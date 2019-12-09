Экономика

КоммерсантъКоммерсантъ«Известия»: Минфин предложил приватизировать до 10% РЖД

Минфин 28 ноября на специальном заседании по финансовому плану и инвестиционной программе РЖД раскритиковал госкомпанию из-за дивидендной политики. РЖД не планирует их выплачивать.
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с чего всё началось

Путевой доход: Минфин предложил приватизировать 5-10% РЖД

Как рассказали «Известиям» знакомые с ситуацией федеральные чиновники, чтобы дисциплинировать корпорацию, министерство настаивает на приватизации 5–10% ее акций за 200–400 млрд рублей и привязке зарплат топ-менеджмента к рыночной стоимости бумаг.
Известиявчера в 16:01

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В Минфине предложили приватизировать 5–10% РЖД

News.ru01:05

Минфин предложил приватизировать 5–10% РЖД

Известиявчера в 17:59

«Известия»: Минфин предложил приватизировать до 10% РЖД

Коммерсантъ00:49

СМИ: В правительстве хотят дисциплинировать топ-менеджеров РЖД. Минфин предлагает приватизацию и новый способ выплаты зарплат

Фонтанка.Рувчера в 23:37

СМИ узнали о предложении приватизировать 5-10% акций РЖД

РБКвчера в 21:01

В рамках новой приватизации часть РЖД передадут в частные руки

URA.Ruвчера в 18:29

Для Минфина - 400 млрд, для нас - повышение цен? РЖД предлагают приватизировать, чтобы «улучшить дисциплину» - СМИ

Царьград00:59
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 02:17, Ашберн
Политика

Россия заняла жесткую позицию перед саммитом в «нормандском формате»

Саммит лидеров России, Украины, Германии и Франции состоится сегодня, 9 декабря, в Париже.
Коммерсантъ 01:17
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Газета.Ru вчера в 09:17
Шоу-бизнес

Петросян женился на своей молодой возлюбленной

Знаменитый российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий Евгений Петросян, который недавно развелся с Еленой Степаненко, взял в жены свою молодую возлюбленную Татьяну Брухунову.
VSE42.RU 00:13
Происшествия

На юго-западе Москвы погибли два подростка

По словам Ивановой, вечером 8 декабря возле жилого дома на юго-западе обнаружены два 16-летних подростка.
ТАСС вчера в 15:09
Происшествия

Sukhoi Superjet с неисправностью приземлился в Шереметьево

Lenta.ru 00:45
Политика

Столтенберг отказался называть Россию врагом НАТО

В НАТО не считают Россию своим врагом, но в то же время не относят к числу друзей.
Известия 00:28
Культура

Посетитель галереи в США съел банан, проданный за $120 тысяч

АБН вчера в 11:33
Технологии

В WhatsApp появилась новая функция

Функция напоминаний появилась в мессенджере WhatsApp, сообщается на сайте whatsapp.any.do.
RT на русском 01:39
Спорт

Комитет WADA призывает полностью отстранить Россию от Олимпиады-2020

Члены комитета Всемирного антидопингового агентства выступают за то, чтобы не допустить до предстоящих Олимпийских игр 2020 года абсолютно всех российских спортсменов.
Вести.Ru вчера в 23:07
Армия и оружие

Россия развернет над Арктикой противовоздушный купол

Газета.Ru 01:37
Единоборства

Бой Поветкина и Хантера завершился ничьей

RuNews24.ru 07 декабря в 16:27
Армия и оружие

Двери командного пункта РВСН испытали «ядерным взрывом»

В Ленинградской области испытали двери на входе в командный пункт Ракетных войск стратегического назначения, находящийся под землей на особо охраняемой территории.
Газета.Ru вчера в 05:41
Общество

Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
REGNUM вчера в 05:12
Происшествия

Число погибших при пожаре в одесском колледже возросло до десяти

Число жертв пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса увеличилось до десяти.
РБК вчера в 05:41
Происшествия

В Удмуртии мальчик с ДЦП умер в квартире после смерти матери

Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства и уполномоченному по правам ребенка в республике разобраться в обстоятельствах смерти мальчика, страдавшего ДЦП, и его матери.
Российская газета вчера в 14:14
Политика

Максакова заявила о желании приехать в Россию

Уехавшая на Украину в 2016 году оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова заявила, что готова вернуться в Россию.
Известия вчера в 19:53
Общество

Российские компании готовятся к повышению зарплат

По результатам опроса, повышения зарплат в 2020 году запланировали 25% работодателей, в то время как в прошлом году этот показатель составлял 18%.
Газета.Ru вчера в 23:29
Политика

FT: КНР через три года откажется от сделанных за рубежом компьютеров

Власти КНР отдали распоряжение через три года полностью отказаться от использования в общественных организациях и государственных учреждениях компьютерной техники и программного обеспечения, которые были созданы за рубежом, пишет газета Financial Times, ссылаясь на источники.
Аргументы и Факты 00:25
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк сделала важное рабочее объявление

Судьба распорядилась так, что открытие шоурума дочери актрисы Анастасии Заворотнюк совпало с горячей порой обсуждения тяжелого недуга звезды сериала «Моя прекрасная няня».
Суть событий 02:10
Экономика

Эксперты объяснили, почему российские компании выводят акции с биржи

«Столь высокая премия в цене акционерного капитала делает непривлекательным размещение акций для компаний», — объясняет Кузнецов.
РБК 01:01
Происшествия

Задержан подозреваемый в совершении ДТП с детьми в Нижнем Новгороде

RT на русском 07 декабря в 23:50
Происшествия

В Волгоградской области ребенок выполз из дома и замерз насмерть

Ребенок, которому было 11 месяцев, насмерть замерз в городе Суровикино Волгоградской области, сообщил в понедельник ТАСС источник в правоохранительных органах региона.
ТАСС 00:33
Общество

Европа подарит себе «Турецкий поток» на Новый год

Болгария готова с начала 2020 года обеспечить транзитные поставки газа в Грецию и Северную Македонию из трубопровода "Турецкий поток".
Вестник Кавказа 02:00
Политика

В Киеве прошла акция протеста накануне встречи «нормандской четверки»

Телеканал RTVI вчера в 08:31
Происшествия

Под Омском обнаружили озеро крови

Активисты Общероссийского народного фронта в Омской области обнаружили в Калачинском районе водоем, заполненный кровью убитых животных.
Российская газета 06 декабря в 10:45
Политика

Правительство ФРГ обсудит расследование убийства в Берлине

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что России следует приложить больше усилий для сотрудничества в связи с расследованием убийства гражданина Грузии, совершённого 23 августа 2019 года в Берлине.
RT на русском вчера в 08:33
Происшествия

Глава СК назвал сумму возмещенного ущерба по делам о коррупции

Следователи Следственного комитета за девять месяцев этого года направили в суды почти 6,5 тыс. уголовных дел о более 11,6 тыс. коррупционных преступлениях и добились возмещения ущерба на сумму более 2 млрд рублей.
ТАСС вчера в 07:04
Происшествия

Анонимные сообщения о минировании поступили в три московских суда

Неизвестный сообщил об угрозе взрывов сразу в трех столичных судах - Коптевском, Головинском и Чертановском.
ТАСС 01:26
Политика

В МИД России высказались против расширения «нормандского формата»

Ранее заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил, что в настоящее время ведутся дискуссии о возможном расширении «нормандской четвёрки», куда входят Россия, Украина, Германия и Франция.
News.ru 00:25
Общество

В России разработали стандарты на экологически чистые продукты

Эксперты Роскачества вместе с научными и отраслевыми объединениями разработали национальные стандарты экологически чистой сельскохозяйственной продукции, говорится в сообщении организации, поступившем в РБК.
РБК 01:56
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