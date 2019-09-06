Водители, которые подвозят попутчиков в рамках сервиса BlaBlaCar и подобных ему, должны уплачивать подоходный налог, ставка которого составляет 13%. Такая позиция отражена в ответе Минфина от 22 августа на запрос Ассоциации региональных пассажирских перевозчиков России (РПП).

с чего всё началось

Министерство финансов РФ выступает за взимание подоходного налога с водителей карпулинга - сервисов совместного использования автомобиля с разделением расходов.

«Известия»: Минфин выступает за взимание НДФЛ с водителей карпулинга

Финансы Банк России снизил ключевую ставку в третий раз за год ЦБ в третий раз за год снизил ключевую ставку. Она упала на 25 базисных пункта - до 7%. На таком уровне ставка была весной 2014 года.

Футбол Нидерланды обыграли Германию в гостевом матче отбора Евро-2020 Сборная Нидерландов обыграла национальную команду Германии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Футбол Сборная России обыграла Шотландию в квалификации Евро-2020 Сборная России выиграла у Шотландии в матче квалификации к чемпионату Европы по футболу 2020 года.

Происшествия В Берлине Porsche насмерть сбил четверых пешеходов на тротуаре Автомобиль Porsche выехал на тротуар в Берлине, четыре пешехода, в том числе ребенок, погибли, сообщает издание Berliner Morgenpost со ссылкой на пожарную службу города.

Политика Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена Ранее 6 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы.

Экономика Минфин разработал проект новой системы пенсионных накоплений В Минфине добавили, что в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.

Политика Кравчук назвал главную ошибку властей Украины Игнорирование интересов некоторых регионов страны является главной ошибкой украинских политиков в последнее время, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

Теннис Кабаль и Фара стали победителями US Open в парном разряде На Открытом чемпионате США по теннису завершился мужской турнир в парном разряде.

Общество Роструд назвал сферы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой Наибольшее число вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц предлагают в сферах производства, транспорта, строительства, недвижимости и добывающей промышленности, рассказали в пресс-службе Роструда.

Наука Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии пожалел о браке с «Мисс Москва» Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с обладательницей титула "Мисс Москва — 2015" Оксаной Воеводиной.

Космос Робот «Федор» на корабле «Союз» покинул МКС Корабль «Союз МС-14» с роботом «Федор» на борту вечером 6 сентября отчалил от Международной космической станции (МКС), в ночь на 7 сентября ожидается его приземление в Казахстане.

Авто KIA рассказала о новинках для России в 2020 году В 2020 году компания KIA привезет в Россию два новых SUV – компактный кроссовер Seltos и большой внедорожник Mohave.

Общество Нижегородские приставы взяли священника в рейд по взысканию алиментов Судебные приставы в Нижегородской области взяли с собой в рейд по взысканию алиментов протоиерея местного храма Виктора Полякова.

Политика Топ-менеджер «Ростеха» задержан в Италии по запросу США Сегодня стало известно, что ещё 3 сентября директор по развитию бизнеса ОДК Александр Коршунов задержан в аэропорту Неаполя.

Армия и оружие США запустили четыре баллистические ракеты США провели испытательные запуски четырех неснаряженных баллистических ракет Trident II D5 с атомной подводной лодки "Небраска" (SSBN 739) типа "Огайо", сообщается на сайте американских ВМС.

Шоу-бизнес Решетова продолжает работать на последнем месяце беременности Решетова продолжает работать на последнем месяце беременности Анастасия Решетова совсем скоро станет мамой.

Экономика Путин поддержал идею ипотеки для Дальнего Востока под 2% годовых Российский президент Владимир Путин заявил, что поддерживает идею льготной ипотеки для молодых семей Дальнего Востока.

Транспорт МВД предложило разрешить несовершеннолетним водить машины после экзаменов «Законопроектом предоставляется возможность для несовершеннолетних лиц, прошедших соответствующее обучение в автошколе и успешно сдавших экзамены в Госавтоинспекции, до достижения восемнадцатилетнего возраста управлять транспортными средствами категории В в сопровождении опытного водителя», — говорится в сообщении.