Экономика

ТАССТАСС«Известия»: Минфин выступает за взимание НДФЛ с водителей карпулинга

Министерство финансов РФ выступает за взимание подоходного налога с водителей карпулинга - сервисов совместного использования автомобиля с разделением расходов.
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Подорожный налог: участникам BlaBlaCar грозит уплата НДФЛ

Водители, которые подвозят попутчиков в рамках сервиса BlaBlaCar и подобных ему, должны уплачивать подоходный налог, ставка которого составляет 13%. Такая позиция отражена в ответе Минфина от 22 августа на запрос Ассоциации региональных пассажирских перевозчиков России (РПП).
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