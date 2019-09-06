Экономика
ИзвестияМинфин выступил за взимание налога с водителей BlaBlaCar
С водителей сервиса BlaBlaCar могут начать брать подоходный налог (13%). Об этом говорится в ответе Минфина на запрос Ассоциации региональных пассажирских перевозчиков России (РПП), имеющемся в распоряжении «Известий».
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с чего всё началось
Водители, которые подвозят попутчиков в рамках сервиса BlaBlaCar и подобных ему, должны уплачивать подоходный налог, ставка которого составляет 13%. Такая позиция отражена в ответе Минфина от 22 августа на запрос Ассоциации региональных пассажирских перевозчиков России (РПП).Известиявчера в 17:02
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