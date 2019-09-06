Экономика
ТАСС«Известия»: Минфин выступает за взимание НДФЛ с водителей карпулинга
Министерство финансов РФ выступает за взимание подоходного налога с водителей карпулинга - сервисов совместного использования автомобиля с разделением расходов.
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с чего всё началось
Водители, которые подвозят попутчиков в рамках сервиса BlaBlaCar и подобных ему, должны уплачивать подоходный налог, ставка которого составляет 13%. Такая позиция отражена в ответе Минфина от 22 августа на запрос Ассоциации региональных пассажирских перевозчиков России (РПП).Известиявчера в 17:02
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Свободная Пресса 12:53
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Газета.Ru 06:53
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Нагиев сыграет вождя африканского племени в комедии
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Стала известна дата свадьбы Собчак и Богомолова
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News.ru 04 сентября в 12:08
Музыка
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
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Общество
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«Не будет каждого пятого рубля в стране», — сказал Собянин.
РБК 07:35
Экономика
Мировая экономика потеряет $850 млрд из-за торговой войны США и Китая
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Газета.Ru 03:15
Происшествия
СК проверяет информацию о смерти пожилой москвички после угроз коллекторов
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Megaobzor.com вчера в 14:25
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Рамзан Кадыров позвал Кокорина и Мамаева в «Ахмат»
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На АвтоВАЗе выпустили приказ, согласованный профсоюзом предприятия, о работе по субботам в сентябре 2019 года.
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Экономика
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Новости Интернета вещей вчера в 18:42