Экономика
ТАСС«Известия»: Минфин выступает за взимание НДФЛ с водителей карпулинга
Министерство финансов РФ выступает за взимание подоходного налога с водителей карпулинга - сервисов совместного использования автомобиля с разделением расходов.
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с чего всё началось
Водители, которые подвозят попутчиков в рамках сервиса BlaBlaCar и подобных ему, должны уплачивать подоходный налог, ставка которого составляет 13%. Такая позиция отражена в ответе Минфина от 22 августа на запрос Ассоциации региональных пассажирских перевозчиков России (РПП).Известиявчера в 17:02
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Общество
Телеведущий Андрей Норкин выгнал из студии устроившего скандал гостя
Телеведущий Андрей Норкин выгнал члена Общественной палаты и лидера движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева из студии программы "Место встречи" на канале НТВ.
Газета.Ru 08:36
Культура
Соловьев раскритиковал Дудя за фильм о Беслане
Известия вчера в 19:57
Финансы
Центробанк снизил ключевую ставку
Банк России принял решение об очередном снижении ключевой ставки, говорится в сообщении регулятора.
РИА Новости 06:31
Экономика
Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов
Сбербанк запустил сервис «СберМаркет», который занимается доставкой продуктов из магазинов.
Коммерсантъ вчера в 22:36
Политика
Заседание суда по делу россиянина Коршунова прошло в Неаполе
Вопросы процедурного характера обсуждались в пятницу, 6 сентября, в Неаполе в ходе заседания суда по делу топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в «Ростех») Александра Коршунова, задержанного по запросу американской стороны.
Известия 08:21
Происшествия
На дом Памфиловой совершено нападение
RT на русском 05:22
Политика
Минэкономразвития ответило на критику Мутко в адрес Орешкина
Минэкономразвития ответило на слова вице-премьера Виталия Мутко, который раскритиковал ведомство и его главу Максима Орешкина за работу с пострадавшими во время паводка в Иркутской области предпринимателями.
РБК вчера в 16:13
Происшествия
Основателя «Рольфа» Сергея Петрова объявили в международный розыск
Основатель «Рольфа» Сергей Петров объявлен в международный розыск, сообщили «Интерфаксу» в суде.
Ведомости 04:39
Политика
Лукашенко попросил Россию «не гнобить и не наклонять» Белоруссию
3 сентября президенту Белоруссии передали для дальнейшего одобрения проект программы по интеграции с Россией.
Известия 07:03
Происшествия
Пропавшую из песочницы двухлетнюю девочку ищут в Вологодской области
Двухлетняя девочка пропала в среду в селе Красное Тарногского района Вологодской области, мать оставила ребенка на несколько минут без присмотра в песочнице.
ТАСС 04 сентября в 11:33
Общество
Роструд назвал профессии с зарплатой выше 80 тыс. рублей
Есть вакансии пилотов с зарплатой до 350 тыс. рублей, помощникам капитана предлагают до 300 тыс. рублей в месяц, а машинистам горных выемочных машин — 200 тыс. рублей.
REGNUM 00:54
Происшествия
Абызову предъявили новое обвинение
Бывшему министру открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в хищении 4 млрд руб. и создании преступного сообщества, предъявлено новое обвинение по ст. 289 УК (незаконное участие в предпринимательской деятельности) и ст. 174.1 УК (легализация денежных средств), заявил «Ведомостям» его адвокат Александр Аснис.
Ведомости 09:40
Наука
Подростки, не имеющие отношений, более общительны и менее депрессивны
Последние сведения из американского издания Journal of School Health утверждают, что учащиеся средних и высших учебных заведений более склонны к депрессии и закрытости при наличии второй половинки.
Территория новостей вчера в 20:10
Армия и оружие
СМИ назвали имена погибших в Сирии российских военнослужащих
РБК выяснил имена погибших в Сирии российских военнослужащих.
Коммерсантъ 09:29
Политика
Зеленский отклонил идею о легализации оружия на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение о легализации оружия с целью самозащиты.
РБК 09:02
Армия и оружие
В Мьянме заявили о планах купить истребители у России
Посол Мьянмы в России Ко Ко Шейн в интервью РИА Новости заявил, что его страна планирует приобрести российские истребители Су-30 и самолёты следующего поколения.
RT на русском 07:19
Шоу-бизнес
Раскрыта стоимость свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова
Напомним, поклонники заметили на пальце Собчак обручальное кольцо.
VSE42.RU 05:20
Происшествия
В «Пятерочке» москвичу проломили череп за кражу водки
Администратор зала в супермаркете на севере Москвы проломил череп мужчине, который пытался украсть водку, сообщает пресс-служба городского главка МВД в пятницу, 6 сентября.
Известия 02:30
Происшествия
В «Домодедово» задержали пассажирку с драгоценностями на 8 млн рублей
Таможенники задержали в московском аэропорту "Домодедово" женщину, подозреваемую в незаконной перевозке природных кристаллов стоимостью 8 млн рублей.
Интерфакс 07:28
Происшествия
Над Липецком столкнулись два бомбардировщика Су-34
Российская газета 03:10
Здоровье
Минздрав собирается сделать доступнее жизненно важные лекарства
Минздрав собирается обеспечивать жизненно необходимыми и важнейшими лекарствами всех больных, которым они понадобятся для лечения в стационаре и на дому.
RuNews24.ru 05:00
Музыка
Скончался певец, исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Ушел из жизни известный певец и музыкант Юрий Петерсон. Он умер после продолжительной болезни в возрасте 71 год, сообщает ТАСС.
Петербургский дневник вчера в 13:55
Происшествия
Пропавшая пассажирка затонувшего в Крыму катера найдена мертвой
В Крыму найдено тело россиянки, которая находилась на борту затонувшего возле берегов Судака прогулочного катера.
Lenta.ru 07:21
Экономика
Ленобласть уступила лишь Москве по количеству сделок с эскроу-счетами
В Ленинградской области за два месяца действия новых правил долевого строительства жилья открыто 674 счета эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве.
REGNUM 06:43
Политика
Россия и Белоруссия подготовили программу интеграции
Россия и Белоруссия завершили работу над программой действий по интеграции, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
РИА Новости 09:02
Общество
Открыт после реконструкции Музей обороны и блокады Ленинграда
Российская газета 08:55
Армия и оружие
Пустынный крейсер: БМП-1 превратили в многобашенную крепость в Сирии
Российская газета 08:45
Гаджеты
Nokia представила на IFA пять новинок
В число новинок вошли смартфоны с тройной камерой Nokia 7.2 и Nokia 6.2, а также три кнопочных телефона: защищенный по армейским стандартам Nokia 800 Tough, "раскладушка" Nokia 2720 Flip и простой Nokia 110.
Вести.Хайтек вчера в 14:15