления — первичные полимеры.
Известия17:01

Подробнее о событии

В России разрабатывают меры по регулированию цен на пластиковую упаковку

Комсомольская правда23:47

«Известия»: Минэнерго разработает меры по снижению цен на пластиковую упаковку

ТАСС22:42

Государство займется регулированием цен на пищевую упаковку

Телеканал 360°18:55

Власти России хотят снизить цены на пластиковую упаковку

Газета.Ru19:34

Производители предупредили о скачке цен на продукты и напитки. Правительство ищет решение

URA.Ru19:15

В правительстве разрабатывают меры по регулированию цен на пластиковую упаковку

Коммерсантъ21:56

Власти обсуждают меры по снижению цен на пластиковую упаковку

Известия18:58
Интересное

«Бостон» победил «Вашингтон» в пятом матче серии и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ

«Бостон» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Вашингтон» со счетом 3:1. На дубль Патриса Бержерона и Давида Пастрняка хозяева ответили точным броском Конора Шири с передачи Дмитрия Орлова.
Спорт-Экспресс21:45

МВД Белоруссии подтвердило задержание создателя Telegram-канала Nexta

Министерство внутренних дел (МВД) Белоруссии официально подтвердило задержание в Минске создателя Telegram-канала Nexta и главного редактора Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Романа Протасевича.
Lenta.ruвчера в 08:50

Худруком Камчатского театра кукол станет москвич Алексей Казаков

Свой творческий путь начал в Государственном академическом центральном театре кукол им. С. В. Образцова, затем служил в русском Драматическом театре Литвы, театре музыки и драмы под руководством Стаса Намина, был худруком ЦК «Сцена» и главным режиссером театра «Откровение», сыграл более 20 ролей в художественных фильмах.
Кам 2420:47

Актер сериала «Бригада» Майков раскритиковал зрителей за критику в свой адрес

Как заявил актер из сериала «Бригада», его профессию дискредитировал интернет, поскольку каждый зритель возомнил себя критиком и обсуждение фильма стало для него важнее, чем просмотр.
Anews21 мая в 12:02