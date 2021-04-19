Как выяснили «Известия», несмотря на то, что субъекты должны были начать получать эти средства уже в 2024 году, Минфин подготовил законопроект по увеличению срока поэтапной передачи зачисления доходов от акцизов на нефтепродукты в местные бюджеты.

Известия 17:01