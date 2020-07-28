В Пенсионном фонде от комментариев «Известиям» по поводу инициативы Минфина воздержались. В этом году ПФР впервые получил деньги от продажи конфискованного у чиновников имущества, не подтвержденного доходами.

с чего всё началось

Пенсионный фонд надо укреплять. Одним из источников могут быть недоказанные доходы. Но это говорит о том, что накопительная страховая система у нас не работает.

В пресс-службе пояснили, что в Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения.

Минфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств

Происшествия СК в Волгограде возбудил дело по факту ДТП с восемью погибшими Следственное управление СКР по Волгоградской области возбудило уголовное дело по факту гибели восьми человек в аварии, в ходе которой Renault Logan упал в оросительный канал, передает ТАСС. 127

Шоу-бизнес Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи Телеведущий Дмитрий Шепелев привел своего единственного сына Платона от певицы Жанны Фриске на съемочную площадку семейной программы "Ты как я на ТНТ", но отказался выпускать ребенка в эфир. 22

Авто Maserati выпустит две особые модели Ghibli мог бы также получить V8. Эти модели Trofeo также дадут миру понять, что они являются самыми быстрыми версиями автомобилей Maserati. 2

Общество YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград» Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания. 5

Происшествия В Сочи после стрельбы аниматоров на корпоративе возбудили дело По факту стрельбы из охолощенного оружия, которые произвели на корпоративе в Сочи переодетые в форму полицейских аниматоры, возбуждено уголовное дело. 18

Политика Прекратило работу генконсульство США в китайском Чэнду По словам главы внешнеполитического ведомства КНР Ван И в эфире Центрального китайского телевидения, некоторые сотрудники генконсульства США в Чэнду ведут деятельность, несовместимую с должностью дипломатов. 162

Финансы Индекс МосБиржи превысил 2900 пунктов впервые с конца февраля Рынок акций РФ открылся во вторник ростом цен blue chips на фоне улучшения внешней конъюнктуры благодаря ожиданиям новых программ стимулирования в США в связи с пандемией коронавируса COVID-19; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,4-0,7%, причем первый протестировал рубеж 2900 пунктов (максимум с конца февраля).

Политика Порошенко заявил о гордости за уголовное дело о получении томоса Бывший президент Украины Петр Порошенко во вторник, 28 июля, сообщил о гордости за уголовное дело против него о томосе, которым предоставлена независимость Православной церкви страны.

Здоровье Иркутский врач провел уникальные операции детям на Сахалине Сегодня на Сахалине сделана первая такая операция — прямо в палате, туда доставили все необходимое оборудование, ребенка не тревожили перемещениями в операционную.

Кино Фильм «Довод» Кристофера Нолана выйдет в мировой прокат 26 августа Американская киностудия Warner Bros. перенесла премьеру фильма режиссера Кристофера Нолана «Довод» (Tenet, 2020) на 26 августа, сообщает Variety.

Единоборства Глава UFC заявил о возможности боя Нурмагомедова и Сен-Пьера Лас-Вегас, США, 28 июля 2020, 10:16 — REGNUM Соперником российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова может стать канадский боец Жорж Сен-Пьер.

Общество Зампреда заксобрания Челябинской области госпитализировали с COVID-19 Зампред законодательного собрания Челябинской области Константин Захаров сообщил, что у него диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19, его госпитализировали с 25% поражением легких в Москве. 1

Общество За сутки в России выявили 5395 новых случаев коронавируса За сутки в России выявили ещё 5395 случаев коронавируса, у 30% новых пациентов нет клинических проявлений болезни.

Футбол «Зенит» объявил о покупке защитника «Ливерпуля» Ловрена Чемпион России по футболу "Зенит" объявил о покупке хорватского защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена.