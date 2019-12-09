Экономика
РБКСМИ узнали о предложении приватизировать 5-10% акций РЖД
Для разрешения противоречий в Минфине предлагают выпустить 5-10% акций РЖД в свободное обращение и привязать вознаграждение менеджмента к динамике капитализации. Речь может идти о пакете, стоимость которого составит 200-400 млрд рублей.
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с чего всё началось
Как рассказали «Известиям» знакомые с ситуацией федеральные чиновники, чтобы дисциплинировать корпорацию, министерство настаивает на приватизации 5–10% ее акций за 200–400 млрд рублей и привязке зарплат топ-менеджмента к рыночной стоимости бумаг.Известиявчера в 16:01
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