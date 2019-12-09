Экономика

РБКРБКСМИ узнали о предложении приватизировать 5-10% акций РЖД

Для разрешения противоречий в Минфине предлагают выпустить 5-10% акций РЖД в свободное обращение и привязать вознаграждение менеджмента к динамике капитализации. Речь может идти о пакете, стоимость которого составит 200-400 млрд рублей.
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с чего всё началось

Путевой доход: Минфин предложил приватизировать 5-10% РЖД

Как рассказали «Известиям» знакомые с ситуацией федеральные чиновники, чтобы дисциплинировать корпорацию, министерство настаивает на приватизации 5–10% ее акций за 200–400 млрд рублей и привязке зарплат топ-менеджмента к рыночной стоимости бумаг.
Известиявчера в 16:01

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В Минфине предложили приватизировать 5-10% РЖД

News.ru01:05

Для Минфина - 400 млрд, для нас - повышение цен? РЖД предлагают приватизировать, чтобы «улучшить дисциплину» - СМИ

Царьград00:59

В рамках новой приватизации часть РЖД передадут в частные руки

URA.Ruвчера в 18:29

СМИ: В правительстве хотят дисциплинировать топ-менеджеров РЖД. Минфин предлагает приватизацию и новый способ выплаты зарплат

Фонтанка.Рувчера в 23:37

СМИ узнали о предложении приватизировать 5-10% акций РЖД

РБКвчера в 21:01

«Известия»: Минфин предложил приватизировать до 10% РЖД

Коммерсантъ00:49

Минфин предложил приватизировать 5–10% РЖД

Известиявчера в 17:59
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 01:18, Ашберн
Происшествия

В Новой Зеландии произошло извержение вулкана

Коммерсантъ вчера в 23:11
Общество

Журова рассказала о пенсионерах, умоляющих поднять пенсионный возраст

News.ru 06 декабря в 23:58
Общество

Эксперты оценили траты россиян на алкоголь на Новый год

В 2018 году по итогам исследования Deloitte россияне собирались потратить на подготовку к Новому году в среднем 16,9 тыс. руб. По данным опроса, большая часть (47%) расходов тогда тоже приходилась на еду и напитки.
РБК вчера в 23:23
Происшествия

Самолет с неисправным оборудованием экстренно сел в Шереметьево

Направлявшийся из Челябинска в Москву самолет приземлился в аэропорту Шереметьево утром в понедельник с неисправным бортовым оборудованием.
Российская газета 01:05
Общество

Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
REGNUM вчера в 05:12
Политика

Сегодня Владимир Путин примет участие в саммите «нормандской четверки»

Сегодня в Париже после трехлетней паузы пройдет саммит в "нормандском формате". В нем примут участие лидеры России, Франции, ФРГ и Украины.
Российская газета вчера в 23:00
Музыка

Ротару обратилась к российской публике на «Песне года»

Певица София Ротару, выступая на фестивале «Песня года», заявила со сцены, что соскучилась по российской публике.
Известия вчера в 06:31
Наука

Ученые выяснили, что растения могут кричать от стресса

"Крики" растений ученые смогли записать с помощью микрофонов, которые были установлены на расстоянии 10 сантиметров от них.
Газета.Ru вчера в 20:56
Космос

Украина представила панораму своей «лунной базы»

ИнфоСМИ 06 декабря в 11:53
Происшествия

В Удмуртии мальчик с ДЦП умер в квартире после смерти матери

Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства и уполномоченному по правам ребенка в республике разобраться в обстоятельствах смерти мальчика, страдавшего ДЦП, и его матери.
Российская газета вчера в 14:14
Технологии

В WhatsApp появилась функция напоминаний

В мессенджере WhatsApp появилась новая функция, с помощью которой пользователи теперь могут создавать напоминания.
РБК 00:58
Киберспорт

Bethesda прекратила разработку The Elder Scrolls: Legends

Cyber.sports.ru вчера в 12:38
Общество

Взыскание долгов с пенсий россиян могут запретить

Министерством были подготовлены два законопроекта, один из которых предусматривает защиту страховых пенсий от взыскания долгов, а второй устанавливает, что при взыскании долгов с зарплаты должен оставаться прожиточный минимум.
Газета.Ru вчера в 21:43
Политика

Чего стоит ожидать от саммита «нормандской четвёрки» в Париже

Москва ожидает, что во время проведения нормандского саммита в Париже удастся обеспечить понимание безальтернативности выполнения Минских соглашений и не допустить попытки их «размывания».
RT на русском вчера в 23:00
Общество

Представительница ЮАР стала «Мисс Вселенной»

Победительницей международного конкурса красоты "Мисс Вселенная" в 2019 году стала представительница ЮАР Зозибини Тунзи, об этом говорится на странице мероприятия в Twitter.
РИА Новости вчера в 22:30
Музыка

Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»

Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Взгляд.ру 07 декабря в 05:22
Культура

Выбран куратор российского павильона на Венецианской биеннале

Выбран куратор российского павильона на Венецианской биеннале Объявлено имя куратора российского павильона Венецианской архитектурной биеннале 2020 года: им стал итальянский архитектор, урбанист, преподаватель Ипполито Пестеллини Лапарелли.
Коммерсантъ 06 декабря в 13:29
Хоккей

Омский «Авангард» обыграл «Ак Барс» в домашнем матче КХЛ

Омский "Авангард" обыграл казанский "Ак Барс" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Народные новости вчера в 22:14
Политика

На Украине раскрыли план реинтеграции Донбасса

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал об утвержденном сценарии реингтеграции неподконтрольных территории, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru вчера в 17:36
Политика

Порошенко на Майдане закидали яйцами

Видео как на сегодняшнем митинге оппозиции в центре Киева экс-президента Украины Петра Порошенко закидали яйцами появилось в YouTube, об этом сообщает «Лента.ру».
Военное дело вчера в 13:30
Транспорт

Проезд по МЦД вновь стал платным

С 9 декабря проезд по Московским центральным диаметрам вновь станет платным, проезд возможен будет как по картам "Тройка", так и по льготным социальным картам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центральной пассажирской пригородной компании.
Интерфакс вчера в 21:00
Спорт

Россия обыграла Румынию на женском ЧМ по гандболу

Победа практически гарантировала сборной России выход в плей-офф Чемпионата мира по гандболу.
ГЛАС.RU вчера в 03:06
Общество

Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат

В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».
РБК вчера в 22:01
Армия и оружие

Российские военные вошли в сирийскую Ракку

RT на русском 01:14
Происшествия

Власти Забайкалья заказали очередной 31 новый автобус для Читы

Чита.Ру вчера в 20:40
Происшествия

В Иркутской области произошел пожар в общежитии колледжа

В общежитии педагогического колледжа в поселке Бохан в Иркутской области произошел пожар.
Известия 00:46
Общество

В Хабаровске опровергли данные о вызове Фургала на допрос

Ранее на сайте DVhab.ru появилась информация, что Фургала якобы срочно вызвали в Москву, чтобы он дал показания по поводу ситуации с заводом "Амурсталь".
РИА Новости вчера в 23:35
Общество

В Екатеринбурге картины с обнаженными женщинами заклеили стикерами

Картины, на которых присутствует обнаженная натура — иллюстрации к «Мастеру и Маргарите» Булгакова, Венера — были частично заклеены стикерами, скотчем и занавешены тканью.
РБК вчера в 09:46
Политика

В МИД России высказались против расширения «нормандского формата»

Ранее заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил, что в настоящее время ведутся дискуссии о возможном расширении «нормандской четвёрки», куда входят Россия, Украина, Германия и Франция.
News.ru 00:25
Наука

Собаки понимают язык человека на высоком уровне

Evo-rus.com 07 декабря в 07:00
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