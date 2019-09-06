Экономика

ТАССТАСС«Известия»: Минфин выступает за взимание НДФЛ с водителей карпулинга

Министерство финансов РФ выступает за взимание подоходного налога с водителей карпулинга - сервисов совместного использования автомобиля с разделением расходов.
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Подорожный налог: участникам BlaBlaCar грозит уплата НДФЛ

Водители, которые подвозят попутчиков в рамках сервиса BlaBlaCar и подобных ему, должны уплачивать подоходный налог, ставка которого составляет 13%. Такая позиция отражена в ответе Минфина от 22 августа на запрос Ассоциации региональных пассажирских перевозчиков России (РПП).
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Lenta.ru00:45

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URA.Ruвчера в 21:30

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Известиявчера в 19:54

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News.ruвчера в 20:21

Любителям BlaBlaCar придется платить НДФЛ

Телеканал 360°вчера в 22:44

За поездки в рамках BlaBlaCar будут взимать НДФЛ

РЕН ТВвчера в 18:20
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