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ТАСС

«Известия»: Минфин предложил отсрочить передачу регионам доходов с акцизов на бензин

Процесс полной передачи регионам доходов с акцизов на бензин, дизельное топливо и моторные масла отложен.
ТАСС
Согласно тексту документа, Минфин предлагает поэтапно с 2025 по 2030 год передавать регионам доходы с акцизов на нефтепродукты.
РБК
Сейчас акцизы зачисляются по нормативу 25,1% — в федеральный бюджет, 74,9% — в бюджеты субъектов.
РБК
В министерстве отметили, что законопроект не приведет к увеличению цены автомобильного топлива.
ТАСС
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Контекст

В январе президент России Владимир Путин высказал мнение, что средства с акциза на моторное топливо, предназначенные на дорожное строительство, могут быть переданы регионам в более поздний срок, при этом глава государства призвал учитывать мнение самих регионов.

ТАСС
С чего всё началось

Дороги дороги: передачу регионам доходов с акцизов на бензин отложат на 5 лет

Как выяснили «Известия», несмотря на то, что субъекты должны были начать получать эти средства уже в 2024 году, Минфин подготовил законопроект по увеличению срока поэтапной передачи зачисления доходов от акцизов на нефтепродукты в местные бюджеты.
Известия17:01

Подробнее о событии

Передачу регионам доходов с акцизов на бензин предложили отсрочить до 2030 года

Lenta.ru01:11

СМИ узнали о переносе срока передачи регионам доходов с акцизов на бензин

РБК21:38

Минфин предложил отложить передачу регионам доходов с акцизов на бензин

Комсомольская правда21:22

Передачу регионам доходов с акцизов на бензин перенесли на 2030 год

РЕН ТВ20:47

«Известия»: Минфин предложил отсрочить передачу регионам доходов с акцизов на бензин

ТАСС20:03

Полную передачу регионам доходов с акцизов на бензин предложили отложить

Телеканал 360°19:29

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