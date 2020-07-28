Экономика

ИзвестияИзвестияМинфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств

В пресс-службе пояснили, что в Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения.
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Михаил Емельянов
Пенсионный фонд надо укреплять. Одним из источников могут быть недоказанные доходы. Но это говорит о том, что накопительная страховая система у нас не работает.
— Михаил Емельянов, депутатРБК вчера в 19:02
с чего всё началось

Держи фонд шире: неподтвержденные доходы отдадут пенсионерам

В Пенсионном фонде от комментариев «Известиям» по поводу инициативы Минфина воздержались. В этом году ПФР впервые получил деньги от продажи конфискованного у чиновников имущества, не подтвержденного доходами.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Конфискованные деньги россиян предложили отдавать в Пенсионный фонд

Lenta.ruвчера в 19:56

Главные новости к утру 28 июля

Коммерсантъ00:00

СМИ: Минфин предложил перечислять в ПФР конфискованные средства

RT на русскомвчера в 21:09

«Известия»: Минфин предложил перечислять конфискованные средства в ПФР

РИА Новостивчера в 21:06

Средний класс, готовься к бою: о перечислении в ПФР конфискованных средств

REGNUM03:37

Минфин решил конфисковывать подозрительные накопления россиян

РБКвчера в 19:02

Минфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств

Известиявчера в 20:00
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YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»

Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания.
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Происшествия

В Сочи после стрельбы аниматоров на корпоративе возбудили дело

По факту стрельбы из охолощенного оружия, которые произвели на корпоративе в Сочи переодетые в форму полицейских аниматоры, возбуждено уголовное дело.
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Происшествия

Осужденного владельца «Тараса Бульбы» объявят в международный розыск

Новое уголовное дело возбудили против основателя и владельца сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Белойвана.
Lenta.ru 26 июля в 22:49
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Политика

Прекратило работу генконсульство США в китайском Чэнду

По словам главы внешнеполитического ведомства КНР Ван И в эфире Центрального китайского телевидения, некоторые сотрудники генконсульства США в Чэнду ведут деятельность, несовместимую с должностью дипломатов.
МонаВиста вчера в 03:48
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Финансы

Индекс МосБиржи превысил 2900 пунктов впервые с конца февраля

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В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
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Общество

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Порошенко заявил о гордости за уголовное дело о получении томоса

Бывший президент Украины Петр Порошенко во вторник, 28 июля, сообщил о гордости за уголовное дело против него о томосе, которым предоставлена независимость Православной церкви страны.
Известия 03:38
Экономика

Цена золота обновила исторический максимум с 2011 года

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Лариса Гузеева в 61 год станет ведущей «Дома-2»

Лариса Гузеева станет ведущей телепроекта «Дом-2» на ТНТ, передаёт osnmedia.ru.Гузеева появится в эфире 1 сентября.
Вестник вчера в 13:10
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Полит.ру вчера в 23:59
Кино

Опубликованы первые кадры аниме по вселенной «Бегущего по лезвию»

В понедельник, 27 июля, стало известно о том, что в сети появились первые кадры аниме по вселенной "Бегущего по лезвию".
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За сутки в России выявили 5395 новых случаев коронавируса

За сутки в России выявили ещё 5395 случаев коронавируса, у 30% новых пациентов нет клинических проявлений болезни.
Life.ru 03:48
Общество

В США начались крупнейшие испытания вакцины против коронавируса

В США биотехнологическая компания Moderna приступила к третьему этапу клинических испытаний вакцины против коронавируса.
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Футбол

«Зенит» объявил о покупке защитника «Ливерпуля» Ловрена

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Футбол

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Петербургский "Зенит" заинтересован в приобретении полузащитника "Ромы" Хавьера Пасторе, сообщает Il Messaggero.
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Бурятские артисты вернулись со съёмок главного балетного шоу страны

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Госдума одобрила продление выплаты 10 тысяч рублей от ПФР на август

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Состояние 62-летней Елены Кондулайнен в больнице ухудшилось

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