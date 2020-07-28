Экономика
ИзвестияМинфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств
В пресс-службе пояснили, что в Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения.
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Пенсионный фонд надо укреплять. Одним из источников могут быть недоказанные доходы. Но это говорит о том, что накопительная страховая система у нас не работает.
— Михаил Емельянов, депутатРБК вчера в 19:02
с чего всё началось
В Пенсионном фонде от комментариев «Известиям» по поводу инициативы Минфина воздержались. В этом году ПФР впервые получил деньги от продажи конфискованного у чиновников имущества, не подтвержденного доходами.Известиявчера в 17:01
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Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь
Российская газета вчера в 17:18
Происшествия
СК в Волгограде возбудил дело по факту ДТП с восемью погибшими
Следственное управление СКР по Волгоградской области возбудило уголовное дело по факту гибели восьми человек в аварии, в ходе которой Renault Logan упал в оросительный канал, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 15:33
Путешествия
В АТОР назвали правила въезда туристов в Турцию
Газета.Ru 02:04
Шоу-бизнес
Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи
Телеведущий Дмитрий Шепелев привел своего единственного сына Платона от певицы Жанны Фриске на съемочную площадку семейной программы "Ты как я на ТНТ", но отказался выпускать ребенка в эфир.
Народные новости вчера в 12:16
Шоу-бизнес
Арсений Шульгин сделал предложение своей возлюбленной Лиане Волковой
Арсений подошел к предложению руки и сердца с оригинальностью. Сначала он преподнес девушке кольцо.
Слово и Дело 26 июля в 01:28
Авто
Maserati выпустит две особые модели
Ghibli мог бы также получить V8. Эти модели Trofeo также дадут миру понять, что они являются самыми быстрыми версиями автомобилей Maserati.
SpeedMe вчера в 23:08
Общество
YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»
Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания.
Газета.Ru 04:02
Происшествия
В Сочи после стрельбы аниматоров на корпоративе возбудили дело
По факту стрельбы из охолощенного оружия, которые произвели на корпоративе в Сочи переодетые в форму полицейских аниматоры, возбуждено уголовное дело.
Российская газета вчера в 15:06
Происшествия
Осужденного владельца «Тараса Бульбы» объявят в международный розыск
Новое уголовное дело возбудили против основателя и владельца сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Белойвана.
Lenta.ru 26 июля в 22:49
Политика
Прекратило работу генконсульство США в китайском Чэнду
По словам главы внешнеполитического ведомства КНР Ван И в эфире Центрального китайского телевидения, некоторые сотрудники генконсульства США в Чэнду ведут деятельность, несовместимую с должностью дипломатов.
МонаВиста вчера в 03:48
Финансы
Индекс МосБиржи превысил 2900 пунктов впервые с конца февраля
Рынок акций РФ открылся во вторник ростом цен blue chips на фоне улучшения внешней конъюнктуры благодаря ожиданиям новых программ стимулирования в США в связи с пандемией коронавируса COVID-19; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,4-0,7%, причем первый протестировал рубеж 2900 пунктов (максимум с конца февраля).
Интерфакс 03:26
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
Политика
Порошенко заявил о гордости за уголовное дело о получении томоса
Бывший президент Украины Петр Порошенко во вторник, 28 июля, сообщил о гордости за уголовное дело против него о томосе, которым предоставлена независимость Православной церкви страны.
Известия 03:38
Экономика
Цена золота обновила исторический максимум с 2011 года
Вечерняя Москва 26 июля в 23:56
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева в 61 год станет ведущей «Дома-2»
Лариса Гузеева станет ведущей телепроекта «Дом-2» на ТНТ, передаёт osnmedia.ru.Гузеева появится в эфире 1 сентября.
Вестник вчера в 13:10
Здоровье
Иркутский врач провел уникальные операции детям на Сахалине
Сегодня на Сахалине сделана первая такая операция — прямо в палате, туда доставили все необходимое оборудование, ребенка не тревожили перемещениями в операционную.
Тайга.инфо 00:57
Кино
Фильм «Довод» Кристофера Нолана выйдет в мировой прокат 26 августа
Американская киностудия Warner Bros. перенесла премьеру фильма режиссера Кристофера Нолана «Довод» (Tenet, 2020) на 26 августа, сообщает Variety.
Полит.ру вчера в 23:59
Кино
Опубликованы первые кадры аниме по вселенной «Бегущего по лезвию»
В понедельник, 27 июля, стало известно о том, что в сети появились первые кадры аниме по вселенной "Бегущего по лезвию".
Piter.tv вчера в 09:19
Единоборства
Глава UFC заявил о возможности боя Нурмагомедова и Сен-Пьера
Лас-Вегас, США, 28 июля 2020, 10:16 — REGNUM Соперником российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова может стать канадский боец Жорж Сен-Пьер.
REGNUM 03:16
Общество
Дегтярев заявил, что на митинге в Хабаровске изъяли топор и ножи
РИА Новости вчера в 22:16
Общество
Зампреда заксобрания Челябинской области госпитализировали с COVID-19
Зампред законодательного собрания Челябинской области Константин Захаров сообщил, что у него диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19, его госпитализировали с 25% поражением легких в Москве.
РИА Новости 02:59
Общество
За сутки в России выявили 5395 новых случаев коронавируса
За сутки в России выявили ещё 5395 случаев коронавируса, у 30% новых пациентов нет клинических проявлений болезни.
Life.ru 03:48
Общество
В США начались крупнейшие испытания вакцины против коронавируса
В США биотехнологическая компания Moderna приступила к третьему этапу клинических испытаний вакцины против коронавируса.
Страна Советов on-line вчера в 14:09
Футбол
«Зенит» объявил о покупке защитника «Ливерпуля» Ловрена
Чемпион России по футболу "Зенит" объявил о покупке хорватского защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена.
Российская газета вчера в 08:30
Футбол
«Зенит» заинтересован в приобретении игрока «Ромы» Пасторе
Петербургский "Зенит" заинтересован в приобретении полузащитника "Ромы" Хавьера Пасторе, сообщает Il Messaggero.
Газета.Ru 02:50
Культура
Бурятские артисты вернулись со съёмок главного балетного шоу страны
В столице в течение двух недель артисты принимали участие в съёмках четвёртого сезона самого масштабного в истории российского телевидения балетного конкурса «Большой Балет», сообщили в пресс-службе Бурятского театра оперы и балета.
Байкал-Daily 02:58
Игры
Project Athia от Square Enix получит открытый мир и трассировку лучей
PS5 значительно улучшает графику: например, благодаря внедрению отражений на основе технологии трассировки лучей.
3DNews 02:24
Общество
Госдума одобрила продление выплаты 10 тысяч рублей от ПФР на август
Государственная Дума одобрила продление денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от ПФР на август.
Evo-rus.com 03:14
Шоу-бизнес
Состояние 62-летней Елены Кондулайнен в больнице ухудшилось
Popcornnews.ru 03:41