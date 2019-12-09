Экономика
Коммерсантъ«Известия»: Минфин предложил приватизировать до 10% РЖД
Минфин 28 ноября на специальном заседании по финансовому плану и инвестиционной программе РЖД раскритиковал госкомпанию из-за дивидендной политики. РЖД не планирует их выплачивать.
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с чего всё началось
Как рассказали «Известиям» знакомые с ситуацией федеральные чиновники, чтобы дисциплинировать корпорацию, министерство настаивает на приватизации 5–10% ее акций за 200–400 млрд рублей и привязке зарплат топ-менеджмента к рыночной стоимости бумаг.Известиявчера в 16:01
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Политика
Россия заняла жесткую позицию перед саммитом в «нормандском формате»
Саммит лидеров России, Украины, Германии и Франции состоится сегодня, 9 декабря, в Париже.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Шоу-бизнес
Петросян женился на своей молодой возлюбленной
Знаменитый российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий Евгений Петросян, который недавно развелся с Еленой Степаненко, взял в жены свою молодую возлюбленную Татьяну Брухунову.
Происшествия
На юго-западе Москвы погибли два подростка
По словам Ивановой, вечером 8 декабря возле жилого дома на юго-западе обнаружены два 16-летних подростка.
Политика
Столтенберг отказался называть Россию врагом НАТО
В НАТО не считают Россию своим врагом, но в то же время не относят к числу друзей.
Культура
Посетитель галереи в США съел банан, проданный за $120 тысяч
Технологии
В WhatsApp появилась новая функция
Функция напоминаний появилась в мессенджере WhatsApp, сообщается на сайте whatsapp.any.do.
Спорт
Комитет WADA призывает полностью отстранить Россию от Олимпиады-2020
Члены комитета Всемирного антидопингового агентства выступают за то, чтобы не допустить до предстоящих Олимпийских игр 2020 года абсолютно всех российских спортсменов.
Единоборства
Бой Поветкина и Хантера завершился ничьей
Армия и оружие
Двери командного пункта РВСН испытали «ядерным взрывом»
В Ленинградской области испытали двери на входе в командный пункт Ракетных войск стратегического назначения, находящийся под землей на особо охраняемой территории.
Общество
Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард
Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
Происшествия
Число погибших при пожаре в одесском колледже возросло до десяти
Число жертв пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса увеличилось до десяти.
Происшествия
В Удмуртии мальчик с ДЦП умер в квартире после смерти матери
Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства и уполномоченному по правам ребенка в республике разобраться в обстоятельствах смерти мальчика, страдавшего ДЦП, и его матери.
Политика
Максакова заявила о желании приехать в Россию
Уехавшая на Украину в 2016 году оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова заявила, что готова вернуться в Россию.
Общество
Российские компании готовятся к повышению зарплат
По результатам опроса, повышения зарплат в 2020 году запланировали 25% работодателей, в то время как в прошлом году этот показатель составлял 18%.
Политика
FT: КНР через три года откажется от сделанных за рубежом компьютеров
Власти КНР отдали распоряжение через три года полностью отказаться от использования в общественных организациях и государственных учреждениях компьютерной техники и программного обеспечения, которые были созданы за рубежом, пишет газета Financial Times, ссылаясь на источники.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк сделала важное рабочее объявление
Судьба распорядилась так, что открытие шоурума дочери актрисы Анастасии Заворотнюк совпало с горячей порой обсуждения тяжелого недуга звезды сериала «Моя прекрасная няня».
Экономика
Эксперты объяснили, почему российские компании выводят акции с биржи
«Столь высокая премия в цене акционерного капитала делает непривлекательным размещение акций для компаний», — объясняет Кузнецов.
Происшествия
Задержан подозреваемый в совершении ДТП с детьми в Нижнем Новгороде
Происшествия
В Волгоградской области ребенок выполз из дома и замерз насмерть
Ребенок, которому было 11 месяцев, насмерть замерз в городе Суровикино Волгоградской области, сообщил в понедельник ТАСС источник в правоохранительных органах региона.
Общество
Европа подарит себе «Турецкий поток» на Новый год
Болгария готова с начала 2020 года обеспечить транзитные поставки газа в Грецию и Северную Македонию из трубопровода "Турецкий поток".
Политика
В Киеве прошла акция протеста накануне встречи «нормандской четверки»
Происшествия
Под Омском обнаружили озеро крови
Активисты Общероссийского народного фронта в Омской области обнаружили в Калачинском районе водоем, заполненный кровью убитых животных.
Политика
Правительство ФРГ обсудит расследование убийства в Берлине
Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что России следует приложить больше усилий для сотрудничества в связи с расследованием убийства гражданина Грузии, совершённого 23 августа 2019 года в Берлине.
Происшествия
Глава СК назвал сумму возмещенного ущерба по делам о коррупции
Следователи Следственного комитета за девять месяцев этого года направили в суды почти 6,5 тыс. уголовных дел о более 11,6 тыс. коррупционных преступлениях и добились возмещения ущерба на сумму более 2 млрд рублей.
Происшествия
Анонимные сообщения о минировании поступили в три московских суда
Неизвестный сообщил об угрозе взрывов сразу в трех столичных судах - Коптевском, Головинском и Чертановском.
Политика
В МИД России высказались против расширения «нормандского формата»
Ранее заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил, что в настоящее время ведутся дискуссии о возможном расширении «нормандской четвёрки», куда входят Россия, Украина, Германия и Франция.
Общество
В России разработали стандарты на экологически чистые продукты
Эксперты Роскачества вместе с научными и отраслевыми объединениями разработали национальные стандарты экологически чистой сельскохозяйственной продукции, говорится в сообщении организации, поступившем в РБК.