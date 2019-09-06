Экономика
ТАСС«Известия»: Минфин выступает за взимание НДФЛ с водителей карпулинга
Министерство финансов РФ выступает за взимание подоходного налога с водителей карпулинга - сервисов совместного использования автомобиля с разделением расходов.
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с чего всё началось
Водители, которые подвозят попутчиков в рамках сервиса BlaBlaCar и подобных ему, должны уплачивать подоходный налог, ставка которого составляет 13%. Такая позиция отражена в ответе Минфина от 22 августа на запрос Ассоциации региональных пассажирских перевозчиков России (РПП).Известиявчера в 17:02
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Космос
Пуск российской ракеты «Союз» с космодрома Куру отложен на декабрь
Следующий пуск российской ракеты-носителя «Союз-СТ» с космодрома Куру во французской Гвиане перенесен с октября--ноября на декабрь из-за неготовности зарубежных спутников, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 21:48
Армия и оружие
ВМС США запустили четыре баллистические ракеты Trident II
На этой неделе 4 и 6 сентября военно-морские силы (ВМС) США запустили с подводной лодки USS Nebraska четыре плановых испытательных пуска баллистических ракет Trident II морского базирования.
Телеканал 360° 17:03
Происшествия
Прокурор запросил 4,5 года колонии для Котова за нарушения на митингах
Прокуратура в среду запросила 4 года и 6 месяцев колонии общего режима для программиста Константина Котова, обвиняемого в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда.
РИА Новости 04 сентября в 12:36
Теннис
Теннисист Медведев вышел в финал US Open
23-летний Медведев стал первым из российских теннисистов, кому за последние 14 лет удалось дойти до финала турнира серии «Большого шлема».
РБК 18:59
Шоу-бизнес
Волочкова решила попозировать перед подписчиками в бане обнаженной
Звезда выкладывает снимки со своим мировым шпагатом, но сейчас, вероятно, решила произвести фурор: в своем возрасте она продолжает подчеркивать свою грациозность, но теперь претендует на эротичность.
Народные новости 17:31
Происшествия
Памфилова от напавшего отбивалась стулом
Глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала, что в результате нападения, которое произошло в ночь на пятницу, у нее остались синяки и царапины.
Pravda.Ru 10:19
Политика
Путин потребовал в срок завершить строительство космодрома Восточный
Президент России Владимир Путин потребовал завершить строительство космодрома Восточный в Амурской области и запустить ракеты-носители с космодрома в назначенные сроки.
Газета.Ru 08:37
Общество
Гордон публично «закрыл рот» Барановской
Газета.Ru 11:06
Космос
Потеряна связь с индийским посадочным лунным модулем
Глава Индийской организации космических исследований Кайласавадиву Сиван сообщил, что на последнем этапе операции по посадке на поверхность Луны была потеряна связь с посадочным модулем "Викрам".
Вести.Ru 17:31
Политика
Россия ответила на представление Японии из-за нового завода на Курилах
5 сентября МИД Японии передал представление российскому посольству из-за открытия рыбзавода на Шикотане.
Известия 00:17
Экономика
В России одобрили досрочное получение пенсии
Как сообщает otvprim.ru, Правительство РФ одобрило законопроект, который дает право на досрочное получение пенсии.
Независимый публицист вчера в 23:09
Политика
В Германии оценили последствия от ответных санкций России
Санкции ЕС против России не сильно сказываются на Германии, однако ответные меры Москвы сильно ударили по стране, сообщил глава партии «Христианско-демократический союз» в земле Тюрингия Майк Моринг, призвав к улучшению отношений с РФ.
Известия 20:05
Музыка
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
Известия 12:54
Политика
Путин и Медведчук обсудили обмен пленными между РФ и Украиной
Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Виктор Медведчук рассказал об итогах обсуждения с президентом РФ Владимиром Путиным обмена заключенными между Россией и Украиной.
Политическая Экспертиза вчера в 07:24
Баскетбол
Сборная России проиграла полякам на ЧМ
В Китае завершился первый матч второго группового этапа, в котором сборная Польши встречалась с Россией.
Нева Спорт 06:04
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России предложило поменять правила получения водительских прав разных категорий.
Известия 16:07
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе над Липецкой областью
Над Липецкой областью во время учебно-тренировочного полета в небе столкнусь два российских многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34.
Коммерсантъ 04:47
Политика
Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена
Ранее 6 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы.
Известия 12:56
Экономика
Путин одобрил ипотеку для молодых семей под 2% на Дальнем Востоке
Владимир Путин одобрил ипотечную программу для молодых семей на Дальнем Востоке, скоро у них появится возможность взять жилищный кредит под 2 процента годовых.
Южный Федеральный вчера в 05:35
Гаджеты
Huawei представила процессор Kirin 990 со встроенным 5G-модемом
Huawei официально представила сегодня на выставке IFA а Берлине новые флагманские смартфонные процессоры Kirin 990 и Kirin 990 5G.
Вести.Хайтек 09:20
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии пожалел о браке с россиянкой
Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с обладательницей титула "Мисс Москва — 2015" Оксаной Воеводиной.
РИА Новости 14:38
Происшествия
В Петербурге кандидата в муниципалы арестовали на пять суток
В пятницу, 6 сентября, Смольнинский районный суд Петербурга арестовал на пять суток общественника Ярослава Кострова.
Форпост Северо-Запад 14:03
Политика
Кадыров оценил шутку Путина про народ Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал шутку президента России Владимира Путина о народах Чечни и Дагестана и их энергии.
РБК вчера в 09:35
Космос
NASA показало кадры схода ледяной лавины на Марсе
ТК Звезда 17:52
Общество
Норкин выгнал из эфира НТВ устроившего скандал гостя
РИА Новости 09:26
Армия и оружие
Российские подлодки вышли из строя в Сирии
Три подводные лодки ВМФ России из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных.
Lenta.ru вчера в 08:45
Футбол
Нидерланды обыграли Германию в гостевом матче отбора Евро-2020
Сборная Нидерландов обыграла национальную команду Германии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Чемпионат 16:36
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку в третий раз за год
ЦБ в третий раз за год снизил ключевую ставку. Она упала на 25 базисных пункта - до 7%. На таком уровне ставка была весной 2014 года.
Газета.Ru 08:08