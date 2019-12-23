Армия и оружие
Коммерсантъ«Известия»: Минобороны России провело серьезную кадровую ротацию
Министерство обороны России провело крупную кадровую ротацию, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник в военном ведомстве. В частности, глава военной полиции генерал-лейтенант Владимир Ивановский был назначен на пост руководителя инновационного технополиса «Эра».
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с чего всё началось
В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация. Самым сенсационным стало перемещение по карьерной лестнице главы военной полиции генерал-лейтенанта Владимира Ивановского, которого назначили руководителем инновационного технополиса «Эра».Известия16:01
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