«Известия»: Минфин предложил отсрочить передачу регионам доходов с акцизов на бензин
Процесс полной передачи регионам доходов с акцизов на бензин, дизельное топливо и моторные масла отложен.
Согласно тексту документа, Минфин предлагает поэтапно с 2025 по 2030 год передавать регионам доходы с акцизов на нефтепродукты.
Сейчас акцизы зачисляются по нормативу 25,1% — в федеральный бюджет, 74,9% — в бюджеты субъектов.
Контекст
В январе президент России Владимир Путин высказал мнение, что средства с акциза на моторное топливо, предназначенные на дорожное строительство, могут быть переданы регионам в более поздний срок, при этом глава государства призвал учитывать мнение самих регионов.
С чего всё началось
Дороги дороги: передачу регионам доходов с акцизов на бензин отложат на 5 лет
Как выяснили «Известия», несмотря на то, что субъекты должны были начать получать эти средства уже в 2024 году, Минфин подготовил законопроект по увеличению срока поэтапной передачи зачисления доходов от акцизов на нефтепродукты в местные бюджеты.
Известия17:01